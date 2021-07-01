「繼宇多田光之後的出眾逸才」--松尾潔眼中的藤井風

日本音樂圈出現的超新星－被譽為「繼宇多田光之後的出眾逸才」的創作型歌手藤井風，可説是近幾年來受到絕大關注的新人之一。在日本R&B圈中一直位居主導地位、因與化學超男子、平井堅、JUJU……等合作而知名的製作人松尾潔，對於這般突破常規、擁有不受限格局的藝人，是如何評價的呢？

自早稻田大學在學時起，就以R&B/Hip-Hop為題材，開展執筆活動。繼成功專訪了在當時被視為困難的詹姆斯·布朗（James Joseph Brown，Jr.)和昆西·瓊斯（Quincy Delight Jones，Jr.)之後，持續自己豐實的海外取材執筆的工作，因與久保田利伸的交流為契機，90年代中期開始參與音樂製作。以製作人的身分經手了平井堅、化學超男子、JUJU、東方神起、三代目J Soul Brothers等，均引發了成功的回響。單曲和收錄專輯銷售量，累計超過3000萬張。所製作的放浪兄弟「Ti Amo我愛你」（作詞・作曲・製作）獲得第50屆日本唱片大賞，有許多的暢銷金曲，也有多次獲獎的佳績。在NHK-FM「松尾潔的mellow夜闌」（暫譯）擔任DJ，該節目已經邁入第11年，屢次出席美國葛萊美獎所做的報導也都有固定口碑。著有音樂隨筆散文集≪松尾潔的mellow好日≫≪松尾潔的mellow時節≫等。（書籍的中文名稱均為暫譯）

由主舞台YouTube出發，令人驚異的新出道藝人展翅高飛 對於23歲的新人創作歌手藤井風的關注度越來越高漲。用岡山方言綴文而自成一格的歌詞、配上具有非常奔放卻能牢牢抓住聽眾耳朵的旋律之樂曲。以拔類超群的技巧邊敲彈著鋼琴，邊以柔和又强韌的歌聲盡情歌唱著。 他出道於2019年11月。出道單曲「什麼東西ｗ」僅在數位播放平台公開發布。利用訂閱服務（支付了所定的費用就可以在一定期間之內享受服務的商業模式）的方式來收聽音樂已經漸成主流的現今，只靠數位播映來發表樂曲的藝人也變得不稀奇，但在藤井風來說，那樣的型態有其特別的意義。因為他將YouTube視為主戰場。 從12歲開始，藤井風就一直在YouTube的個人頻道「Fujii Kaze」中發表以鋼琴演奏的方式重新詮釋古今各式類型的樂曲。而在出道之後也將「Fujii Kaze」當成發布官方MV (音樂影片) 、演唱會影片、網路直播等的舞台。另一方面嚴密地抑制在音樂節目或音樂雜誌等的既有媒體上的曝光。 因應新型冠狀病毒蔓延而發布的緊急事態宣言，眼看就快要宣布解除的2020年5月20日（譯注:日本政府發布的第一次緊急事態宣言，5月25日，全國解除緊急事態宣言）這天發售了首張專輯《HELP EVER HURT NEVER》。配合新專輯的發售，原本預定在6月舉辦的巡迴演唱會決定中止，但是期待落空的粉絲們根本沒來得及感到失望，就有了鋼琴自彈自唱，侃侃閒聊的線上直播替代了被迫取消的演唱會，結果大獲好評，讓大家見識了他將逆境轉換為良機的實力。 YouTube及播映服務、Instagram和Twitter等，徹底專注經營自己所能碰觸到的媒體，對於資訊的發布也精心掌控，切切實實有了一番成果的樣貌，讓人強烈意識到新世代的登場。在10月29日這天，在安插休息時間，好使會場內空氣流通等的防疫措施配合下，武道館舉辦的現場有觀眾的單獨公演也非常成功。 他在YouTube重新詮釋彈奏、翻唱的樂曲，幾乎可說是無邊際般地類別繁多，而從他本身創作的音樂的律動感來看的話，可被分類為節奏藍調（R&B）。所以特別訪問了對R&B有深厚造詣，且身為創作家，長期來以領頭羊的身分引領著日本R&B圈的音樂製作人松尾潔對藤井風的看法。此採訪是在10月28日，日本武道館公演的前一天，以遠端方式進行的。 ――松尾先生是何時開始知道藤井風的？ 「開始注意到這個人，應該是去年（2019年）的秋天還是年尾的時候吧，之後，從環球音樂唱片公司（Universal Music LLC）的人那邊聽到『已經決定正式由本公司出道』的時候，感覺已經很紅了啊，那我也不例外地跟大多數人一樣，趕緊去追他之前在YouTube上傳的影片，一直追看到他天真稚氣的表情的那個時期的影片，他也和看起來比他大一些的哥哥一起表演，直覺這絕對是受到父母親影響的歲數開始，就已經在上傳影片了，所以我認為他是音樂家的兒子吧。」 ――他哥哥據說也是音樂家。也是受到父親影響，接觸著音樂成長的，非常擅長鋼琴和薩克斯風。因為是兄弟，所以經歷相似也很理所當然。雖然給孩子們聽很多的音樂，但據說他父親本身並不會彈奏樂器。 「我有個，他果然是受到父親相當大的影響才培育成“聽西洋音樂的耳朵”的感覺，說不定比起音樂家的小孩，樂迷或是評論家的小孩反而能接觸更多類型音樂的可能性非常高。職業音樂家在練習的時候，根本不可能聽音樂，相較於一整天都在聽音樂的樂迷或評論家，先別管聽的有多深入，實際上根本聽不了那麼多的樂曲。了解到藤井風所聽音樂的範疇之廣後，就覺得喜愛音樂的家庭真是可怕呀（笑）」

超絕群倫的鋼琴演奏所帶來的怦然心動 ――談到在YouTube上的發展，就會想到他演奏鋼琴的技術高超，氣勢磅薄。 「不光是鋼琴，要達到可被讚譽為技巧超絕的演奏，通常都會有一種讓人去思考，這個人，到底是走過什麼樣的人生呢？的那種力量。可是，藤井風的話，只會給人“這個帥哥怎麼會有這種超絕的技巧啊！”的怦然心動感。和疲憊凋萎的歐吉桑的超絕技巧，那自然是不同（笑）」 「初期影片裡的他只有演奏，沒有演唱。例如，有一個影片是我參與製作的平井堅的 “樂園” 那首曲子，影片中，他用綁頭髮的橡皮筋紮了雷鬼頭，再用不知道是什麼的畫了鬍鬚，裝扮之後來彈奏的影片。（譯注:在模仿當時的平井堅）開始喬裝扮演或是做些有趣的事都可說是演藝事業的開端，到了後來，令人覺得他很有可能會出道，成為明星的影片，也漸漸增多了起來。」 ――他應該是聽音記譜吧，但應該是沒有採譜。 「應該是吧，因為影片中完全沒有看到有樂譜」 ――從製作人的立場的話，您怎麼看他呢？ 「從外觀氣氛來看的話，比較接近以前曾一起合作過的平井堅的類型。即使沒有開口唱歌也是個醒目的帥哥。但在作曲方面，藤井風比較self-contained（也就是說具備了所有必要條件）。更甚者，我深深感覺到他是全部都自己來。雖然這張專輯的製作人是Yaffle，但我感覺那終究是做音樂之外的邊框，用最少程度的製作，沒有抹消掉藤井風的個性。更進一步說的話，就是特意製作地讓整個看起來就是藤井風自己製作的樣子。」 「從世界潮流來說的話， R&B已經進入了陷阱音樂（trap music，是Hip-Hop的一種，稍微慢一點的旋律，再加上重低音的節拍，交錯著電音，配上饒舌 “rap”及歌聲）的世界，但他和trap music幾乎無緣。雖然trap music在美國是大賣特賣的，但在日本進不了主流。而藤井風也並沒有打算脫離日本人所偏好的R&B規矩。」 ――他在YouTube上傳的翻唱等的影片，亙古亙今，橫跨東西，範圍非常廣泛，甚至可說看起來是有什麼吞什麼，毫無脈絡可尋，但只有椎名林檎的曲子明顯的多，總共有13曲，從R&B這點來說的話，椎名林檎一般不太會被認為是歸屬於“黑人音樂風格”吧！ 「若讓那些不以成為所謂的stand-up singer（自己本身不演奏，只靠著1隻麥克風歌唱的歌手）當作自己的志向，且不管是組團或獨唱，只是想靠著手中樂器來出頭天的人來做人氣投票的話，椎名林檎可會是這10幾年來，連續獲得前3名的那種人喔。有著和銷售成績又不同的支持，因為對彈奏樂器的人來說，椎名林檎是個很特別的存在，所以有13曲的翻新，我並不感覺特別多。我有機會可以聽到很多類型的試聽帶，若問起憧憬的藝人或開始接觸音樂的契機，提到椎名林檎的人非常的多。我想，或許是世代的關係呢――」



透過藤井風才認識到的椎名林檎的黑人音樂風格 「說起關於椎名林檎的黑人音樂風格，也許是因為我是用一種比較特殊的聽法的關係，我覺得她的歌唱表現方法原本就非常受到Black Music的影響，而且我也覺得那種特色有表現在她的律動感上。」 「我和椎名林檎沒有合作過，所以沒有什麼接觸，但我跟她的哥哥，創作歌手椎名純平是好朋友。我也聽酷愛Black Music的純平說過，他會跟林檎說『有這樣的音樂喔』向她推薦Black Music。而且曾經被譽為和製馬文·蓋的純平甚至還說『以一個R&B歌手來說，我妹妹比我還棒』。我想應該是說，藤井風巧妙地將椎名林檎歌聲中抓節拍的方式或旋律韻味唱腔的那些若隱若現的Black Music部分抽取出來了吧。」 ――椎名林檎在2009年的專輯《三文八卦》發行時的訪談中，曾自爆內幕說，出道當時，整個企劃內的氛圍就是一種避免黑人唱腔式的歌聲，所以才一直隱藏著。 「說到這個，〈丸內虐待狂〉完全就是喜愛Black Music的人士所做的音樂，根本就是在向史萊史東致敬呀。把史萊史東的〈If You Want Me To Stay〉、〈丸內虐待狂〉、還有菊地成孔率領的DCPRG的〈Mirror Balls〉3個併排在一起的話，應該可以覺察到有什麼相同基因之類的東西吧。」 ――感覺透過藤井風的翻唱，才發現到椎名林檎的黑人音樂風格的人應該也很多。 「那倒是。你的說法也許是最容易明瞭的。所有YouTube上的翻唱，和現在藤井風在做的獨創性作品，我覺得都是完全沒有違和感的選曲。西野佳奈剛出來的時候我也是覺得我們這個R&B圈又有一個新人了。所以其實我也當她是JUJU和青山黛瑪的後繼之人呢。雖然她從中途開始朝著戀愛歌曲教主方向發展的趨勢越來越強，也漸漸褪脫了R&B的色彩了。更不用提已退出演唱生涯被稱作『R&B女王』的安室奈美惠，還有泰勒絲也是，她是鄉村歌曲出身的，但因為向R&B接近的關係，就此獲得了更多的粉絲。」 ――原來如此，真是聽到了很多寶貴的內容。歷時性來看的話，可以從翻唱曲的選擇，感受到核心。說到這個，翻唱aiko的曲子也是一看之下會覺得有所不同， 但由於aiko獲得菊地成孔的好評，被誇說是日本最會使用藍調音（blue note:藍調和爵士樂在使用的音階）的歌手，所以就歌手而言，您覺得他的能耐如何？從YouTube來看的話，某個時候突然，說地具體一點的話就是2017年8月上傳的泰勒絲的〈Look What You Made Me Do〉的翻唱影片，突然開始唱起歌來了，在那個時間點上，就已經有相當程度的水準了。 「他耳朵很靈敏啊。還有聲音也很好。並不是那種唱靈魂樂的聲音，就像久保田利伸或鈴木雅之那樣，音質本身就會讓人覺得是Black Music的類型，但是他表情的做法，還有意趣盎然的歌唱等，才讓人聽起來就像Black Music吧。這個人的聲音，在唱有音程差距的旋律時，會有聽起來幾乎會嚇到的美聲出現的瞬間，不是那種會讓人沉醉的美聲，而是整個樣貌和肢體動作所醞釀出來的美感，以讓動作看起來很美這件事而言，我覺得當歌星很適合。」 ――你覺得他英語如何？是說得很溜，但有人說跟音樂一樣都是用耳朵聽了就記起來的方法學習的。 「不光只是耳朵靈敏，聽他的英文訪談也知道，基本上文法沒什麼錯誤。那絕不是在紐約玩了大約2年所記起來的英語。是確實有去學校上課認真學來的英語，才有的英文口條啊。」 ――看起來沒有甚麼野心的樣子，而另一方面，也有一種他是在岡山縣的某個角落，定好目標，一步一步地把該做的事情按部就班地做好以後才登場的感覺。他以前念的高中是比較新的，據說在岡山縣內也是數一數二的升學校。他上的音樂學類班級也有學生進到了東京藝術大學或有名的音樂大學。因為他的學校被文部科學省指定為Super English Language High School，據說是要特別加強英語教育，所以我覺得有可能在高中的時候英語能力就受到磨練了。