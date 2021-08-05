京都（上）：歷盡瘟疫、戰火和災害的千年歷史文化名城

自794年平安京始建，到1867年遷都東京，在這一千多年中，京都一直都是日本的文化政治中心。本文分為上下篇，追溯與東京、大阪並稱為「三都」的京都的歷史，介紹這座千年古都的魅力。

與瘟疫戰鬥的先人的記憶 2020年，新型冠狀病毒抑制了全世界人們的活動，人員流動受阻。日本的代表性歷史文化名城、著名的國際旅遊城市京都也不例外。整個春夏，國內外不再有遊客來訪，各大景點也門可羅雀。好不容易到了秋天，終於能夠在最大限度注重防疫措施的基礎上，再次迎接國內遊客的來訪了。不料進入2021年後，疫情擴大的趨勢遲遲不見好轉，要想恢復到疫情前那種國內外遊客紛至遝來的盛況，似乎還有待時日。 不過，生活在京都的人已經不是第一次遭遇瘟疫襲擊了。早在9世紀中期就有傳染病蔓延，奪去了無數人的性命。863年，朝廷在神泉苑做了場法事，叫做「御靈會」。當時人們普遍認為傳染病是含恨而亡之人的怨靈在作祟。於是就要祭祀牛頭天王，祈求這位除疫神為人們消災解厄。平安時期佛教興盛，與傳統的神道教逐步融合，出現了「本地垂跡」的說法。也就是認為神道教的神，其實都是佛在日本的一個個化身。而牛頭天王就是藥師如來在神道教中的化身。 但是那之後，日本各地依然災禍不斷。864年富士山大爆發，869年被認為跟東日本大地震同級別的「貞觀地震」襲擊三陸近海，掀起巨大海嘯，造成死傷無數。京都瘟疫蔓延，疊加東國（古代日本地理概念，大致指近畿以東的諸藩國——譯注）的自然災害，一時鬧得人心惶惶。於是，朝廷找來66支長矛，代表66個藩國，將各國的惡靈封印其中之後，又辦了一次「御靈會」除祟。此時的儀式後來成為了每年夏天的固定項目。這就是供奉牛頭天王的八阪神社的一個祭祀活動——「祗園祭」的由來。

京都市民的信仰與傳統祭祀活動中，鐫刻著一千多年前與瘟疫戰鬥的先人們的記憶。瞭解這些萬人空巷的祭祀活動的來歷，可以讓我們共用古人的經驗，追憶他們當年的苦難，產生一種超越時空的共情感。

多次在戰火中燒毀的城市 京都不斷戰勝各種瘟疫和災害，在很長的時間內都扮演著日本文化中心的角色。讓我們從頭來梳理一下這座城市的歷史吧。 桓武天皇發佈從長岡京遷都的詔令是794年的事情。新的都城是以中國的長安和洛陽等都城為藍本規劃的。寬約84公尺的朱雀大路貫穿南北，以此為中軸線，左右修建了對稱的格子狀街道網。城市的北端修建了「大內裡」，內有天皇的皇宮「御所」和官廳街。南面有羅城門，並在附近修建了東寺和西寺的伽藍。市區是由40丈（約120公尺）見方的「町」為單位構成。為確保人們生活所需物品的流通，設置了東市和西市兩個市場。 新都城命名為「平安京」。一說認為該都城是基於中國傳來的風水之說，修建在有神獸鎮守四方的「四神相應」之地上。也就是北面的船岡山對應虛構的神獸「玄武」，被改道至東面的河流鴨川為「青龍」，西面延伸的大道「山陰道」為「白虎」，南面水量豐富的巨椋池則是「朱雀」。而平安京就建在其中心。 平安京的起名有「平穩安泰」之意，寄託了希望和平盛世永存的美好願望。然而事與願違，平安京多次在戰火中燒毀。1467年到1477年的應仁之亂中，市區成了主戰場。之後16世紀末，豐臣秀吉統一天下進程中對都城進行了改造，以名為「聚樂第」的居城為中心修建了城堡城市，還堅決重編了寺院街。此時建成的市區格局，就是現在京都的原型。

2012年京都市上京區發掘出的「聚樂第」本丸的石牆（時事） 進入江戶時期後，京都也幾經大火摧殘。1788年的「天明大火」燒了兩天兩夜，整個城市都被紅蓮業火吞噬。之後1864年爆發的「禁門之變」中，長州藩與會津藩發生武力衝突，士兵放火延燒至市區，3萬戶人家毀於一旦。 遭遇戰火與天災後，每次復興都讓城市改變一次容貌。直到1869年遷都東京之前，京都蟬聯日本首都長達1100年。即便是在武士階級統治的幕府遠遷鐮倉和江戶的時代，天皇的御所也依然在這座城市裡，日本政治中心的地位得以保全。 不知從何時起，世人開始用「京」一字來指代「平安京」，念作「Miyako」。京都是日本唯一的政治文化中心，相信這在當時是誰都深信不疑的。