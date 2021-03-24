現在為什麼「凶宅」備受關注？

2019年4月，一家專門受理「凶宅」（日語稱「事故物件」）的房地產網站「成佛不動產」開通，引起很大反響。與此同時，凶宅試住藝人松原田螺的處女作《凶宅怪談恐怖的房間佈局》（二見書房出版）成為暢銷書，並被拍成電影《凶宅怪談：人可怕還是鬼可怕？》(中田秀夫導演，龜梨和也主演)。電影於2020年8月上映，大受歡迎。記者就此採訪了兩位助推凶宅「熱潮」的關鍵人物。

1982年4月28日出生，兵庫縣神戶市人。松竹藝能公司所屬藝人。現以「凶宅試住藝人」身份開展演藝活動。以2012年在電視節目《北野誠的你們不要去啊》企劃中試住大阪的凶宅為開端，到目前為止入住過大阪、千葉、東京、沖繩等地的12家凶宅。2018年，他將自己的凶宅試住體驗寫成處女作《凶宅怪談 恐怖的房間布局》（二見書房出版）出版，成為銷量超過10萬冊的暢銷書，並於2020年8月拍成了電影。電影《凶宅怪談：人可怕還是鬼可怕？》票房收入超過23億日元，成為一部賣座恐怖片。其他作品還有《異界探訪記 恐怖之旅》《凶宅怪談：人可怕還是鬼可怕？2》(均由二見書房出版)。

問題是「買賣相關數據太少」和「社會的固有觀念」 凶宅的最大魅力在於房租（或售價）設定得比較低。從商品房來看，因為價格本來就很便宜，房價下跌風險也就很小。不過，網站開通1年半之後，花原意識到「凶宅市場問題多多」。 「哪種類別的凶宅該以什麼樣的價格來交易，我們手頭幾乎沒有積累的相關流通數據。因此，在爭取金融機構貸款的時候，我們吃了不少苦頭。」

人們對凶宅的印像不好也是個麻煩。很多時候凶宅被當作靈異場所來看待，不能像普通房地產商品那樣獲得正當評價。 「其實，也有很多人在車站站台或養老機構裡死去，從某種意義上來說這些地方也算凶宅。但即便出現事故，人們也沒有否定上述這些設施原本的價值。所以，『事故』發生的第二天，人們還是照常使用車站，排隊希望入住養老院的人也依然很多。希望大家更關注凶宅作為房屋本身的價值，而不要過度關注其靈異的一面。」 人們之所以忌諱凶宅，是因為日本人在潛意識中將「死亡」與「污穢」「不干淨」等觀念相關聯。為此，該公司組織了專門打掃凶宅的特種清掃小隊「成佛SOS」，對那些做過法事驅魔的房屋頒發「成佛認定證書」，對在其中去世的人表達最大敬意，努力降低其後入住人員的心理障礙。 還靈活利用凶宅與一般房屋的價格差，策劃「凶宅×藝術」「凶宅×DIY」等活動，以打造「凶宅=便宜、實惠、時尚」的形象。

希望社會能合理評價凶宅 筆者認為，由於松原田螺的作品及其電影化（稍後將詳細介紹），凶宅的人氣正在變得越來越高。但花原浩二指出「未必如此」。 「確實，由於松原田螺的影響等原因，人們對凶宅的關注度上升了。但是，那隻能說改變了凶宅完全被社會忽視的情況，促進了不介意凶宅和接受不了凶宅的人之間的對立明顯化。」 面對這樣的現狀，他認為應該進一步改變處理凶宅的方式。 「日本人喜歡新建房屋，這是根深蒂固的。但由於凶宅入住門檻低，不僅僅是哪些想找便宜房子的人，在難以租到房子的外國人和老年人中也很有市場。正因如此，希望『凶宅』不要成為一種特殊房屋的象徵，而是像『到車站的距離』『是否有浴室廁所』那樣，只是成為待售待租房屋的眾多特點之一來看待。」

「我希望有幽靈」 接下來，我來介紹以「凶宅試住藝人」身份備受矚目、暢銷書《凶宅怪談 恐怖的房間佈局》（二見書房出版）作者松原田螺的意見。 松原田螺因電視節目《北野誠的你們不要去啊》的一個企劃開始試住凶宅，以此為契機打開了個人演藝事業的領域。 筆者問松原「您認為凶宅里有幽靈嗎」，他回答如下。 「我覺得有幽靈，而且我還強烈地希望幽靈存在。最近社會上負面新聞很多，而且信息又很容易獲取，人們知道得越多越空虛。我感覺人們不再心情激動，不再充滿期盼。」

「現在的科學，不也沒法揭開幽靈的謎團嘛。比如UFO什麼的，都是發生在身邊、基於自身的個人體驗，也許是謊言，也許是幻覺，但確實有人見過幽靈。有些現象是目前還無法解釋的。因此，或許真的有幽靈。還存在一些我們不了解的東西，這對於冷漠的現代社會來說，不更像是個希望嗎。」 我只是把發生的現象告訴大家 松原試住凶宅的活動受到人們關注，自從出版了記述凶宅體驗的處女作之後，他的活動被更多人了解。但是，即便知名度上升了，但他對凶宅仍然秉持一貫態度。 「我既不想曬凶宅，也不想點贊凶宅。我所做的，只是‘告訴大家凶宅中發生的現象。我不希望因為我的活動，給凶宅的房東增添麻煩。」 也有人批評說，用神秘主義方式對待凶宅，會不會進一步惡化人們對凶宅的印象。 「房主希望抹除房屋是凶宅的印象，死者家屬不希望再利用逝者炒作話題，房客則覺得凶宅有幽靈不原接受，大家各有各的想法。而那些神秘主義愛好者則希望發生什麼靈異現象。人們從各自不同立場出發，看待凶宅的觀點也就不一樣。」 「不過，我並不贊同神秘主義。也許從神秘主義者角度出發，可能希望所有的凶宅都有幽靈。但我一直認為，有的凶宅會發生靈異現象，有的則未必發生。也就是說，我並不刻意偏向那一邊，我只是想了解凶宅裡是否有幽靈，凶宅究竟是怎麼一回事而已。」 希望凶宅回歸普通，成為商品房的眾多特點之一 近來人們對凶宅的關注度有所上升，他是這麼分析其緣由的。 「首先，『大島Teru（oshimaland.co.jp）』這個凶宅信息匯總網站的影響很大。並且，隨著社會老齡化和人口減少，逐漸形成租客的強勢地位，他們更容易向房主提出要求和抱怨，希望不要隱瞞房屋是凶宅的事實。」 松原田螺多次入住凶宅，向外界證明了「房屋內即便曾發生過意外事故甚至有人死亡，也不會導致入住人員的運勢走衰」。不過，周圍還是有人會報以冷眼。 「通過試住凶宅，我明白了身邊的人是多麼看重是否吉利的問題。有些人因為我在凶宅居住，不願意和我接近。所以，大家如果要入住凶宅，最好先取得身邊人們的理解。」 最後，當筆者問他「您希望凶宅今後怎麼發展」時，得到的回答與採訪前的設想完全不同。 「我希望凶宅能夠回歸普通。現在要尋找凶宅已經簡單多了，但我希望凶宅成為普通住宅的眾多特點之一，而非特別對待，更不要認為凶宅很恐怖，無法接受。因為實際上，你家明天也可能成為所謂的凶宅。」

「日本人過度忌諱死亡，很難保持精神穩定。我覺得，反正大家總要面對死亡，那就不要逃避死亡，而應該去探尋能讓自己心安幸福的死法。當這種想法成為主流，人們對凶宅的印像也就會發生改變。」