日本名店崎陽軒登臺：日臺便當文化的衝擊與交流

橫濱百年老鋪『崎陽軒』海外第一家分店在臺北車站開幕了。這個臺灣首間日本鐵路便當專賣店所推出的日式便當，臺灣人的接受度如何呢？針對臺灣人的飲食習慣，日本企業在商品規劃上做出了何種應對？日式便當與臺式便當的文化差異究竟是甚麼？

日本燒賣便當進軍臺灣 日本的日式『冷』便當，臺灣人可以接受嗎？針對這個問題，崎陽軒做出了重大的決策，那就是臺灣版的燒賣便當，將以常溫的便當來販售。賣場中還放置了一個不斷冒著白煙、加熱中的燒賣蒸籠，用來強調有販售『熱』燒賣。 咦？原本冷卻著吃也美味的燒賣便當，來到臺灣就變成『熱』燒賣便當了。這對日本人來說應該會覺得很不可思議吧？迎合臺灣人對熱食的需求，再加上日本鐵路便當的號召力，開店首日現場大排長龍，這款臺灣限定的臺灣版熱燒賣便當，賣出了非常不錯的成績。吃過的人紛紛表示：「這個燒賣的風味很棒」、「在日本有買過所以覺得很親切」、「現在無法去日本非常很懷念日本的車站便當，可以在臺北買到真的很開心」等好評連連。 說起便當文化，臺日真的大不同。應該說原本飲食文化就有不同之處。基本上除了冷盤料理之外，臺灣人(華人)都習慣吃熱騰騰的飯菜。而且以中醫的醫學角度來看，吃冷食、喝冷飲對身體尤其是內臟器官會產生不好的影響，因此，臺灣人說到吃飯，首先聯想到的就是熱熱的菜餚。 在臺灣因為有吃熱食的飲食習慣，所以保溫瓶啦、保溫壺、可以加熱的便當盒等保溫道具的銷售量非常好。前一陣子日本演藝圈很流行起床後喝一杯溫水的《溫水減肥法》也是從臺灣人有喝溫水的習慣所傳過去的。在我的記憶之中，除了刨冰、涼麵或是涼拌小菜之外，每天吃的正常三餐都只有熱食的記憶。 回想起來，現今在臺灣便利商店販售的三角形日式飯糰，當初剛上市的時候，臺灣消費者完全不買單。「飯糰是冷的無法接受」、「冷飯一定很硬吧？」等，消費者完全無法想像冷冷的米飯吃進嘴中是什麼滋味、心生抗拒。說來慚愧，當時杏子也是其中一人。在臺灣有一句諺語：「吃冷飯等你。」正確說法是：呷清飯(臺語發音，吃冷掉的隔夜飯)等你。意思就是任何時候都可以，不必準備直接吃，也就是隱喻很從容，隨時候教，隨時接招的意思。 明知冷飯比熱飯多了10％的「抗性澱粉」，熱量也降低3∼5％而且比較有飽足感、很適合減重計畫，但我還是喜歡吃熱騰騰的白飯。曾經吃過冷掉的滷肉飯，哇喔，那滋味真的是無法言語，幾乎是完全無法入口啊。飯，就是要吃熱的，所以在臺灣只有賣溫熱的便當，街上的便當店、車站內的便當販售處都會設有保溫裝置，讓便當或菜色保持在一個溫度，因為，沒有人想吃冷冷的飯菜啊。連列車中的便當也是只有在用餐時間會推出來叫賣，而且也是溫熱的。



感受臺日飲食衝擊 上述所說的是臺灣人一直以來購買便當的習慣。最近因為外送平臺的興起讓選擇性變更多元化了，不少居酒屋、泰式、港式、英式、法式餐廳、日本料理店等也陸續推出了可外送的便當新菜單。因此現在如果肚子餓了，除了買傳統便當的選項 之外，我們偶而也會買買單價略高的異國菜色便當來嚐鮮解饞一番。 當年第一次在日本便利商店買了冷飯糰，吃進嘴中那種強烈的違和感至今仍是讓我記憶猶新。因為在臺灣連傳統的臺式飯糰也是現點現做，熱騰騰的。第一次體驗吃冷飯糰，說真的有些無法接受，總覺得，加熱後會更好吃。 還有一次我在日本友人家中寄宿，看見朋友起床後打開冰箱拿出昨晚吃剩的黑輪，沒有加熱就直接吃的瞬間，我內心很是衝擊。我忍不住問：「黑輪那麼冰冷，應該要加熱再吃吧？」沒想到朋友說：「不用啊，吃冷的就好。」 明明微波爐就在旁邊，為何不加熱呢？加熱後會更好吃吧？吃冷的食物容易拉肚子吧？等等，看著朋友津津有味地吃著「冰黑輪」，我的腦海卻已經被無數個為什麼的問號給炸開來了。當然，她有邀請我一起吃，我立刻委婉地拒絕了。 但說實在的，有不少日本的食物冷卻後風味依然絕佳。尤其是日本的便當無須加熱、冷掉也好吃的技術讓我深感佩服。原先不喜歡吃冷便當的我，長期在日本旅行的訓練之下，也逐漸喜歡、後來更是愛上了日本的「駅弁」(鐵路便當)與便利商店的飯糰。 如果我人置身於日本、以品嚐“日本美食”的心態來吃的話，我就能接受吃日本的冷便當。這真是有趣的心理現象。在日本很難得可以買到熱騰騰的便當，所以當我偶然發現便當賣場上有〝加熱式〞便當時都會毫不猶豫地購入，因為啊，在日本能吃到熱便當對臺灣人的我來說，是多麼難得的一種享受啊(笑)。

