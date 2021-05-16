親切待人的庶民買賣「棒手振」：《守貞漫稿》（5）

棒手振，讀作「Botefuri」。指的是江戶城裡走街串巷的行商。《守貞漫稿》熱情地用了大量篇幅來記錄棒手振，全書35卷中，有1整卷寫的全是它。書裡有記載稱「三都（江戶、京都、大坂）皆有庶民以此為生，或肩挑或背扛，走街串巷沿途叫賣。」

幕府發行牌照的目的是扶助弱者 棒手振商人肩挑扁擔，兩端掛著箱子和籃子，裡面裝滿了商品，在江戶和大坂的城市裡走街串巷，沿途叫賣。賣的東西多是魚、蔬菜等食材和餐具、掃把等日用品。 棒手振是平民在城市裡能夠輕鬆上手的生意，1659年幕府發行「振賣札」（棒手振的營業許可）時，僅江戶一地的執證經營者就有約5900人。 5900人，這個數字其實並不準確。當時幕府會向商販徵收稅金，所以可想而知，應該還有不少為逃稅而不去申請振賣札的黑戶商販。也就是說，實際從業人數會遠遠超出想像。 棒手振什麼都賣。「什麼都賣」這個說法或許有些誇大其詞，但事實上也相差不遠。除了食材和日用品，還有紙屑、火盆灰、螢火蟲和鈴蟲等昆蟲——總而言之，真的是「什麼都」賣。 幕府的方針是向50歲以上的老年人、15歲以下的兒童，以及殘疾人士發行「振賣札」。江戶經歷多次火災，死傷無數，失去雙親的孤兒和無依無靠的老人亦不在少數，因此這項措施是對社會弱者的幫扶措施。



輕鬆的日結買賣 然而，這個方針越來越形式化，到最後那些身強體壯的年輕人也都爭先恐後來做棒手振買賣了。 與木匠等「有手藝傍身」的匠人不同，棒手振不需要技術和知識儲備。也不需要購買土地開店，更不用具備相關權利。因為上手簡單，所以不少無業遊民也跑來搶棒手振的生意了。& 菜鳥棒手振首先要到老大那裡「拜碼頭」。老大會借給他們用於進貨的貨款（600到700文/按1文12日圓換算則為7200到8400日圓）和扁擔挑籃一套，還會給他們做最簡單的知識普及，比如河岸（批發市場）的所在地和進貨的行價等，當天即可開始做生意。 結束1天的生意後，按每100文2到3文利息（144到252日圓）還錢給老大，剩下的錢就是棒手振的收入。按當時1天流水1200到1300文（14400到15600日圓）來算，手上大概能結餘580文（約7000日圓）。（上述金額均參考了《文政年間漫錄》的蔬菜價格） 慢慢地，有人拿著微薄的收入勤儉持家，最終就能靠自己的存款支付每天的進貨了，也有一些慢慢摸索出生意竅門的人，然後脫離老大門下，自立門戶去了。 另一方面，也有甘於在老大的手下當日結打工人的棒手振，有些人甚至只要下雨就會停工。也有人想休息了，就會休息一天。拖家帶口的男人有贍養妻兒的義務，所以每天都會努力工作，而在單身人士遍地走的江戶，也有無數隻想躺平混日子的棒手振。

這種行商模式一直延續到昭和時期 《守貞漫稿》中描繪的棒手振約有90種。我們從裡面挑選一些日本人熟悉的，且中老年人在小時候應該都見過的行商來給大家介紹一下。 標題圖片是賣鮮魚的小商販，也就是「魚屋」。歷史劇中登場的「一心太助」就是賣魚的棒手振。菜蔬賣家是賣菜的「八百屋」。據《守貞漫稿》記載，瓜和茄子都很受歡迎。 此外，還有叫做「剝身賣家」的商人，賣的是去了殼的雑色蛤螺、蜆子、蛤蜊等貝肉，他們也是典型的棒手振商販。東京都江東區深川江戶資料館有展區重現了當時「剝身賣家」商人居住的長屋和扁擔等道具。

魚貝類和蔬菜是江戶棒手振的兩大業態，不過也有豆腐屋、心太（涼粉）等棒手振。棒手振的商業模式一直延續到昭和時期，雖然那時商人已不再肩挑扁擔沿街叫賣，而是改為利用自行車或輕型機車了。



現在大家熟悉的廟會上賣的糖人和金魚等，在江戶時代也是棒手振的商業領域。



吹糖人（《守貞漫稿》國立國會圖書館藏）