烏鴉：生活在人類近旁的智者

或是把路上的垃圾啄得四處散落、一片狼藉，或是向人類發起攻擊……烏鴉幹的壞事不勝枚舉，和其他野鳥相比，給人的印象要差得多。不過，聰明的烏鴉們對此毫不在意，它們似乎非常清楚，只要生活在人類近旁，即可獲得充足的食物和棲息場所。那麼，烏鴉究竟是怎樣一種鳥呢？請看長年觀察烏鴉的生態和活動的專家的講解。

落到地面的烏鴉的地位 首先聲明一點，沒有名為「烏鴉」的這種鳥。日本所稱的「烏鴉」，是雀形目鴉科鴉屬中5種鴉類的總稱。 就是這種烏鴉，常常是媒體報導的一大材料。同樣是野鳥，作為野生滅絕物種或瀕危物種的朱鷺和鸛鳥雖然時而成為人們熱議的話題，但頻繁地出現在媒體報導中的卻是烏鴉。對它們的報導方式也與朱鷺和鸛鳥不同，大多是說烏鴉為我們的生活帶來的負面影響。比如把垃圾收集站的廚餘垃圾翻得滿地都是，污染周圍環境，或是成群結隊地行動，讓人們飽受噪音和糞便的困擾。 而另一方面，與這種現實情況相反的是，烏鴉自古以來在世界各地都是神的使者，是智慧的傳播者。侍奉北歐神話的主神奧丁的兩隻渡鴉名叫福金和霧尼，象徵著「思考」和「記憶」；而在日本，以熊野古道聞名的熊野三山上供奉的八咫烏也很有名。據日本最古老的史書《日本書記》記載，這只烏鴉在神武天皇東征時為其引路，將東征軍從熊野帶到大和。在中國古代神話中，紅日中央有一隻三足烏鴉，象徵著幸運吉祥。烏鴉作為日本足球協會的標誌也很有名。



1月15日前後，全國有不少神社舉行「御備社節日慶祝活動」，朝著繪有烏鴉的靶子祈禱無病無災、全家平安。烏鴉在日本文化中生生不息，始終佔有一席之地。然而如今，烏鴉的地位已不再像昔日那樣高大了。



小嘴烏鴉和大嘴烏鴉 在分類學上可稱為鴉科鴉屬的烏鴉，在全球棲息著47種。如上所述，日本有小嘴烏鴉、大嘴烏鴉、禿鼻烏鴉、達烏裡寒鴉及渡鴉等5種。其中一年四季都能見到的，是小嘴烏鴉和大嘴烏鴉。



因此，我們平時所說的烏鴉多指小嘴烏鴉和大嘴烏鴉。本文將這兩種鳥類統稱為烏鴉。而冬季從大陸飛過來的烏鴉有禿鼻烏鴉、達烏裡寒鴉和渡鴉。現在渡鴉僅北海道可見。最近又以渡鴉更加令人感興趣。

直至上世紀70年代，禿鼻烏鴉只飛到九州地方過冬；到了80年代，中國地方也可以看到它們的身影；90年代，包括新潟縣和秋田縣在內的日本海一側，也有禿鼻烏鴉飛來；而如今，在全國範圍內都可以看到了。這種變化的原因，雖然不能與全球氣候變暖導致魚類分佈的變化一概而論，但我們還是有必要不斷更新日本的烏鴉分佈圖。在北海道，渡鴉的分佈範圍正在擴大。這個結論並非源於統計資料，傳聞是隨著蝦夷鹿的捕獵活動日益興盛，沒有回收的殘骸多了起來，飛到這裡的烏鴉也隨之增加。