血氧飽和儀：源自日本、因新冠疫情而備受矚目的醫療儀器

新冠疫情在全世界擴大感染，使得「血氧飽和儀」這個能迅速檢測重症化指標血氧濃度的醫療儀器備受矚目。針對這款支撐著世界醫療現場的儀器，本文將以發現該儀器原理的青柳卓雄為中心，介紹其開發史。

美國總統川普確診新冠病毒的新聞引發全世界關注，醫師團的說明裡提到他「血氧濃度下降2次，曾接受輸氧措施」。用來測定血氧濃度的，便是這款名為「血氧飽和儀」的醫療儀器，儘管知道的人不多，但其與胃鏡相同，都是源自日本而普及全球的醫療技術。 將2種不同波長的光照射到指尖，並對未被吸收而穿過手指的光線進行解析，便能立即測出「血氧飽和度」（SpO2），這個數值顯示了動脈裡血紅素的攜氧比例，若血紅素攜氧比例高，會呈現鮮豔的紅色；攜氧比例低，則呈現暗紅色。將紅色的濃度進行數值化，便能計算出血氧濃度。 現在，這個儀器已變得相當簡便，只要把像洗衣夾般的感測器夾在指尖，便能一併測量心跳數與血氧濃度，並顯示在附屬的小型液晶螢幕上。若血氧濃度充足則顯示為100%，正常值範圍為99%～96%，若數值低於90%將被診斷為發生缺氧（低氧血症），須立即採取供氧措施。 一般而言，醫院檢測病人的生命跡象，是以「血壓」、「脈搏」、「呼吸速度」、「體溫」4個項目為主，而血氧飽和儀則被認為是第5項生命跡象的指標，可見「血氧濃度」與人命多麼息息相關。

被認知為血氧飽和儀的發明者 青柳雖將自己的發現寫成日文論文發表，但並未翻成英文。起源於日本的發現、發明、創意等有許多這樣的例子，即便是獨步全球的獨創性發明或發現，若沒有向國外發表的手段，往往得不到正當的評價而被其它國家超越，甚至被模仿製造。 但在血氧飽和儀上，出現了一個關鍵人物，就是呼吸生理學的世界權威，美國的John W. Severinghaus教授（1922～）。就在青柳的高能力逐漸獲得認知後，他也得知了青柳的存在，1987年來日本時便與青柳見面，其後又以英文論文介紹其功績，這才使得青柳作為血氧飽和儀的發明者，獲得世界的廣泛認知。

在1950年代，致命麻醉事故的發生率約為2000分之1；在此儀器引進的現代，則減少至10萬分之1。日本的麻醉件數一年約200萬件，計算下來，死亡人數從1年1000人減少至20人。雖然這並不全然是血氧飽和儀的功勞，但這台儀器的貢獻不可忽視。 血氧飽和儀除了讓全世界的手術現場因麻醉造成缺氧死的事故數量劇減外，也對提高急救現場存活率做出了莫大貢獻。隨著儀器的小型化，也普及至一般小型診所，受到廣泛活用，例如對具有感冒症狀或呼吸系統疾病的患者進行診斷，或是投藥治療後觀察效果時，都派得上用場。 1997年，來日本小兒麻醉學會進行演講的瑞典Sten Lindahl教授，據說在演講後曾說出「有個人我很想推薦給諾貝爾獎，就是發現血氧飽和儀的青柳卓雄。」Sten Lindahl是隸屬於諾貝爾委員會生理學或醫學組的氧氣生物學專家，若諾貝爾獎真頒給了血氧飽和儀，那麼獲獎的大概便是發現其原理的青柳，以及進行改良使其能進行臨床使用，並普及至世界的William New。 青柳卓雄後來因其業績而獲得美國電機電子工程師學會（IEEE）健康技術改良獎，頒獎典禮於2015年6月20日在紐約舉辦，頒獎理由為「對醫療品質提升做出莫大貢獻的血氧飽和儀為一先進發明」。青柳是首位榮獲該獎的日本人。

