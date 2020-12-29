因為「那個時代」而被臺灣讀者喜愛的日本作家――專訪臺灣新經典文化總編輯葉美瑤談 川本三郎

2015年3月，在信義誠品書店Forum場地，有兩場由聞文堂、聯經出版、文化部共同舉辦的臺日作家對談。壓軸的是川本三郎與李明璁談「文學、歷史、電影的東京散步」。當時距離2014年發生的太陽花學運才剛滿一年，川本三郎在臺灣出版的著作也僅僅只有一冊2011年發行的《我愛過的那個時代》（My Back Page），至於活動宣傳的「東京學」第一人，還比不上這本書改編成電影、由妻夫木聰飾演川本三郎的媒體記者原型還來得印象深刻。