融會美日野球的臺灣左腕陳偉殷

融會美日野球的臺灣左腕陳偉殷運動 生活 臺灣香港
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美臺日三方訪問 前所未見
陳偉殷出生於臺灣高雄，高中加入棒球名門高苑工商，2002年IBA世界青棒錦標賽，對南韓隊演出12次三振完封勝，獲得大會最佳左投手，一炮而紅，也讓他在2003年底簽約加盟日職中日龍隊。
陳偉殷雖在2006年接受左肘手術，後來轉為育成選手，但他成功復原，2009年還拿下中央聯盟防禦率王（1.54），也獲得「今中二世」、「巨人殺手」等美譽。2012年陳偉殷赴美加入巴爾的摩金鶯隊，2016年再與邁阿密馬林魚簽下5年8000萬美元新約，創下華人運動員最高身價紀錄。
陳偉殷是第一個帶著日職資歷赴美發展的臺灣棒球員，而且5年中央聯盟生涯已累積36勝，也讓他在2012年代表巴爾的摩金鶯隊出賽後，被美國、臺灣、日本三方的媒體記者先後訪問，幾乎是種前所未見的規格。
要說這一點有多特別，得先解釋大聯盟賽後的採訪規則。像陳偉殷、王建民這樣的臺灣球星，或者其他日、韓名將，在大聯盟都屬於非美籍球員，現場可能有其母國記者需要採訪。不過比賽打完，當地記者有截稿的時間壓力，都是讓他們先進行聯訪，接著才是球員所屬的母國媒體。
一般而言，球員賽後最多也就是接受兩批訪問，但陳偉殷通常得比其他人更晚休息，因為接受美國、臺灣記者訪問之後，他還會非常親切的滿足日本記者的需要。不同的是，面對美媒訪問是透過翻譯回答，對臺媒自然直接講中文，但陳偉殷與日媒也能以流利的日文互動，語言天賦或許也是他的另一個特色。
正因為陳偉殷獨特的三國情懷，碰上不同棒球文化或模式的衝擊，他沒有捍衛某一方的包袱，而是能像海綿一樣，盡可能去吸收箇中精華，融為己用。因此在採訪陳偉殷的過程中，也讓筆者感受到以下美、日棒球的差異，值得參考。
鬥魂完投vs. 球數嚴控
從日職到美職，包括大聯盟比賽用球較滑，進攻兩出局後投手不能像日職一樣，先在界外區傳接球暖身，球員都得想辦法習慣。不過最困難的挑戰莫過於美職較日職更快速的登板頻率，投手必須以「投一休四」的節奏調整出賽狀態，而美職為了讓先發投手儲備每季能扛200局的體能及減少受傷機率，搭配嚴格的用球數限制。這一點，恰恰呈現出美日棒球文化的差異。
完投過去在日職被視為燃燒鬥魂的紀錄，投手琢磨每一顆球作為其投球技藝的展現，破百球完投更有完全燃燒的美感；但大聯盟視投手手臂為消耗品，為了應付每年162場例行賽，原則上設定100球的限制，先發投手的任務就是在這個球數內盡可能拉長局數，5局則是責任門檻。
「平成怪物」松坂大輔赴美發展之初，就曾苦於這個棒球文化差異，用球數常投不滿5局已經破百；而以「一生懸命」為座右銘的陳偉殷，也常常擺脫不了他追求完美、一定要把球控在邊邊角角的個性，連對他疼愛有加的金鶯隊教頭修瓦特（Buck Showalter），有時也不免要嘮叨幾句。
2015年陳偉殷新球季初登板於客場先發對決坦帕灣光芒隊，前兩局金鶯就攻下6分領先，結果陳偉殷5局沒投完就用了近百球，被迫退場錯過勝投。修瓦特賽後就說，球季還很長，隊友幫忙打下大幅領先，投手應該放手攻擊好球帶就是。
而在兩周後的「波士頓馬拉松日」，陳偉殷被迫於陰雨天的芬威球場出賽，也是先發4.1局就投出5次四壞，被迫早退。修瓦特賽後表示在濕滑的環境下，任何人都控不好球，投手也得改變策略，能投進好球帶、差不多即可。這同樣也是傳達給當時已經旅美第4年的陳偉殷，有時要有擺脫小執著的大局觀，畢竟就美職的觀念，那也就是162場例行賽的其中一場而已。
百科全書vs. 客製化訓練
到2019年為止，陳偉殷共在大聯盟拿下59勝，於歷來亞洲投手中並列第8名，足見他已成功融入美職。事實上透過大聯盟的歷練，陳偉殷的投球功力又上升了一個檔次，因為美職講究「客製化」、能替面臨瓶頸的選手單獨診斷並提供專屬建議，突破盲點，與「百科全書」般的日式細膩大不相同。
這一點最具體的例子，就是賽前提供給先發投手分析打者優、缺點的「球探報告」（scouting report，日職稱為情蒐報告）。陳偉殷曾透露，在大聯盟假設他被排定主投某個3連戰的第2場，教練團就會給他該場的球探報告，可先做研究供比賽中配球參考。但在日職，拿到的卻會是整個3連戰的球探報告。
如果只會擔任其中一戰的先發投手，為何需要其他場次的球探報告呢？日式棒球的「細膩」，往往像是編寫好一本內容仔細而完整的百科全書，裡面的確什麼都有，但使用者有時候面臨的最大問題，卻是不知道自己需要的資訊在書中的哪個章節，欠缺導引就像大海撈針，往往到後來只能繼續跟別人從事同樣的訓練，無法對症下藥解決個人面臨的瓶頸。
談到美日文化，會有日本重視團體群性、美國強調個人英雄主義的印象，其實後者未必是一種自私，而是更重視個人的差異性，給予「客製化」對待。以陳偉殷為例，他在大聯盟若覺得最近投球有狀況需要調整，可以向教練團反映，球隊就會替他安排牛棚練投，由投手教練、牛棚教練在旁觀看並給予建議，且建議方式並非要將球員套入一個制式的框架中，而是依照其原本動作進行嘗試，視效果找出最適合的解決方案。
適應美職 練出新武器變速球
陳偉殷到美國才學的變速球（changeup），可以說是「客製化」指導的最佳案例。其實陳偉殷在日職並未投變速球，但原本對決右打者的主要武器指叉球（Splitter）在大聯盟逐漸式微，他也開始學習變速球。
一開始陳偉殷學的是主流的圈指變速球（circle changeup，也稱OK球），除了有球往下掉並破壞打者節奏的效果，還能有竄向右打者外角的位移效果，名人堂強投佩卓馬丁尼茲（Pedro Martinez）與「神之左腕」桑塔納（Johan Santana）就是箇中好手。但陳偉殷起初對這個球路還無法得心應手，常有球沒掉懸在好球帶中央遭到炮轟的狀況，讓他有些困擾。
2015年，金鶯在春訓請來佩卓的哥哥、也是一代名投雷蒙馬丁尼茲（Ramon Martinez）擔任投手顧問，在了解陳偉殷的困擾並看過其牛棚練投後，建議他嘗試較容易上手的三指變速球（three-finger changeup），果然收到絕佳成效。
「我知道我弟是以圈指變速球聞名，但我當時一直很困擾要怎麼用中指、無名指、小指來投球。」雷蒙當時笑說，後來他決定簡單一點，變速球只要有掉、能製造速差即可，圈指變速球雖然有額外效果，為了穩定性他寧願犧牲。
這個心得雷蒙分享給陳偉殷，嘗試後的確提升了其變速球的穩定性，不易失投，2020年陳偉殷重返日職，變速球的威力也令人印象深刻。以此例來看，球員主動提問、教練個別指導，讓陳偉殷新練的球路蛻變成可以倚賴的武器。
主動提問vs. 被動接受指導
「在日本以我觀察，比較不敢跟教練說話，都是等教練來教你。」另一位臺灣球員透露他在日職多年看到的球員與教練互動模式，「教練在球隊裡還是屬於比較高高在上的位子，球員不太在教練面前開玩笑，除非要真的有實績的選手才敢跟教練多講話，其他剛上來的菜鳥們都不敢的。」
其實若以育成年代來看，讓選手以一致性的訓練為主，比如日本最要求的跑步，鍛鍊下半身力量與基本功，未必不好，畢竟年輕選手可能還不知道自己需要什麼；但競技運動比拚到最高層級，勝負往往取決於那些能夠創造出差異的選手，這或許也是重視個別差異的大聯盟能位居世界棒壇頂端的關係。
其他方面，諸如日本注重跑步、美國強調重訓的不同，陳偉殷已經能夠集其大成，美日合璧，近年他在球季結束後回到臺灣，都會舉辦棒球訓練營，將自己體會的經驗傳承給年輕球員，這次重返日職繳出好投，更是最佳證明。
陳偉殷今年最後一場出賽為季後賽對決軟銀鷹隊，先發3.1局不幸挨3轟、失5分吞敗，但不影響他前4戰投出的好口碑，明年要在日職拿到另一張合約不是問題，也有機會敲開重返大聯盟之門。陳偉殷日美通算總計95勝，就看百勝達陣是在何處完成了！
標題圖片：2020年球季重回日本職棒，加入羅德隊的台灣投手陳偉殷。圖為該年10月21日出戰西武時登板先發。（共同通信社）