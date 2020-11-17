基隆與高崎：有關礦業鉅子顏家新書披露的日臺秘話

被稱為臺灣五大家族之一的顏家，從二戰前到二戰後於臺灣北部的港都基隆為據點展開了礦山事業，也是作家一青妙的父親家族的發跡地。最近，發行的新書《石坂莊作和顏欽賢——追求臺灣人和日本人的平等》（暫譯，上毛新聞社）裡，以她的祖父顏欽賢與群馬縣高崎市的交流為主題，挖掘出許多不為人知的秘史，有望成為新的臺日交流的珍貴資料。

與前首相福田赳夫的深摯友情 在高崎中學時代的同學裡面，有一位是後來成為首相的福田赳夫（1905-1995年）。 1976年，福田赳夫就任第67代內閣總理大臣之際，祖父寫的一封祝賀信也在書中首次公開，引用內容如下： 祝賀福田兄就任內閣總理大臣 無法忘記去年的十二月二十四日一大早，我一拿到當地的報紙，就看到頭版的標題斗大地寫著：「日本國會 福田被指名為繼任首相」／當時，內心的喜悅之情實在難以用筆墨形容，高崎中學的同學福田赳夫學長身為政治家，登上最高地位的內閣總理大臣，這不只是福田兄個人的榮譽，也是我們高崎中學的無比至上光榮（中略）福田兄就任首相時，理當要親自拜訪表達祝賀之意，但是相隔兩地，加上日夜雜務纏身，身不由己，深感抱歉。今年一月左右，我請長男惠民代替我前往表達祝賀之意，福田兄在忙碌之際撥空盛情款待，真是感激不盡。（後略） 信裡面提到的長男惠民是我的父親。福田赳夫和祖父的友情在戰後也持續了很長的時間，我也第一次理解到在家族的相簿裡，會出現父親和福田赳夫的合照的原委，同時透過這本書，才得以窺見高崎和顏家的不解之緣。 石坂莊作的遺骨存放在基隆和群馬兩地 本書登場的另一位主角石坂莊作生於1870年，在群馬縣吾妻郡原町（現為東吾妻町）擔任過小學教師，甲午戰爭時從軍打仗，凱旋後再度恢復教職。1899年，他胸懷大志想在海外闖出一片天，於是遠渡臺灣。之後，在基隆定居，開設「石坂商店」，販售香菸和度量衡器，是位成功的生意人。另一方面，作為基隆的有力人士，積極推動地域振興和教育，1940年在基隆過世，遺骨則分別存放在基隆和故鄉的群馬縣原町兩地。

1899年，胸懷大志想在海外闖出一片天，遠渡臺灣的石坂莊作（1940年過世） 石坂莊作對基隆的最大貢獻，例如創設圖書館的「石坂文庫」和夜校的「基隆夜學會」、女子職業學校的「基隆記憶女學校」等，致力於推動日本人和臺灣人，即內地人和外地人能夠消弭歧視，平等接受教育。因此，又被臺灣人尊稱為「基隆聖人」和「臺灣圖書館之父」，深受愛戴。 顏雲年和祖父對石坂莊作的理念相當贊同，不只是資金援助，在二戰結束後，也出面接手了基隆夜學會，經過幾次的名稱變更，現名為「私立光隆高級家事商業職業學校」（簡稱光隆家商）存續至今，由祖父擔任校長和理事長。 讀完本書後，一方面對於自己家族在日本和基隆之間的淵源如此之深，感到驚訝之外，身為臺日混血兒的我，對另一個故鄉──基隆似乎是一無所知，真是慚愧。 日本人建造的天然良港 眾所皆知，位於臺灣的東北部，面太平洋的基隆港是天然良港，由日本人提出築港計畫，發展為一大港灣都市。1896年，大阪商船連結神戶―門司―基隆的航路為第一號，開始了內地間的定期航路。之後，留學、做生意、觀光等，許多人以基隆為玄關口，往來於日本和臺灣之間，也可以稱作是臺灣的「門面」。 尤其是二戰結束後不久，在台灣的日本人搭乘停靠在基隆港的引揚船，一面流著眼淚，一面揮別霧濛濛的臺灣土地，這樣的故事我從灣生（日本統治時代在臺灣出生的日本人）的口中聽過好多次。從日本返國的臺灣人看到逼近眼前的故鄉，淚腺也跟著潰堤，懷著欣喜雀躍的心情踏上基隆港。 戰後，台北到基隆的交通並不是那麼方便，在都市發展上反而輸給相鄰的新北市，這城市在時間上突然靜止不動了。 但是到了2009年，在被視為民進黨的新世代領導人，呼聲頗高的林右昌初次當選市長以後，著手進行包括基隆車站在內的基隆港一帶的再開發案，朝著亞洲第一的客輪停靠站的目標，城市面貌持續進化。作為內台航路的起迄站，有岸壁和倉庫的「基隆港西岸碼頭倉庫」被列為歷史建築而保存下來，足以回憶往昔，這樣的歷史建築的再生利用正是臺灣擅長的領域。廣島縣的吳市、香川縣的高松市、熊本的八代市、沖繩的宮古市等，基隆市與日本各地的港灣都市的關係深厚，新的交流樣貌指日可待。 趁著《石坂莊作和顏欽賢——追求臺灣人和日本人的平等》出版的機會，基隆和日本的淵源能夠被廣為所知，作為臺灣的玄關口受到矚目，相信石坂莊作和祖父也一定會感到與有榮焉。 標題圖片：日本前首相福田赳夫（下排中央）與臺灣的顏家家族的顔欽賢（左下第三人）與顔惠民（左上第二人）過去有著相當深厚的交情。