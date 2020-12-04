一曲歌唱寶島風情的「臺灣周遊唱歌」

1910年2月20日，有一首介紹臺灣的歌曲問世了，在這首被稱為《臺灣周遊唱歌》的歌詞裡面，融入了大量臺灣各地的風土景觀，目的是為了了解臺灣全境的地理、歷史而下功夫創作的。本文將介紹這首《臺灣周遊唱歌》的誕生始末。

始於清國時代的臺灣鐵路史 日本統治時代以前，臺灣鐵路在清國派遣的臺灣巡撫劉銘傳時代已著手鋪設。當清國被歐美列強鯨吞蠶食時，有一批洋務派官員認為應該向西洋學習，主張「「師夷長技以制夷」」，力圖打破現狀，但是理想破滅。之後，洋務派將目標轉移到浮在中國大陸東南部的臺灣島。於是，1885年，讓原本隸屬於福建省的臺灣獨立為「臺灣省」，派遣巡撫劉銘傳治理。 在劉銘傳的治理下，1891年基隆～台北間的鐵路開通。1893年延伸到新竹。但是，根據1895年甲午戰爭後簽訂的馬關條約，臺灣被割讓給日本。因此，鐵路及相關設施也一併被臺灣總督府接收。 之後，在日本統治期間，臺灣的鐵路系統逐漸完備。以1908年開通的縱貫鐵路為中心，加上臺灣東部的台東線和東北部的宜蘭線等路線，擔負起島內的運輸。 臺灣周遊唱歌～以新領土・臺灣為素材之歌 《臺灣周遊唱歌》就像環繞臺灣本島一周，以地理、歷史為始，歌詠各地的文化特色。在主題上，列舉了當時的物產、歷史背景、地理環境、名勝古蹟、古剎、民間故事等。每一段都整理得簡潔扼要，成為認識臺灣鐵路黎明期狀況的珍貴史料。 歌詞以和歌的七音接上五音的七五調寫成，和現在廣為人知的《鐵道唱歌》一樣，是由7音、5音、7音、5音、7音、5音、7音、5音的節奏組成。雖然臺灣周遊唱歌有獨自的旋律，但是若知道《鐵道唱歌》的話，就能夠配合旋律一起唱。《鐵道唱歌》是以生動活潑的歌詞和輕快曲調出名，而在《臺灣周遊唱歌》裡面，也可以感受到同樣的魅力。 其實，這首歌曲不是最初把臺灣風土寫入歌詞裡的日文歌曲，除了1900年關口隆正創作的《臺灣歷史歌》以外，還有公學校（以臺灣漢人子弟為招收對象而設置的初等教育機關）採用的《臺灣地理唱歌》，但是詳細情形已不可考。

《臺灣周遊唱歌》的樂譜。廖來福（故）收藏的《臺灣周遊唱歌》樂譜。雖然有獨自的旋律，但是也可以搭配《鐵道唱歌》的旋律來唱（筆者攝影）

共90段，唱出臺灣各地特色 筆者之所以知道《臺灣周遊唱歌》的存在，是已故的臺灣史研究家三田裕次告訴我的，之後又從住在台中市豐原區的廖來福（故）那裡得到更加詳細的資料，也接受了他提供的樂譜。縱使年屆高齡，但是當時廖老先生仍然自己使用電腦重現音源。 基於上述兩位提供的資料，我在拙作《臺灣鐵路與日本人》（2010年，交通新聞社）裡介紹了《臺灣周遊唱歌》，引起的迴響之大超乎想像，尤其是在臺灣造成不小話題。 《臺灣周遊唱歌》是發表於1910年2月20日，當時連結基隆和打狗（現在的高雄）的縱貫鐵路已經全線開通，而鐵路運輸正邁入發展期。 這首歌由90段構成，主軸沿著縱貫鐵路介紹臺灣西半部的各城市。不過，因為是打著「周遊歌」的名號，所以也把當時還沒有鐵路的臺灣東部和東北部城市寫入歌詞裡，甚至包含離島，可以說網羅了臺灣全境的明媚風光。 臺灣周遊唱歌～閃耀的新領土・臺灣 （臺灣） 国光四海に輝きて 東亜の空に覇をなせる（國家光輝在四海閃耀 稱霸東亞天空） 我が日の本の新領土 台湾島をさぐり見ん（認識我們日本的新領土 一同周遊臺灣島） →1895年，臺灣被列入日本版圖，因此這裡用「新領土」來稱呼。 （台北） 君が御稜威に高砂の 浦回の風もおさまりて，天皇的威光 鎮住高砂島的海風（在天皇的威光之下 高砂島的海風也盡收其下） ここに開けし総督府 文武の機関備われり（總督府坐落在此 文武機關皆備） →作為臺灣的最高統治機關、保存至今的總督府廳舍（現在的總統府），在這首曲子發表時尚未完工。 （臺灣） 南北長さ一百里 めぐりは二百九十余里（南北長一百里 環島一周二百九十多里） 小島あわせてその広さ 九州とほぼひとし（加上離島 面積幾乎等同於九州） →臺灣島的面積約3.6萬平方公里，大小與九州相近。是日本的10分之1左右。 （臺灣） 山に金銀海に塩 製茶製糖果実類（山產金銀 臨海曬鹽 製茶製糖盛產水果） 水田に稲は二度みのる げに帝国の無尽蔵（水稻一年兩獲 真是帝國的大寶庫） →「碩果之島」、「豐饒之島」都是稱讚臺灣的慣用句。

膾炙人口的《鐵道唱歌》 在此先簡單說明《鐵道唱歌》。即使有世代差異，卻是許多日本人耳熟能詳的名曲，用簡短的歌詞呈現出日本各地的風貌，然後再搭配朗朗上口的旋律。 《鐵道唱歌》的作詞人是大和田建樹。雖然坊間存在著多種版本的旋律，但是最為人熟悉的是受大和田委託作曲的多梅稚的版本。其正式名稱為《地理教育鐵道唱歌》，第一集的「東海道篇」發表於1900年5月10日。 正邁入近代國家軌道的日本，在「殖產興業」的政策之下，積極致力於鐵路網的整備。鐵路作為最重要的交通手段凌駕一切，更是象徵「拓展延伸的日本」的存在。在鐵路建設和國民教育的連動之下，《鐵道唱歌》因應而生。 雖然是題外話，以鐵路為題材的歌曲在這個時期不勝枚舉，不單單是國有鐵路的主幹線，也有介紹郊外電車或市區電車（路面電車）的唱遊歌。1906年，也創作了《滿韓鐵道唱歌》。 臺灣周遊唱歌～認識臺灣地理 （基隆） 基隆港の朝ぼらけ のぼる朝日の照りそいて（基隆港的破曉時分 升起的朝陽照亮大地） 輝きわたるその眺め フォルモサの名も徒ならず（籠罩在閃耀光芒中的景色 不負福爾摩沙之名） →臺灣北部的港灣都市，也是通往日本本土的門戶。到二戰結束為止，基隆的日文都被稱為「きいるん」。

（北投） 硫黄を出だす北投は 音に聞ゆる温泉場（盛產硫磺的北投 是遠近馳名的溫泉區） 湯浴みする人遊ぶ人 常に絶えずと聞くぞかし（到此泡湯、旅遊的人潮 總是絡繹不絕） →位於臺北郊外的北投是硫磺產地，日本治台後，發展成溫泉鄉。通稱為「臺灣的箱根」。 （花蓮港） 黒潮に沿ひ進みつつ 次に立ち寄る花蓮港（沿著黑潮往前進 接著來到花蓮港）

移民の計画歩を進め 開拓事業起こりたり（移民計畫順利進行 開墾事業正起步） →東部開發的中樞是花蓮港（現為花蓮）。官營移民村有吉野村、豐田村、林田村，共三村。 （澎湖） これより海路五十二浬 澎湖島なる媽宮港（由此（台南）出海五十二海浬 就是澎湖島的媽宮港） 港の内は水深く 大艦巨舶泊むべし（港內水深 大型船艦可停泊） →浮在臺灣海峽上的大小島嶼，媽宮港即為現在的馬公。 （鵝鑾鼻） バシー海峡隔てたる ルソンと遥か相向かう（隔著巴士海峽 與呂宋島遙遙相對） 最南端の鵞鑾鼻に 大燈台を設けたり（最南端的鵝鑾鼻 設了一座大燈塔） →臺灣最南端之地。隔著巴士海峽與菲律賓相望。以白色燈塔出名。

臺灣周遊唱歌宛如臺灣版的《鐵道唱歌》？ 對日本而言，臺灣是透過國際條約最初獲得的海外領土，但是直到二戰結束為止，並沒有所謂的鐵道唱歌的歌曲存在。也許是這樣的關係，有些人認為這首《臺灣周遊唱歌》是臺灣版的《鐵道唱歌》。如上所述，雖然有獨自的旋律，但是搭配《鐵道唱歌》的曲調也能夠唱和。據說，有位從日本本土來的旅人，在船上遇到有人教唱這首《臺灣周遊唱歌》，於是他配合《鐵道唱歌》的旋律，一面哼唱，一面任思緒馳騁在陌生的土地上。 歌詞一開始介紹臺灣島的全貌，之後從基隆逆時針繞臺灣一周，每座車站和各城市都出現在歌詞裡，其中有像臺北、淡水、臺南等地方用數段來介紹的，也有多個小城合為一段的。此外，關於縱貫鐵路的終點站打狗（高雄），或許是因為尚未蓬勃發展，僅有一段就結束了。 順帶一提，日本的《鐵道唱歌》共5集，總數有334段，在日本長久以來被視為最長的歌詞。但是，如果從第1集到第5集分開來看的話，第4集北陸篇有72段，是最長的。還有，介紹遼闊土地的《滿韓鐵道唱歌》也共有60多段。 相較之下，《臺灣周遊唱歌》共90段。不光是歌詞的段數多，內容介紹的景點密度之高也使其顯得格外醒目。 臺灣周遊唱歌～臺灣的歷史 （淡水） 三百年のその昔 万里の波を凌ぎ来て（距今三百年前 萬里長浪凌岸而來） 武威を振ひしイスパニヤ サンチヤゴ城此処に建つ（使用武力威勢佔領的西班牙人 在此興建聖多明哥城） →1624年，西班牙人興建軍事要塞「聖多明哥城」（紅毛城），但之後被荷蘭人擊退。 （新竹） 清の雍正元年に 淡水廰を置かれけり（清國雍正元年 設置淡水廳） 城壁の跡猶残り 旧刹古廟亦存す（城牆遺跡尚存 舊剎古廟猶在） →新竹被竹塹城（又稱淡水廳城）的城牆圍繞，但是在日本治台初期拆除。城牆遺跡中包含壕溝。 （台中） 明治四十一年に はじめて成りし鉄道の（明治四十一年 縱貫鐵路剛竣工） 全通式を挙げたりし 此処の公園 眺めよし（舉辦全線開通典禮 此處公園的景色宜人） →在臺中公園舉辦縱貫鐵路開通典禮，臺中是日本統治時代著手規劃的新興都市。

（台南） 部のみやこ台南は 本島中に古くより（作為南部首都的臺南 在島上是歷史悠久的古都） 開けし地とて人多く 名所旧跡亦多し（因為是開台之地，所以人口多 還有許多名勝古蹟） →臺南是當時南部最大的都市，作為臺灣首府的古都。有不少明清時代的名勝古蹟被保存下來。

