臺灣的「榮丸」遣返船悲劇75周年〜連結沖繩與臺灣的戰爭體驗

臺灣的「榮丸」遣返船悲劇75周年〜連結沖繩與臺灣的戰爭體驗社會 文化 國際 歷史
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被巨浪捲入海中
榮丸擠滿了急著遣返回國的沖繩人，幾乎是動彈不得的狀態。洲鎌說：「船才一出基隆港的港口，就不得了了，海浪從頭上席捲過來。」船遇到了驚濤駭浪。洲鎌緊抓著甲板上搭帳篷用的立柱，但是不一會兒就被拋到海裡了。「船員甚至因此喪命，遇到那麼高的海浪，真的也沒輒了。」洲鎌回顧道。
「被海浪不斷地折騰，也喝了不少海水。之後，日本軍隊在我差一點又被浪捲走的時候拉我一把。然後，我一站起來，才發現水完全不深。」
那個地方，水深大概只有到腰際而已。當時，四周伸手不見五指，天色完全暗了下來，遇到海難，一時亂了方寸。
2007年4月，筆者訪問到一位知道榮丸事件的當地臺灣人──張添茂（1927年生，已故）來描述當時的情形，榮丸被打上岸後，他一走近就看到船上的遺體，他說：「人就這樣被繩子纏住而死了。」
遺體被浪打上岸後的現場橫屍遍野，用擔架集中在一個地方後，連同木材堆疊在一起直接火化，就連遺骨也都混在一起了，張添茂感嘆地說：「真的非常可憐。」當時，他也加入救援行列，「一位16、7歲的少女被浪打到岩石上面，我和哥哥一起把她救起來，如果不這樣，可能又會被浪捲走。」於是，他和哥哥用木板當作擔架，把少女抬到家裡，請母親幫她換衣服。
悽慘的景象
當時17歲的砂川金三＝沖繩縣宮古島市平良西里出身＝為了升學來到臺灣，卻透過友人介紹，在基隆要塞司令部工作，直到二戰結束。他和疏散到臺灣的2位親戚一同搭上了榮丸，但引擎在出發不久後就熄火了，船一駛出港口外海，就被季風往西吹。猛烈搖晃的甲板上，有幾個人開始揮動火把求救，砂川同時也看到岸邊的陸地上有火把在晃動，但是「在船沉沒之前，我們就被海浪捲走了。」
砂川一下子被沖到近海，一下子被捲到岸邊，之後被前來救援的駐留日本兵救上岸。隔天，他也幫忙收容漂流的遺體，在那裡目睹了悽慘的景象。
「到處都看得到流出來的腸子，頭顱嚴重變形，臉也幾乎無法辨識，總之就是慘不忍睹。」
榮丸漂抵基隆的外木山海岸，一堆堆堅硬的岩石綿延著，從榮丸上掉到海裡的人隨波逐流，砂川認為有人是在海浪的拍擊下撞到岩石當場死亡，或者遺體因此受損。
犠牲人數難以估計
在宮古島，戰後不久就開始著手遣返作業，行駛遣返船把在臺灣停留的島民接回國。另一方面，在臺灣迎接終戰的宮古島民眾，因為擔心治安的惡化、對生活感到不安，所以大家急著回去。在這樣倉促的情況下，榮丸從基隆港出發了。
有關榮丸事件，《沖繩縣史》花了不少篇幅紀錄，也出版了生還者的個人史。從這樣的紀錄中可得知，榮丸在當時出發前，搭船者已經遠遠超過限制人數，船員被乘客咄咄逼問而引起騷動，直到晚上出港的前一刻，仍有不少乘客在上船、下船。
因為這樣的情況，所以確切的乘船人數即使在經過戰後75年的今天，仍無法確定。《沖繩縣史》裡舉出的獲救人數有「23人」、「32人」等不同數字，搭船人數和犧牲人數難以掌握，僅能夠確定的是「造成百名以上死亡」，其他仍尚無定論。
疏散到臺灣
宮古地區原本就和日本統治期的臺灣有很深的淵源。跟臺北相比，宮古島和那霸的距離更近一些，在地理上也很難說跟臺灣比鄰，但是臺北等臺灣的都市地區比那霸還要近代化，很多人為了工作和教育機會來到臺灣。砂川在當年就是為了升學才負笈臺灣，正是其中一例。
再加上，遇到了疏散命令。
1944年7月7日，日本政府召開的緊急閣僚會議中，決定疏散包括沖繩在內的南西群島民眾。戰後1945年9月，推測來自沖繩的疏散者共計有1萬2939人在臺灣。其中，根據保守估計，3人就有1人以上是來自宮古地區的民眾，是沖繩縣內最多人疏散到臺灣的地區。
洲鎌的父親秀雄＝享年（38）＝自1942年左右起在首里的沖繩師範學校任教，一家人住在學校附近的宿舍。到了1944年，洲鎌一家也要疏散，因為母親都留＝同（35）＝的兄弟姊妹住在臺灣北部，所以她帶著久人等孩子疏散到臺灣，不久後，秀雄也因為校務關係到臺灣出差，就這樣在臺灣待到二戰結束。戰後，家族7人搭上了榮丸，卻遭遇了海難。
重新定義把臺灣列入視野的沖繩島戰役
1989年，洲鎌的體驗被刊登在由出生地舊下地町（現在宮古島市的一部）彙整的《下地町誌》內，但是除此之外，幾乎沒有公開談論過這段經歷。這是為什麼呢？
洲鎌接受筆者的採訪時，表示：「提到榮丸，卻沒有人知道。一說是（海難事件的）生還者，都被誤以為是『那起事件』的生還者。」
所謂的「那起事件」，指的是發生於1944年8月，一艘前往九州的學童疏散船在惡石島附近被美軍擊沉的對馬丸事件，是沖繩民眾在亞洲太平洋戰爭中被捲入的，具有代表性的船舶遇難事件。若是走一趟位於那霸市內的對馬丸紀念館或是追悼犠牲者的「小櫻之塔」，任何人都可以對事件有所理解。
相對於此，榮丸事件沒有慰靈設施，也鮮少有機會被媒體提起。
然而，這樣的狀況在2018年發生變化。
同年3月，有關沖繩民眾的臺灣遣返的研究成果公開發表，吸引沖繩媒體爭相報導。現任琉球大學講師的中村春菜（35）與指導教授共同整理出來的論證為契機，臺灣遣返的歷史受到高度關注。
《沖繩時報》在同年7月刊登了洲鎌的體驗談。這是洲鎌首次在鏡頭前談論搭乘榮丸的遭遇。沖繩媒體在被視為沖繩島戰役結束的6月23日「慰靈日」之際，籌備了專題報導和特別節目。《沖繩時報》以臺灣遣返為主題，刊登連載，其中也採訪了洲鎌。今年8月，地方電視臺的琉球放送（RBC）播放貼身取材洲鎌長約1年的時間拍攝而成的紀錄片節目。榮丸事件再被重新定義為「另一個沖繩島戰役」。
與宮古地區並列為和臺灣淵源頗深的八重山地區，在二戰時發生的「戰爭瘧疾」（譯注：二戰時，八重山諸島的一般居民在日本軍的命令下，強制疏散（移住）到瘧疾盛行的石垣島市區以北或西表島等地，造成許多人集體罹患瘧疾），造成3000人以上犧牲。在戰後50年的1995年，日本政府在多次協商後，撥款3億日圓撫卹外，也協助建立紀念館跟慰靈碑，獲得一定程度的解決，這個「另一個沖繩島戰役」弭平了爭端。
不過，筆者在2008年曾聽到一位戰前疏散到臺灣，戰後從臺灣遣返回到八重山的女性說：「當時（疏散到臺灣的生活）真的很悲慘，但是想到（在八重山迎接終戰）這些人飽受瘧疾之苦，自己的痛苦就顯得微不足道了」。被訴說的戰爭體驗存在的同時，沒有被訴說的或是難以啟齒的體驗也同樣存在。
在「沖繩島戰役」的大框架下，主戰場沖繩本島上，尤其是發生於中南部地區的地上戰是如此慘烈，不容漠視。另一方面，疏散到臺灣，或是從臺灣遣返回國，還有八重山的「戰爭瘧疾」等，除了地上戰以外，受戰爭波及衍生的被害事件也必須關注，否則無法確實掌握沖繩島戰役的全貌。透過傾聽在榮丸事件中倖存下來的洲鎌和砂川的證言，應該可以看到「沖繩島戰役」中，把臺灣列入視野內的不同面貌。
＜參考文獻＞
- 防衛廳防衛研修所戰史室《戰史叢書 沖繩方面陸軍作戰》（朝雲新聞社、1968年）
- 粟屋憲太郎編《資料日本現代史3》（大月書店、1981年）
- 沖繩縣教育委員會編《沖繩縣史》各卷（沖繩縣教育委員會）
- 平良市史編纂委員會《平良市史》各卷（平良市役所）
- 下地町役場總務課編《下地町誌》（下地町地役場、1989年）
- 松田良孝《臺灣疏散》（南山舎、2010年）
標題圖片：洲鎌在榮丸事件中犠牲的家人牌位。死亡日期是發生海難事件的1945年11月1日，2020年7月4日，於沖繩縣浦添市的自宅（筆者攝影）