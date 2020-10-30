臺灣的「榮丸」遣返船悲劇75周年〜連結沖繩與臺灣的戰爭體驗

被巨浪捲入海中

榮丸擠滿了急著遣返回國的沖繩人，幾乎是動彈不得的狀態。洲鎌說：「船才一出基隆港的港口，就不得了了，海浪從頭上席捲過來。」船遇到了驚濤駭浪。洲鎌緊抓著甲板上搭帳篷用的立柱，但是不一會兒就被拋到海裡了。「船員甚至因此喪命，遇到那麼高的海浪，真的也沒輒了。」洲鎌回顧道。

「被海浪不斷地折騰，也喝了不少海水。之後，日本軍隊在我差一點又被浪捲走的時候拉我一把。然後，我一站起來，才發現水完全不深。」

那個地方，水深大概只有到腰際而已。當時，四周伸手不見五指，天色完全暗了下來，遇到海難，一時亂了方寸。

2007年4月，筆者訪問到一位知道榮丸事件的當地臺灣人──張添茂（1927年生，已故）來描述當時的情形，榮丸被打上岸後，他一走近就看到船上的遺體，他說：「人就這樣被繩子纏住而死了。」

遺體被浪打上岸後的現場橫屍遍野，用擔架集中在一個地方後，連同木材堆疊在一起直接火化，就連遺骨也都混在一起了，張添茂感嘆地說：「真的非常可憐。」當時，他也加入救援行列，「一位16、7歲的少女被浪打到岩石上面，我和哥哥一起把她救起來，如果不這樣，可能又會被浪捲走。」於是，他和哥哥用木板當作擔架，把少女抬到家裡，請母親幫她換衣服。





悽慘的景象

當時17歲的砂川金三＝沖繩縣宮古島市平良西里出身＝為了升學來到臺灣，卻透過友人介紹，在基隆要塞司令部工作，直到二戰結束。他和疏散到臺灣的2位親戚一同搭上了榮丸，但引擎在出發不久後就熄火了，船一駛出港口外海，就被季風往西吹。猛烈搖晃的甲板上，有幾個人開始揮動火把求救，砂川同時也看到岸邊的陸地上有火把在晃動，但是「在船沉沒之前，我們就被海浪捲走了。」

砂川一下子被沖到近海，一下子被捲到岸邊，之後被前來救援的駐留日本兵救上岸。隔天，他也幫忙收容漂流的遺體，在那裡目睹了悽慘的景象。

「到處都看得到流出來的腸子，頭顱嚴重變形，臉也幾乎無法辨識，總之就是慘不忍睹。」

榮丸漂抵基隆的外木山海岸，一堆堆堅硬的岩石綿延著，從榮丸上掉到海裡的人隨波逐流，砂川認為有人是在海浪的拍擊下撞到岩石當場死亡，或者遺體因此受損。



