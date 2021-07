「繼宇多田光之後的出眾逸才」--松尾潔眼中的藤井風

透過藤井風才認識到的椎名林檎的黑人音樂風格

「說起關於椎名林檎的黑人音樂風格,也許是因為我是用一種比較特殊的聽法的關係,我覺得她的歌唱表現方法原本就非常受到Black Music的影響,而且我也覺得那種特色有表現在她的律動感上。」

「我和椎名林檎沒有合作過,所以沒有什麼接觸,但我跟她的哥哥,創作歌手椎名純平是好朋友。我也聽酷愛Black Music的純平說過,他會跟林檎說『有這樣的音樂喔』向她推薦Black Music。而且曾經被譽為和製馬文·蓋的純平甚至還說『以一個R&B歌手來說,我妹妹比我還棒』。我想應該是說,藤井風巧妙地將椎名林檎歌聲中抓節拍的方式或旋律韻味唱腔的那些若隱若現的Black Music部分抽取出來了吧。」

――椎名林檎在2009年的專輯《三文八卦》發行時的訪談中,曾自爆內幕說,出道當時,整個企劃內的氛圍就是一種避免黑人唱腔式的歌聲,所以才一直隱藏著。

「說到這個,〈丸內虐待狂〉完全就是喜愛Black Music的人士所做的音樂,根本就是在向史萊史東致敬呀。把史萊史東的〈If You Want Me To Stay〉、〈丸內虐待狂〉、還有菊地成孔率領的DCPRG的〈Mirror Balls〉3個併排在一起的話,應該可以覺察到有什麼相同基因之類的東西吧。」

――感覺透過藤井風的翻唱,才發現到椎名林檎的黑人音樂風格的人應該也很多。

「那倒是。你的說法也許是最容易明瞭的。所有YouTube上的翻唱,和現在藤井風在做的獨創性作品,我覺得都是完全沒有違和感的選曲。西野佳奈剛出來的時候我也是覺得我們這個R&B圈又有一個新人了。所以其實我也當她是JUJU和青山黛瑪的後繼之人呢。雖然她從中途開始朝著戀愛歌曲教主方向發展的趨勢越來越強,也漸漸褪脫了R&B的色彩了。更不用提已退出演唱生涯被稱作『R&B女王』的安室奈美惠,還有泰勒絲也是,她是鄉村歌曲出身的,但因為向R&B接近的關係,就此獲得了更多的粉絲。」

――原來如此,真是聽到了很多寶貴的內容。歷時性來看的話,可以從翻唱曲的選擇,感受到核心。說到這個,翻唱aiko的曲子也是一看之下會覺得有所不同, 但由於aiko獲得菊地成孔的好評,被誇說是日本最會使用藍調音(blue note:藍調和爵士樂在使用的音階)的歌手,所以就歌手而言,您覺得他的能耐如何?從YouTube來看的話,某個時候突然,說地具體一點的話就是2017年8月上傳的泰勒絲的〈Look What You Made Me Do〉的翻唱影片,突然開始唱起歌來了,在那個時間點上,就已經有相當程度的水準了。

「他耳朵很靈敏啊。還有聲音也很好。並不是那種唱靈魂樂的聲音,就像久保田利伸或鈴木雅之那樣,音質本身就會讓人覺得是Black Music的類型,但是他表情的做法,還有意趣盎然的歌唱等,才讓人聽起來就像Black Music吧。這個人的聲音,在唱有音程差距的旋律時,會有聽起來幾乎會嚇到的美聲出現的瞬間,不是那種會讓人沉醉的美聲,而是整個樣貌和肢體動作所醞釀出來的美感,以讓動作看起來很美這件事而言,我覺得當歌星很適合。」

――你覺得他英語如何?是說得很溜,但有人說跟音樂一樣都是用耳朵聽了就記起來的方法學習的。

「不光只是耳朵靈敏,聽他的英文訪談也知道,基本上文法沒什麼錯誤。那絕不是在紐約玩了大約2年所記起來的英語。是確實有去學校上課認真學來的英語,才有的英文口條啊。」

――看起來沒有甚麼野心的樣子,而另一方面,也有一種他是在岡山縣的某個角落,定好目標,一步一步地把該做的事情按部就班地做好以後才登場的感覺。他以前念的高中是比較新的,據說在岡山縣內也是數一數二的升學校。他上的音樂學類班級也有學生進到了東京藝術大學或有名的音樂大學。因為他的學校被文部科學省指定為Super English Language High School,據說是要特別加強英語教育,所以我覺得有可能在高中的時候英語能力就受到磨練了。