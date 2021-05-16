親切待人的庶民買賣「棒手振」：《守貞漫稿》（5）歷史 觀光旅遊 飲食
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幕府發行牌照的目的是扶助弱者
棒手振商人肩挑扁擔，兩端掛著箱子和籃子，裡面裝滿了商品，在江戶和大坂的城市裡走街串巷，沿途叫賣。賣的東西多是魚、蔬菜等食材和餐具、掃把等日用品。
棒手振是平民在城市裡能夠輕鬆上手的生意，1659年幕府發行「振賣札」（棒手振的營業許可）時，僅江戶一地的執證經營者就有約5900人。
5900人，這個數字其實並不準確。當時幕府會向商販徵收稅金，所以可想而知，應該還有不少為逃稅而不去申請振賣札的黑戶商販。也就是說，實際從業人數會遠遠超出想像。
棒手振什麼都賣。「什麼都賣」這個說法或許有些誇大其詞，但事實上也相差不遠。除了食材和日用品，還有紙屑、火盆灰、螢火蟲和鈴蟲等昆蟲——總而言之，真的是「什麼都」賣。
幕府的方針是向50歲以上的老年人、15歲以下的兒童，以及殘疾人士發行「振賣札」。江戶經歷多次火災，死傷無數，失去雙親的孤兒和無依無靠的老人亦不在少數，因此這項措施是對社會弱者的幫扶措施。
輕鬆的日結買賣
然而，這個方針越來越形式化，到最後那些身強體壯的年輕人也都爭先恐後來做棒手振買賣了。
與木匠等「有手藝傍身」的匠人不同，棒手振不需要技術和知識儲備。也不需要購買土地開店，更不用具備相關權利。因為上手簡單，所以不少無業遊民也跑來搶棒手振的生意了。&
菜鳥棒手振首先要到老大那裡「拜碼頭」。老大會借給他們用於進貨的貨款（600到700文/按1文12日圓換算則為7200到8400日圓）和扁擔挑籃一套，還會給他們做最簡單的知識普及，比如河岸（批發市場）的所在地和進貨的行價等，當天即可開始做生意。
結束1天的生意後，按每100文2到3文利息（144到252日圓）還錢給老大，剩下的錢就是棒手振的收入。按當時1天流水1200到1300文（14400到15600日圓）來算，手上大概能結餘580文（約7000日圓）。（上述金額均參考了《文政年間漫錄》的蔬菜價格）
慢慢地，有人拿著微薄的收入勤儉持家，最終就能靠自己的存款支付每天的進貨了，也有一些慢慢摸索出生意竅門的人，然後脫離老大門下，自立門戶去了。
另一方面，也有甘於在老大的手下當日結打工人的棒手振，有些人甚至只要下雨就會停工。也有人想休息了，就會休息一天。拖家帶口的男人有贍養妻兒的義務，所以每天都會努力工作，而在單身人士遍地走的江戶，也有無數隻想躺平混日子的棒手振。
這種行商模式一直延續到昭和時期
《守貞漫稿》中描繪的棒手振約有90種。我們從裡面挑選一些日本人熟悉的，且中老年人在小時候應該都見過的行商來給大家介紹一下。
標題圖片是賣鮮魚的小商販，也就是「魚屋」。歷史劇中登場的「一心太助」就是賣魚的棒手振。菜蔬賣家是賣菜的「八百屋」。據《守貞漫稿》記載，瓜和茄子都很受歡迎。
此外，還有叫做「剝身賣家」的商人，賣的是去了殼的雑色蛤螺、蜆子、蛤蜊等貝肉，他們也是典型的棒手振商販。東京都江東區深川江戶資料館有展區重現了當時「剝身賣家」商人居住的長屋和扁擔等道具。
魚貝類和蔬菜是江戶棒手振的兩大業態，不過也有豆腐屋、心太（涼粉）等棒手振。棒手振的商業模式一直延續到昭和時期，雖然那時商人已不再肩挑扁擔沿街叫賣，而是改為利用自行車或輕型機車了。
現在大家熟悉的廟會上賣的糖人和金魚等，在江戶時代也是棒手振的商業領域。
江戶名物「辣椒賣家」的奇思妙想
也有理性主義的棒手振，他們不只賣某種商品，而是配合四季變化賣不同的貨物。雖然這類熱愛鑽研的棒手振並不算多，但對於本金微薄的行商而言，可以靠智慧和討喜來增加收入，也是這種買賣的一大優勢。
我們將「棒手振」出售的典型商品做了總結，列表如下。夏天有「冷水」——在清涼的泉水放入白糖，加點類似面魚兒的東西，就是一道江戶時代的美味甜品了。「枇杷葉湯」是用枇杷葉子熬制的，據說可以預防「夏乏」和食物中毒，因此很受歡迎。
棒手振各個季節賣的商品
|春
|鮑魚、香菇、蘑菇、鯰魚、鰹魚、鱒魚
|夏
|金魚、牽牛花、蚊帳、心太、冷水、枇杷葉湯
|秋
|大馬哈魚、葡萄、梨、綠雉、松茸
|冬
|烤紅薯、橘子、鱈魚
作者參考各種資料匯列成表
還想介紹一個看著很有趣的棒手振。
這就是「辣椒賣家」。辣椒賣家的圖，《近世流行商人狂哥繪圖》中有一幅。商人背著一個全長6尺（約180cm）的超誇張辣椒。
寬永年間，藥研堀不動院（中央區日本橋）附近的一家店給辣椒加入六中調味料再賣出後，好評如潮。這就是七味辣椒。
「辣的是辣椒，麻的是花椒粉，微辣的是胡椒粉」
唱著叫賣小調賣東西的模樣，加上極具視覺刺激的道具，讓辣椒賣家也成了江戶的一景。這也是靠創意致富的一個例子。拿到現在來說，大概就跟靠「軟萌吉祥物」來吸引路人眼光的做法類似吧。順便一提，《守貞漫稿》中雖然也提到了辣椒賣家，卻沒有留下誇張辣椒模型的圖畫。
另一方面，黑心商人也是有的，《守貞漫稿》稱之為「妖賣家」。
「以售賣各種贗品為生計的欺世盜名者也」「去雞雁肉，以豆渣作肉賣之」
說的是掛羊頭賣狗肉的事——口口聲聲說賣得是鳥肉，其實是豆渣。大概是把豆渣進行加工偽造鳥肉吧。這種生意想想就知道做不長久。不過，當時雖然有踏實工作的勤快人，但也確實有這類坑蒙拐騙的缺德小人存在。
標題圖片：老江戶們翹首以待的賣初鰹的棒手振。新綠時節（農曆4月左右）的風物詩（《守貞漫稿》國立國會圖書館藏）