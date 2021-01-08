日本餐桌上的臺灣――從「岩下新生薑」的誕生來看臺灣食材的魅力

日本餐桌上的臺灣――從「岩下新生薑」的誕生來看臺灣食材的魅力生活 社會 飲食
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一聽到「岩下新生薑」，許多日本人的腦中應該會立刻浮現那個令人印象深刻的廣告吧。近年來，總公司位於栃木縣的岩下食品推出的主力商品「岩下新生薑」（醋漬嫩薑），刷新了過去對醃漬品的刻板印象，受到超乎預料的關注。
在每戶家庭的醃漬品消費量減少的趨勢當中，藉由透過推特（Twitter）直接和消費者連結的契機，進而發行「岩下新生薑しばりSibari」的食譜書《We Love岩下新生薑──從Twitter誕生的FANBOOK》（2012年）。此外，2015年，位於總公司附近的「岩下新生薑博物館」開幕了，在餐桌之外的「活躍」程度也格外顯著。博物館的訪客數每年有14、5萬人之多，在館內特別引人注意的是跟原材料生薑有關的展示。實際上，「岩下新生薑」使用的原材料，全部都是來自臺灣的生薑（即嫩薑）。
「本島薑」的醃漬品
1978年，當時擔任社長的岩下邦夫到臺灣出差的途中，因為飛機上的餐點而邂逅了臺灣的醃漬嫩薑。這一場命運般的相遇，造就了自87年發售以來的長期熱銷商品「岩下新生薑」的誕生。因為當下他看中了臺灣種植的本島薑（又稱竹薑）特有的清香薑味和爽脆口感。
直到現在，本島薑的栽培依然委託南投縣南投市・埔里鎮、嘉義縣梅山鄉的農場，大約30處，並且交代要手工細心採收，不依賴機器。雖然也嘗試過在日本種植，但是如同「本島薑」的稱呼，再次確定唯有「本島（臺灣）」中部的高濕度、黏性土質的紅土才能孕育出這樣的美味。每年6月至7月進行採收，洗淨後送往日本。「岩下新生薑」的淡粉紅色包裝背面，原材料名稱的標示一開頭就寫上「薑（臺灣）」。
原料原產地標示制度與支持「國產」
日本是糧食自給率只有38％的糧食進口大國，對原產地標示相當關心。根據2016年消費者廳進行的意見調查，在購買時會以食品標示的哪個部分作為參考的調查中，價格、有效日期或是賞味期限、內容量之後，有近8成的消費者在意原產國和原料原產地的標示。之所以會在意原產國的背後，主要還是在於食品造假問題。現在，把進口原料假裝是國產來進行加工．販售的新聞也時有所聞。
諷刺的是，「盡可能想要買國產的」消費者傾向支持國產，有時候卻也成為助長廠商標示不實的動機。即使是目前正為開放進口含生長促進劑「萊克多巴胺」（Ractopamine）的美國豬肉而鬧得沸沸揚揚的臺灣，有越來越多人支持國產，說不定這將形成日後消費者的需求。
在日本，加工食品原材料的原產地標示，最先被強制規定的是醃梅子和醃漬蕗蕎。原料原產地標示是從醃漬品開始的。儘管原材料是進口的，卻打著「紀州產」或「鳥取產」的名號，因而衍生出社會問題。
順應這樣的潮流，再加上跨太平洋夥伴協定（TPP）的通過，起了推波助瀾的作用，17年為了促進國產農作物的消費，規定所有在國內製造的加工食品需標示原料之原產地。預定從22年4月起全面實施，依照重量順序使用最多的原料之原產地須清楚標示。
日本醃漬品使用進口原材料是常態
明明使用進口原材料，卻打著國產名號，確實是一大問題。但是，日本醃漬品長期以來依賴進口原料，其實其來有自。過去在高度經濟成長期巔峰的日本，醃漬品產業也迎來成長期，光是靠國內原料的調度是不足以應付的，供給不穩定讓人十分煩惱。其解決之道就是進口原料。其中，以生薑和醃梅最為典型，臺灣產的鹽藏生薑和醃梅成為醃漬品進口原料的嚆矢。
在開放進口的1960年代，自臺灣的進口量遙遙領先，在全醃漬品原料進口裡面，量和金額均占了過半數以上。從60年代後半到70年代，醃漬品原料的進口急速增加，78年就超過10萬噸，換算成金額的話，則高達145億3469萬日圓。80年代，甚至有說法指出在日本市面上販售的生薑醃漬品90％，醃梅70％的原材料來自國外（《總合食品》80年3月號）。這樣一想，日本的餐桌在不知不覺中，出現好幾道配白飯用的臺灣產醃漬小菜。
之所以需要大量作為醃漬品原料的生薑，其背景是雖然身為配角，但是用途廣，可以廣泛應用在各式各樣的料理上，增添風味。吃壽司時配的醃薑片（壽司薑Gari）自不在話下，還有咖哩、章魚燒、大阪燒、日式炒麵、牛丼（又稱牛肉蓋飯）等料理，日常生活中越是頻繁食用，最佳配角的出場機會就越多。即使在臺灣也為人熟悉的牛丼連鎖店吉野家以「迅速・美味・平價」為口號，在各地展開分店也是60年代初的事情。
用「臺灣產」取代「進口原料」
近幾年，即使身在日本，接觸臺灣的機會也大幅增加。不只是大受歡迎的珍珠奶茶等臺灣甜點，前年秋天在東京日本橋開幕的百貨店「誠品生活」，就連阿原肥皂也能夠實際拿在手上仔細挑選。還有，這幾年夏天都會固定舉辦臺灣嘉年華的活動市集，不過今年受到新冠肺炎疫情影響而中止。
因使用臺灣生薑而選擇「岩下新生薑」的消費者也許不多，但是就像「岩下新生薑」正是因為有臺灣的本島薑才催生的，趁著現在接觸臺灣的機會增加，不單單只是作為進口原料，也能夠讓越來越多人從「臺灣產」之中看出其意義和價值吧。2020年2月，日本和臺灣雙方承認有機食品的同等性，即各自獲得認證的有機農產品，若有標示「有機」就可以進出口。讓人感受到日本對臺灣農作物的認知及理解正逐漸普及。
新型冠狀病毒導致的世界規模的疫情擴大，此今仍看不到緩和趨勢。能像以前那樣，自由往返臺日的一天似乎還遙遙無期。一面衷心地期盼那天的到來，現在能做的，不是從天空的玄關口，而是踏出自家的玄關，試著出門尋找在日本尚未遇見的「臺灣產」食品吧。
標題圖片：「本島薑」（岩下食品提供）