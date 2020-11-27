創建北投溫泉「星乃湯」的傳說人物：佐野庄太郎

因新型冠狀病毒的蔓延，已許久不能自由地去國外旅行。想著若是開放入境臺灣的話，要與友人一同前往溫泉地區漫遊，隨即蒐集了一些相關資訊，才知道承襲知名旅館『星乃湯』的北投溫泉旅館竟然在2013年已經歇業。因為它是北投歷史上不能不被提及的重要旅館，令人感到非常可惜。其實創立『星乃湯』的佐野庄太郎，他的子孫住在我時常造訪的長崎。為此，我前往拜訪，聆聽他們暢談二戰過後『星乃湯』的歷史以及在臺灣戰前觀光史上留下足跡的傳說級人物：佐野庄太郎。

跟著時代的潮流前往臺灣

前往台灣後不久的佐野庄太郎。19歳時就已經胸懷大志。 佐野庄太郎於1878年（明治11）出生於靜岡縣富士宮市的商人家庭，為家中第五個男孩。也許是受到等級制度被廢除的明治時代的新世代風氣所激發，佐野庄太郎在滿19歲的那年1897年（明治30年），單身前往新天地臺灣。當時的他只帶著自己存的3日圓以及祖母給的餞別禮5日圓（註：當時的8日圓約為現在的16萬日圓）。 從靜岡出發經由長崎抵達基隆的他，運氣很好的在臺北認識了一個雜貨店商人，在他的店工作了10年。30歲時獨立，成立「佐野商店」，之後於1908年（明治41年），在靠近現在的228和平紀念公園附近，當時地名為1丁目48號的3層樓紅磚建築開設旅館「臺北館」。那段時期臺北市的公共建設也漸趨穩定，變身成了近代化的都市，很多日本商人以及視察團來往頻繁帶來了商機。在臺灣觀光業的黎明期成立的「臺北館」，之後不斷提高了收益。 在昭和天皇還在攝政時，於1923年（大正12年）舉辦東宮行啟造訪臺灣，讓各景點以及產業設施被廣泛介紹，聚集了各界開始注意臺灣魅力的目光。1927年（昭和2年）臺灣日日新報社嚴選出從北邊的基隆港到南邊的鵝鑾鼻燈塔等「臺灣八景十二勝」，造成旅遊熱潮。在十二景中北投溫泉也被圈選其中。 最初由德國人發現的北投溫泉是擁有豐富流量的優質鐳礦溫泉，在日俄戰爭時被大量運用在治療傷兵上。約於1907年（明治40年）時露天溫泉『滝之湯』開業，1913年（大正2年）公共浴場也完成興建，在來臺辦公或觀光的日本人之間風評越來越高，連官民視察團的旅遊也加進了北投溫泉的行程。



收購大片上北投土地 1928年（昭和3年），佐野庄太郎以8萬日圓的金額賣掉『臺北館』。他想將北投地區改造為世界級的渡假區，讓當地民眾生活更加富裕，因此購入上北投一帶的土地著手開發。當時在北投有老店『滝之湯』等幾間溫泉療場或旅館，但是卻沒有一間真正純和風的日式旅館。 佐野庄太郎買下地熱谷附近的房子，將高聳的天星山以及兒子星太郎的「星」拿來做為旅館名稱『星乃湯』的其中一個字。他親自嚴選建材，請修建宮殿的木工將建築物改造成純和風的旅館。在庭園的部分，種植了從日本運來松樹與皋月杜鵑，並建造假山，在魚池裡飼養多隻錦鯉。旅館內部則設有男湯、女湯、家族澡間等五個泡湯空間，餐點部分提供凝聚了各式日式風味的料理。佐野另外還自行測量地熱谷後方延伸出去的山路，並自費開通車道，在終點建了一座展望台。『星乃湯』因為能一覽北投市區而打開了知名度，不單單只有以溫泉療法為由的客人前來，國內外的觀光客也相繼造訪。 在林田兄弟給我看的相簿裡，照片裡佐野庄太郎一家人跟工作人員融洽的站在『台北館』一起照相。這個團隊裡有原住民、漢人、日本人，他們團結合作並在後來的北投也一起攜手奮鬥。 1930年代後半，臺灣鐵道部開設了觀光課，開始致力向國外宣傳臺灣觀光。臺灣當時成為日本將物資運送到南方的中繼點，開始受到注目。1935年（昭和10年），總督府為了紀念在臺灣執政40週年，在臺北市開辦博覽會。在展覽會場中，臺灣各地的風景名勝、古蹟、溫泉鄉等等觀光資源與物產被大為介紹。博覽會之後，靠著民營的旅行社、旅館、交通機構協助政府的政策，臺灣成了日本人所嚮往的旅遊目的地。擁有純正和式風味的旅館『星乃湯』被作為總督府高官跟VIP的接待處，並且如佐野庄太郎當初所預想，成為北投的地標。

協助軍隊並迎接終戰 在蓬勃發展的同時，也因為第二次世界大戰讓觀光業蒙上一層陰影。現在在上北投還留著的舊日軍衛生醫院北投分院在1910年（明治43年）開業，當時的臺灣軍管區部隊第十方面軍的5個軍師團，發表將在當地建設陸軍療養所，治療從中國南部戰線送回來的傷兵。他們預定建設的用地涵蓋了佐野的所有地，因此為了界線問題起了紛爭。佐野不顧旁人反對與陸軍談起了官司，拿出測量過的地圖作為根據強烈反抗，最終得到了勝訴。在勝訴之後，他主動提議要提供土地給軍方使用，讓他留下了通情達理的好印象。 後來戰局越來越加緊迫，『星乃湯』成了陸軍的空軍醫院第一別館。佐野為了當地居民，在後山建造了新的老人休養之家，並在空地搭建舞台，邀請療養中的傷兵與當地居民交流。 最後到了1945年（昭和20年）8月15日。隨著日本的戰敗，佐野不得不放棄他所築起的一切，引揚回日本。那年是他隻身前往日本的第48年。他將可以說是代表自己本人的『星乃湯』讓渡給臺灣工作人員，與妻子及長男一同回到靜岡縣富士宮市，他的弟弟則前往神戶、女兒八重子一家搬去丈夫的出生地長崎，大家在各地開啟了戰後的新生活。 林田剛衛先生說：「祖父就算回到日本也依然惦記著『星乃湯』，似乎到了晚期也常常念著庭院裡的松樹是否長的還好，鯉魚是否還健在。」 也許是遺憾與思念臺灣的心情太過強烈，在1948年（昭和23年）5月的某個早晨，從臺灣引揚後身心俱疲的佐野庄太郎對著家人說完：「幫我把身體轉向皇居的方向。」就沒有睜開眼睛了。享年72歲。