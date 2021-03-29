禪寺悟道：一個法國人的僧坊體驗

巴黎出生、如今在東京當編輯的我，第一次聽到「僧坊」這個說法，是2003年第一次來日本旅遊的時候。當時的旅遊指南書裡有這樣的介紹：「外國遊客也能留宿寺院，體驗坐禪和抄經」。之後我就一直想著什麼時候要去體驗一次。念念不忘必有迴響，我終於在今年11月參加了埼玉縣秩父市大陽寺的僧坊體驗活動。

逃離都市的喧囂與沉重的壓力 選擇大陽寺，是因為一位元認識的日本記者的推薦，他曾經來這裡採訪過，說非常適合入門者。雖說是一處秘境，但離東京市中心也只有兩個半小時的車程，交通便利也是讓我決定來這裡的原因。 然而當天早上我就失態了。本來是下午2點在西武秩父站前集合的，我卻在西武池袋站錯過了特快列車。準備防寒用具耽誤了些時間，等我到西武池袋站時，電車都快要出發了。我趕緊買了張普通車票，想先沖上車再說，不料卻被車站工作人員攔下。我還以為可以先上車後補特快票呢。 等我坐著普通列車晃悠到西武秩父站時，接送的大巴早就載著其他遊客出發了。幸好後來換乘了秩父鐵道，再從三峰口站出來打了輛車才抵達目的地，完全是前途堪憂的節奏。 匆匆忙忙趕到了大陽寺，迎接我的是住持淺見宗達的笑臉：「平安抵達，不錯不錯。坐禪堂的瑜伽課剛開始沒多久。先喘口氣，我再帶你進去。」

這次參加僧坊體驗活動的有15名女性，7名男性，共計22人。疫情之前外國遊客也不少見，不過這次只有我一人。這裡的環境可謂是沉浸式體驗日本傳統文化的上上之選。看著參加者們愉快聊天的情形，讓我剛開始以為大家都是結伴而來的，但其實大多人都是自己獨自來的。本以為日本人都不擅於跟陌生人交流，但僧坊似乎能讓人迅速消除隔閡並融為一體。 我借機問了下大家參加僧坊體驗的原因。一位二十多歲的女性說，她本打算周遊世界的，工作都辭了，沒想到疫情一來，計畫全打亂了。她正煩惱今後的人生該怎麼一步步走下去，來這裡是為了找尋解題的線索。 另一位二十多歲高大結實的男性說，自己原來是做保安的，但工作壓力太大，加上勞累而病倒，還辭去了工作，現在雖然康復，但他想來這裡尋求心靈的平和。我驚訝有這麼多年輕人來體驗僧坊是因為他們對未來感到不安，希望來這裡找到能消除不安的線索。 其實我自己也有一些個人煩惱，我很希望能在沒有手機信號、遠離塵世的大自然中重新審視自己。而且我還有壓力過大就會發病的免疫系統疾病，我想好好觀察一下能永遠保持平常心的僧人，學會一些訣竅。