日本餐桌上的臺灣――從「岩下新生薑」的誕生來看臺灣食材的魅力

讀者有聽過使用僅在臺灣種植的特產品生薑「本島薑」的「岩下新生薑」（岩下食品）嗎？日本的泡菜（醃製）文化是由臺灣食材支撐的。

原料原產地標示制度與支持「國產」 日本是糧食自給率只有38％的糧食進口大國，對原產地標示相當關心。根據2016年消費者廳進行的意見調查，在購買時會以食品標示的哪個部分作為參考的調查中，價格、有效日期或是賞味期限、內容量之後，有近8成的消費者在意原產國和原料原產地的標示。之所以會在意原產國的背後，主要還是在於食品造假問題。現在，把進口原料假裝是國產來進行加工．販售的新聞也時有所聞。 諷刺的是，「盡可能想要買國產的」消費者傾向支持國產，有時候卻也成為助長廠商標示不實的動機。即使是目前正為開放進口含生長促進劑「萊克多巴胺」（Ractopamine）的美國豬肉而鬧得沸沸揚揚的臺灣，有越來越多人支持國產，說不定這將形成日後消費者的需求。 在日本，加工食品原材料的原產地標示，最先被強制規定的是醃梅子和醃漬蕗蕎。原料原產地標示是從醃漬品開始的。儘管原材料是進口的，卻打著「紀州產」或「鳥取產」的名號，因而衍生出社會問題。 順應這樣的潮流，再加上跨太平洋夥伴協定（TPP）的通過，起了推波助瀾的作用，17年為了促進國產農作物的消費，規定所有在國內製造的加工食品需標示原料之原產地。預定從22年4月起全面實施，依照重量順序使用最多的原料之原產地須清楚標示。 日本醃漬品使用進口原材料是常態 明明使用進口原材料，卻打著國產名號，確實是一大問題。但是，日本醃漬品長期以來依賴進口原料，其實其來有自。過去在高度經濟成長期巔峰的日本，醃漬品產業也迎來成長期，光是靠國內原料的調度是不足以應付的，供給不穩定讓人十分煩惱。其解決之道就是進口原料。其中，以生薑和醃梅最為典型，臺灣產的鹽藏生薑和醃梅成為醃漬品進口原料的嚆矢。 在開放進口的1960年代，自臺灣的進口量遙遙領先，在全醃漬品原料進口裡面，量和金額均占了過半數以上。從60年代後半到70年代，醃漬品原料的進口急速增加，78年就超過10萬噸，換算成金額的話，則高達145億3469萬日圓。80年代，甚至有說法指出在日本市面上販售的生薑醃漬品90％，醃梅70％的原材料來自國外（《總合食品》80年3月號）。這樣一想，日本的餐桌在不知不覺中，出現好幾道配白飯用的臺灣產醃漬小菜。 之所以需要大量作為醃漬品原料的生薑，其背景是雖然身為配角，但是用途廣，可以廣泛應用在各式各樣的料理上，增添風味。吃壽司時配的醃薑片（壽司薑Gari）自不在話下，還有咖哩、章魚燒、大阪燒、日式炒麵、牛丼（又稱牛肉蓋飯）等料理，日常生活中越是頻繁食用，最佳配角的出場機會就越多。即使在臺灣也為人熟悉的牛丼連鎖店吉野家以「迅速・美味・平價」為口號，在各地展開分店也是60年代初的事情。