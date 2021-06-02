超高靈敏度的超級神岡探測器：挑戰超新星爆發之謎

世界上最先進的中微子探測器「神岡探測器」和「超級神岡探測器」 分別促成了兩位偉大的諾貝爾物理學獎獲得者（小柴昌俊和梶田隆章）的誕生。2020年8月，「超級神岡探測器」完成了提高靈敏度的改建工程，並開始了新的觀測，來探究超新星爆發和宇宙演化的奧秘。此次，我們前往座落於飛騨（HIDA CITY）市神岡町的該設施，採訪了該實驗首席研究員、東京大學的中畑雅行教授，來一起思考一下人類目前致力於這項研究的意義。

東京大學宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究設施主任，超級神岡首席研究員。1959年生於長野縣松本市，1978年考入東京大學，1982年畢業於東京大學理學院物理系，1988年獲得東京大學研究所物理學博士，2003年成為東京大學宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究設施教授，2007年任東京大學宇宙線研究所神岡宇宙素粒子研究設施主任，2014年任超級神岡探測器組代表，2015年任東京大學宇宙線研究所副所長。榮獲的獎項包括「仁科紀念獎」。 著有《神岡與中微子》（丸善出版株式會社，鈴木厚人[監修]，2016年）的第3章「追尋失蹤的太陽中微子之謎」等。