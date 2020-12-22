反思人與人的互動──從臺北高等學校學生與傳閱式雜誌《雲葉》談起

明治時代至昭和20年代，日本本土與其殖民地存在許多舊制高等學校，臺北高等學校便是其中一間。本文聚焦戰爭期間在學的學生，從他們所發行的班刊《雲葉》談起，介紹他們面對時代與社會的方式，以及與同伴的互動形式。

日本最南端的高等學校 生活在現代的我們獲得了網路此一嶄新的溝通手段，我們能與全世界的人進行互動，享受著輕鬆傳達自己的心情與想法的便利性；但另一方面，也有些人會透過毫無責任感的發言或毀謗中傷，不客氣地傷害他人。 此時此刻，我們或許可以從80年前臺北高等學校的學生們手工製作的班刊《雲葉》，來重新發現人與人的正向互動方式，例如對彼此的體貼，或是分享改善社會的智慧、追尋自身的定位及生存方式所需的教養等等。 從明治時代、大正時代，直到昭和20年代，日本（包括海外殖民地與佔領地）有過38所舊制高等學校，在那裡有一流的教授會教導學生將來在大學吸收專業知識所需的基礎課程，其學問領域範圍廣泛，頗似現代大學裡的通識課程。全國高材生齊聚一堂，透過教室授課、宿舍生活、社團活動、聯誼活動與夜間狂歡、紀念祭典等，享受學生生活，培養友誼、人格與磨練教養。 臺灣也有一所舊制高校，就是臺灣總督府臺北高等學校──簡稱臺北高校、臺高或灣高。從1922年至1945年的24年內，這所學校培養了許多優秀人才，2020年7月過世的李登輝前總統便是其中之一。 位於這所日本「最南端」的學校裡的學生，他們究竟為何而煩惱，又為何而喜悅？對於戰爭與殖民統治的現實，他們如何面對？這些問題，我們可以在學生們留下的雜誌裡找到線索。 由文藝社團發行的《翔風》、新聞社團發行的《臺高》、宿舍刊物《山道》，以及愛好文藝的學生所發行的同人雜誌《足跡》、《南方文學》、博物學會社團的社刊《自然》、以班級為單位發行的《曙》、《南十字星》等，這些刊物都凝聚了在校生在臺北高校的歷史片刻中的所思所感。現在的國立臺灣師範大學繼承了臺北高等學校的校舍與設備，圖書館8樓還展示著部份現存的雜誌。