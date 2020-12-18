臺灣細道～新莊的道路（上篇）：從潭底溝到民安路

所謂道可道，非常道。晃蕩於古道上，懷想著曾行於其上的無數人生。

隨意偏離大路轉進不起眼的小路，眼前出現靜靜帶著歷史感的大樹或寺廟，道路飄散著安詳穩重的氣息。後來翻看老地圖才發現原來這裡是條「舊道路」。所謂的舊道路，就是配合地形，先人在此生活、在周邊移動，家畜或許也曾踏過此處的土地，不知何時開始，舊路串連起人與人，又在之後將其功能傳給新開通的道路。雖然樸素不起眼，卻能從舊路中看到清朝末期，日治時期，戰後到現代這百年激盪的歷史變遷。

走吧，出發去探究並想像過往的風景吧。

金子常光的俯瞰地圖

這次散步的路線為臺北盆地西南邊的新北市新莊區的舊道路。18世紀以前是平埔族（居住於臺灣平地的原住民，為了與住在高山裡的高砂族區別而命名）的凱格蘭族所生活的地區，居住於此區域的是武朥灣社（Pulauan）部落。

日治時期新莊被視為重要的農業用地，觀看1934年出版的新莊周邊全景俯瞰地圖〈新莊郡大觀〉，可以看見河邊有甘蔗和菠菜園，往北看一望無際的平緩山丘上種植著茶葉。再過去則有淡水八里的觀音山，將視線移向右邊的話可以看到大屯山，而遠遠的則看見了北九州的門司港、神戶、東京以及富士山，實在是刺激想像力的繪製法。

著手製作此俯瞰地圖的是日治時期的繪圖師傅，金子常光。當時鐵道觀光熱潮大為發展，以美麗色彩描繪出各地物產、風景、觀光景點、交通方式等，讓人彷彿登臨其境般的體感式全景俯瞰地圖—「初三郎式地圖」，就是京都繪師吉田初三郎的招牌作品。金子常光師事吉田初三郎，師徒聯手留下了許多臺灣各地的俯瞰地圖。

千艘舟船、千戶人家燈火

散步的起點為「潭底溝」。發源於桃園市龜山區新朝嶺一帶，乃是「塔寮坑溪」支流，此溪匯流入與淡水河連結的「大漢溪」，〈新莊郡大觀〉中也可看見其蜿蜒的姿態。





新莊這個名為「新興的街庄」的意思，是北臺灣漢人最早開墾的地帶。因靠近河岸的地利之便，作為淡水港內港蓬勃發展，有「千帆林立新莊港，市肆聚千家燈火」（千艘舟船林立新莊港，千家商賈聚集燈火通明）的美譽，於1800年前後因水運而繁榮。

然而因淡水河砂石淤積，船隻無法進出，水運的發展被對岸的艋舺取而代之。清代後期雖因鐵道開通成為重要樞紐，因為河川經常氾濫，日治時期，交通重鎮的地位也拱手讓給了板橋。因水運而繁榮、因水災而失去鐵路運輸，可以說，新莊的命運，總是被水左右。

潭底溝這個地方不僅時常發生水災，上流的工廠違法排放廢水使得河川汙染成「紅、黃、紫、黑等各種顏色」，加上業者非法丟棄垃圾造成居民困擾等等，曾經嚴重到登上新聞，這十幾年來市府環保局與地方單位共同為環境美化而努力。我親眼看到潭底溝時，覺得比想像中乾淨多了。也許是居民們的環保意識提高了，在各處牆壁彩繪著一些「塗鴉」，可以想像他們的辛苦。



