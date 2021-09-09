京都（下）：融傳統與創新為一體的國際旅遊城市

朝著現代化國際旅遊城市目標努力的「古都」

明治維新之後，首都功能讓位給了東京，「京」變成了「西京」，最終改名為「京都」。面對可能到來的城市衰退，居安思危的商人和政治家們率先推動產業化，促進了京都的現代化發展。為了在洛北推行以水車動力為基礎的工業化而完成的琵琶湖疏水工程，便是其中一大亮眼的成果。之後琵琶湖的湖水被調用作水力發電，促進了電力在城市的普及。京都還修建鐵路和運河，每年都舉辦京都博覽會，以鼓勵振興實業。

正因為是歷史悠久的城市，就更需要不斷的新陳代謝。經過1918年和1931年的兩次操作，京都市將伏見市、紀伊郡、葛野郡、愛宕郡等周圍的市町村併入版圖。當時的目的是想以歷來的中心部「洛中」為核心，將週邊被稱為「洛外」的田園地帶都併入市區版圖，以確保京都作為工業城市的發展空間。

同時，京都進一步致力完善公路、鐵路、運河、公園等城市基礎設施。發展成為內陸型工業城市的京都，1932年人口突破了100萬。成功實現了現代化，躋身於世界級大都市行列，市民也自豪地稱自己的家鄉為「大京都」。

京都是一座在保留了「古都」文化遺產的同時，還不斷與時俱進的現代化城市。為了近距離接觸歷史名勝古跡和文化類文物，為了去參拜佛教的本山和神道教的總社，為了研究花道和茶道，還為了精進學問，無數人從日本全國各地湧向京都。

京都作為國際旅遊城市而充分提升自身存在感的一大契機，是1928年在京都御所舉行的「御大禮（即位儀式『大嘗祭』的一系列的儀式）」。邀請全球賓客參加皇家大典，並以「饗宴料理」大宴來賓，為之後迎接各地遊客打下了基礎。再加上以明治天皇陵為首的「皇陵巡拜」，開創了京都獨特的新型旅遊模式。

為了振興入境遊，京都各處開始嘗試重新挖掘和打造旅遊勝地的魅力。去嵐山和醍醐賞花，到鴨川和貴船納涼，賞紅葉、摘松茸、賞雪等等，宣傳一年四季不同的樂趣。另一方面，洛北滑雪場等新的體育設施也修建完善。而在市區中心地帶，劇場和電影院的現代化得以推進，太秦和御室等影視城都成了新的旅遊景點。













遊覽巴士等交通手段也很發達，日式旅館和西式酒店等住宿設施都展開了現代化改造。環繞宇治和大津的宇治川線路的鋪設，直通比叡山和愛宕山山頂的鋼索鐵路和纜車索道開業，遊覽保津川和木津川的觀光船業務等，以京都為起點的廣域旅遊路線的開發也在緊鑼密鼓地展開。





在回顧日本旅遊業的現代化時，京都扮演的常常是先驅者的角色。將歷史積澱轉換為資源的文化旅遊自不待言，與博覽會等振興實業舉措聯動的攬客活動的展開，祗園等花街觀光藝能的創新，利用鋼索鐵路開發的山嶽觀光路線，為方便外國遊客下榻而開業的西式酒店，以振興電影行業來提振旅遊業等，京都人一直都在嘗試開展新的旅遊事業。即使在戰後日本經濟實現復興的過程中，京都也率先將自身定位為「國際文化旅遊城市」，並提出了新的城市規劃。





擁有一千兩百多年歷史的京都從未停下過前進步伐，一直都在不斷嘗試，與時俱進。富有進取精神的人們讓京都不止步於「古都」，而是不斷創新，讓京都一直走在時代前列。文化廳計畫在2022年之後正式從東京遷至京都，如今各項準備工作正在有序進行中。待文化廳正式落戶京都後，京都將迎來一個絕佳的機會，再次鞏固其在國內外遊客心目中的日本文化中心的印象。「古都」也在「日日新」。