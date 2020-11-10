從酒米開始栽培：臺日美酒結晶「台中六十五」的臺灣釀酒師物語

筆者相信在臺灣日治時期誕生的蓬萊米「台中六十五號」能釀造美酒。於是在日本山陰地區的島根縣從事釀酒，其酒榮獲各種國際獎項，廣受各界好評。播種酒米，並且釀酒──日本人長年從事的傳統由臺灣杜氏（釀酒師）守護，催生出臺日間新的農業交流的可能性。

2020年，全世界壟罩在世界級傳染病毒的影響之下，日本酒業界亦經歷了前所未見的萎縮。擁有百年歷史，每年皆會舉辦的日本全國新酒鑑評會也只能舉辦初選，其他在世界各地的清酒大賽也延期或停辦，在這種狀況之下使用蓬萊米台中六十五號釀造而成的「台中六十五」在全美日本酒歡評會的吟釀部門獲得亞軍等成績，讓這瓶臺日混血的日本酒揚名國際。

由蓬萊米台中六十五號釀造而成的「台中六十五」系列（筆者攝影） 踏入日本酒業界 2008年，在台北經歷日系公司總經理秘書之後，踏上從少年時代一直嚮往的日本，來到島根大學留學。這一年我28歲，對於想開始在日本發展而言這個年紀有點晚，但對於當時那個年代沒那麼簡單的日本之路，沒有任何資源的我選擇花時間適應日本社會，帶著幾年工作存下來的資金開始第二次的大學生涯。 當時選擇島根大學單純是因為對日本神話有興趣，加上偏鄉對生活費的壓力會比較輕。那幾年靠著獎學金及學費減免，生活雖然拮据但也算自由，能探索及結交許多朋友。在社團活動中學長帶來松江當地釀造的日本酒，對於豐富的味道及香味感到驚艷，在臺灣也接觸過日本酒，但當時對於紙盒裝清酒只有不好的印象，與這時喝到的根本是不一樣的東西，更沒想到自此和日本酒結下不解之緣。

筆者參加島根大學校慶「松風祭」（筆者提供） 畢業前的就職活動對於已進入30歲的外國人而言，穿梭在20歲出頭的日本學生之間是極為突兀的，加上當時接受外國社員的風氣不如現在，也還是有公司希望休學直接錄用，但收受獎學金過活卻又中途而廢感覺對不起核可的單位而拒絕。經歷幾家公司的面試後，在就職活動中結識了山口縣的餐飲業社長，因為擔心我畢業後的出路而關心我的去向，剛好當時剛喝過獺祭而對獺祭有興趣，對方便打了個電話詢問旭酒造。旭酒造的回答是，有興趣的話先來面試看看，面試過後沒有下文，便寫了信給櫻井社長希望能讓我先實習，對方亦立刻安排為期一週的實習。當時的獺祭已經進入四季釀造，每天的工作量光洗米最少就是700公斤以上，在經過全部門實習的最後一天，櫻井社長訊問入社意願，明確表達希望進入這傳統業界。2012年春天畢業後進入旭酒造，從素人的狀態下開始了日本酒業界的職涯。

筆者在旭酒造酒米的場面（筆者提供）

技術精研之路 旭酒造的第一年，為了能快速認識日本酒製程，在各部門輪調工作了解製程，下班後閱讀專業書籍累積知識。當時的旭酒造還是半木造，第二酒造還在施工，更別說現在高達13樓的巨大建築，也因此吸收了不少傳統及現代並存的技術。第二年開始接觸出口業務，以臺灣為主，也曾前往香港、新加坡舉辦活動，但當時的獺祭因為生產量不足以支撐高人氣，到國外跑業務也面臨無酒可賣的狀態，在這種有心無力的狀態下，我選擇轉職到東京的出版社。 當了一年逃兵，還是難忘釀造的樂趣，便聯絡了在香港結識的李白酒造田中社長，表達希望當蔵人(kurabito)精研釀造，加上我本身還是喜歡島根的生活環境，大概因為台南出身，喜歡待在那種諸神氣息環繞的地方。田中社長亦大方答應，2015年再次回到島根縣，自此開始了專職釀造之路。相較於旭酒造，田中社長畢業於東京農業大學，對酒造的方針是以研究知識培養全職社員，所以在李白酒造期間對於學識及現場技術的融合更加深入，並考取了酒造技能士。



與台中六十五號的相遇 踏入日本酒業界一段時日，並對技術有某種程度的掌握後，會開始思考如果是自己設計釀造的酒質會是如何？無奈釀酒是團體戰，傳統是由杜氏設計並帶領的職人集團同心協力向著同一目標釀出完成品。這對當時的我還是相當遙遠的距離。 雖然島根縣在統計上的外國人旅行人數排行榜上，臺灣人都是位居第一名，但島根縣民對於臺灣的了解程度還是偏低。2016年為了讓島根縣民更了解臺灣，自費借了場地舉辦了臺灣插畫家氫酸鉀的展示會，以戰前在臺灣活躍的日本人插畫為主，帶入臺灣與日本的歷史關係。在寫磯永吉展示文案時發現了蓬萊米台中六十五號的身世，由島根縣的龜治米及兵庫的神力米交雜而來。這兩種米在日本都有作為釀酒用途，所以直覺台中六十五號的釀造潛力。 這誕生於戰前臺灣的最初期蓬萊米有著臺日相織相交的歷史脈絡，甚至有著深深影響臺灣飲食文化的要素，因此以台中六十五號釀造自己作品的念頭正式閃過腦海。因為蓬萊米的普及使得當時臺灣的飲食習慣由在來米變成短型的日本種米。 蔵人修行之道 由水田開始 日本酒的釀造是很深奧的領域，蔵人的修行不只在酒造裡。以前的蔵人在夏天多以務農為生，所以對米的了解很深。為了精進釀造之路，造米亦是必經之路。 有了以台中六十五號釀造的念頭之後便著手尋找種子，台中六十五號在臺灣因為新品種陸續出現，已不被種植很久，因檢疫關係也無法由臺灣輸入，便轉向學術單位種子庫，最早於九州大學種子庫內尋獲，依規定只能給予10顆，發芽率不一定，但最終礙於規定無法給予個人而放棄，之後在網上找到沖繩還有農家種植，因為至1995年為止台中六十五號為沖繩獎勵品種，目前還有部分農家種植。由想法萌芽到實際取得種子花了約一年時間。 有了種子後，開始尋找種植水田，當時的日本因為減反政策(為維持米價而做種植的總量管理)所以無法簡單的找到田地，在眾多在地日本友人熱心幫忙之下，接近育苗時期依然無法找到田地，眼看只能放棄之時，李白酒造的同事，釀酒40多年的老蔵人願意出借自己家中的耕作放棄田，才終於解決了種植問題，2017年4月，全世界最北限的台中六十五號就在松江市內7r的小小田地開始了。龜治的DNA亦在近百年之後再度回到島根。

但日本本州並未有台中六十五號種植紀錄，這附近的農家也沒聽過蓬萊米，也不知道種植特性，在往返車程2小時的田間觀察，找了許多研究資料，加上島根縣農業中心的稻米技師、農家友人等共同幫助之下，終於迎來出穗。

