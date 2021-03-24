現在為什麼「凶宅」備受關注？文化
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「有事先告知事項」——這是所謂的「凶宅」相關介紹中會明確標記的表述，意味著曾有居住者因自殺或孤獨死等原因在屋內死去。由於不吉利或可能出現靈異現像等固有觀念，一般人都對凶宅敬而遠之，很難找到下一位房客。對於房地產行業來說，凶宅是個大麻煩。但最近幾年，凶宅由於具有「能以相對便宜很多的房租入住」等優點頗受好評，在媒體中亮相的機會也增加了不少。
我們就此採訪了凶宅專門網站「成佛不動產」的運營公司株式會社NIKKEI MARKS的社長花原浩二，以及作為「凶宅試住藝人」而備受關注的松原田螺。
始於「解決房屋空置問題」的想法
花原浩二出生於兵庫縣，在神戶讀大學期間經歷了阪神大地震。他覺得建造不怕地震的堅固房屋可以拯救生命，所以加入了大和房屋工業株式會社，而且業績突出，成長為了一名頂尖營銷人員。
於是，他產生了這樣的想法，「隨著老齡化加劇，日本的房屋空置問題變得越來越嚴重。出售新建住房，豈不是加劇了房屋空置問題？」
2016年，花原浩二離職創設了房地產中介公司NIKKEI MARKS。2019年4月開通成佛不動產網站，開始打造「讓凶宅進入房屋流通管道」這一前所未有的概念，受到外界關注。
他最初的想法是為了「能讓那些不介意凶宅的人了解信息，多少能促進此類房屋的市場流通就行了」。沒想到，整個房地產行業多年來都在為如何處理凶宅大傷腦筋，因此同行們紛紛點贊，引起了意料之外的反響，媒體採訪申請也接連不斷。
問題是「買賣相關數據太少」和「社會的固有觀念」
凶宅的最大魅力在於房租（或售價）設定得比較低。從商品房來看，因為價格本來就很便宜，房價下跌風險也就很小。不過，網站開通1年半之後，花原意識到「凶宅市場問題多多」。
「哪種類別的凶宅該以什麼樣的價格來交易，我們手頭幾乎沒有積累的相關流通數據。因此，在爭取金融機構貸款的時候，我們吃了不少苦頭。」
人們對凶宅的印像不好也是個麻煩。很多時候凶宅被當作靈異場所來看待，不能像普通房地產商品那樣獲得正當評價。
「其實，也有很多人在車站站台或養老機構裡死去，從某種意義上來說這些地方也算凶宅。但即便出現事故，人們也沒有否定上述這些設施原本的價值。所以，『事故』發生的第二天，人們還是照常使用車站，排隊希望入住養老院的人也依然很多。希望大家更關注凶宅作為房屋本身的價值，而不要過度關注其靈異的一面。」
人們之所以忌諱凶宅，是因為日本人在潛意識中將「死亡」與「污穢」「不干淨」等觀念相關聯。為此，該公司組織了專門打掃凶宅的特種清掃小隊「成佛SOS」，對那些做過法事驅魔的房屋頒發「成佛認定證書」，對在其中去世的人表達最大敬意，努力降低其後入住人員的心理障礙。
還靈活利用凶宅與一般房屋的價格差，策劃「凶宅×藝術」「凶宅×DIY」等活動，以打造「凶宅=便宜、實惠、時尚」的形象。
希望社會能合理評價凶宅
筆者認為，由於松原田螺的作品及其電影化（稍後將詳細介紹），凶宅的人氣正在變得越來越高。但花原浩二指出「未必如此」。
「確實，由於松原田螺的影響等原因，人們對凶宅的關注度上升了。但是，那隻能說改變了凶宅完全被社會忽視的情況，促進了不介意凶宅和接受不了凶宅的人之間的對立明顯化。」
面對這樣的現狀，他認為應該進一步改變處理凶宅的方式。
「日本人喜歡新建房屋，這是根深蒂固的。但由於凶宅入住門檻低，不僅僅是哪些想找便宜房子的人，在難以租到房子的外國人和老年人中也很有市場。正因如此，希望『凶宅』不要成為一種特殊房屋的象徵，而是像『到車站的距離』『是否有浴室廁所』那樣，只是成為待售待租房屋的眾多特點之一來看待。」
「我希望有幽靈」
接下來，我來介紹以「凶宅試住藝人」身份備受矚目、暢銷書《凶宅怪談 恐怖的房間佈局》（二見書房出版）作者松原田螺的意見。
松原田螺因電視節目《北野誠的你們不要去啊》的一個企劃開始試住凶宅，以此為契機打開了個人演藝事業的領域。
筆者問松原「您認為凶宅里有幽靈嗎」，他回答如下。
「我覺得有幽靈，而且我還強烈地希望幽靈存在。最近社會上負面新聞很多，而且信息又很容易獲取，人們知道得越多越空虛。我感覺人們不再心情激動，不再充滿期盼。」
「現在的科學，不也沒法揭開幽靈的謎團嘛。比如UFO什麼的，都是發生在身邊、基於自身的個人體驗，也許是謊言，也許是幻覺，但確實有人見過幽靈。有些現象是目前還無法解釋的。因此，或許真的有幽靈。還存在一些我們不了解的東西，這對於冷漠的現代社會來說，不更像是個希望嗎。」
我只是把發生的現象告訴大家
松原試住凶宅的活動受到人們關注，自從出版了記述凶宅體驗的處女作之後，他的活動被更多人了解。但是，即便知名度上升了，但他對凶宅仍然秉持一貫態度。
「我既不想曬凶宅，也不想點贊凶宅。我所做的，只是‘告訴大家凶宅中發生的現象。我不希望因為我的活動，給凶宅的房東增添麻煩。」
也有人批評說，用神秘主義方式對待凶宅，會不會進一步惡化人們對凶宅的印象。
「房主希望抹除房屋是凶宅的印象，死者家屬不希望再利用逝者炒作話題，房客則覺得凶宅有幽靈不原接受，大家各有各的想法。而那些神秘主義愛好者則希望發生什麼靈異現象。人們從各自不同立場出發，看待凶宅的觀點也就不一樣。」
「不過，我並不贊同神秘主義。也許從神秘主義者角度出發，可能希望所有的凶宅都有幽靈。但我一直認為，有的凶宅會發生靈異現象，有的則未必發生。也就是說，我並不刻意偏向那一邊，我只是想了解凶宅裡是否有幽靈，凶宅究竟是怎麼一回事而已。」
希望凶宅回歸普通，成為商品房的眾多特點之一
近來人們對凶宅的關注度有所上升，他是這麼分析其緣由的。
「首先，『大島Teru（oshimaland.co.jp）』這個凶宅信息匯總網站的影響很大。並且，隨著社會老齡化和人口減少，逐漸形成租客的強勢地位，他們更容易向房主提出要求和抱怨，希望不要隱瞞房屋是凶宅的事實。」
松原田螺多次入住凶宅，向外界證明了「房屋內即便曾發生過意外事故甚至有人死亡，也不會導致入住人員的運勢走衰」。不過，周圍還是有人會報以冷眼。
「通過試住凶宅，我明白了身邊的人是多麼看重是否吉利的問題。有些人因為我在凶宅居住，不願意和我接近。所以，大家如果要入住凶宅，最好先取得身邊人們的理解。」
最後，當筆者問他「您希望凶宅今後怎麼發展」時，得到的回答與採訪前的設想完全不同。
「我希望凶宅能夠回歸普通。現在要尋找凶宅已經簡單多了，但我希望凶宅成為普通住宅的眾多特點之一，而非特別對待，更不要認為凶宅很恐怖，無法接受。因為實際上，你家明天也可能成為所謂的凶宅。」
「日本人過度忌諱死亡，很難保持精神穩定。我覺得，反正大家總要面對死亡，那就不要逃避死亡，而應該去探尋能讓自己心安幸福的死法。當這種想法成為主流，人們對凶宅的印像也就會發生改變。」
希望社會上凶宅不再被特別對待
那麼，基於花原和松原兩位的意見，我想談談人們對凶宅關注度上升的原因。
首先，就是松原所說的「大島Teru」網站影響很大。用谷歌搜索「凶宅」，第一位顯示的就是「大島Teru」網站。
這個網站的社會知名度極高，筆者找房子的時候也會經常利用。老齡化、房屋空置問題、要求信息公開的社會形勢，也與之相關。另外，松原田螺的凶宅試住活動，也推動了人們對凶宅的關注。
另一方面，就像花原浩二所說的那樣，凶宅雖然受到關注，但並不受歡迎。這也是事實。關於這一點，松原也承認人們還是忌諱凶宅，可以說凶宅還遠未到被廣泛接受的時候。
在這次採訪中，我們聽到了來自完全相反兩方的意見，比如「房主和房客」「希望改善人們對凶宅印象的房地產公司和傳播包括靈異信息在內凶宅相關信息的藝人」。但雙方都認為，凶宅回歸普通，社會不再對其特別看待，才是凶宅最應該得到的待遇。這給我留下了深刻的印象。
仔細想來，本文之所以作為選題能夠成立，也正因為人們還在把凶宅當作一種「奇特的存在」。如果凶宅已被社會普遍接受，成為住宅的眾多特點之一，那麼這樣的稿子也就不成立了。也許，我們應該努力去構建這樣一個世界。
標題圖片：PIXTA