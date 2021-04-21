銀座上空蜜蜂紛飛燕子歡舞：樓頂養蜂，市區再現大自然

2006年，打著「在銀座自產自銷」為口號，東京銀座的企業家和店主們發起了「銀座蜜蜂計畫（暱稱：銀蜂）」。將大廈樓頂綠化後飼養蜜蜂，並將採集的蜂蜜商品化，這項嘗試現在已經將這裡變成一個年產超過1噸的蜂蜜產地，成為永續性發展的社會產業。據說還帶來一個出乎意料的生態效應，由於蜜蜂的增加，瀕臨滅絕危機的「銀座燕子」反而重新回到這裡。

與岩手養蜂人相遇改變銀座樓頂 在銀座街區，創業於江戶時代的老字型大小和世界名牌店櫛比鱗次，每天都有多達25萬人來來往往，非常熱鬧。很難想像，在這個日本屈指可數的繁華街道抬頭望天時，竟能看到50萬隻蜜蜂飛來飛去的情景。 「當我說出要在銀座的大廈頂上養蜂的時候，周圍人都說『你頭腦有問題嗎？』」 回想起14年前的事，在銀座3丁目經營大廈管理和會議室租賃的株式會社紙漿會館的專務董事田中淳夫不禁苦笑著說。

泡沫經濟破滅後，田中希望從銀座向外傳送新的資訊，於是開設了學習班和研討會。2006年春天，他在尋找食品學習班的講師時遇到了盛岡市的養蜂人藤原誠太。一問才知道他正在東京都中心一帶尋找可以養蜂的大廈樓頂。 「在銀座能養蜜蜂？」田中當時是半信半疑的。但據藤原的說法，銀座是適合養蜂的地方。 之所以這麼說，是因為一般認為蜜蜂的飛行範圍是方圓3公里，而距離銀座2公里範圍內，分佈著濱離宮、日比谷公園、皇居這些植物豐饒的綠地，綠地植物就是蜜蜂采蜜的好去處。行道樹的種類也很豐富，有美國鵝掌楸、日本七葉樹、栗樹、菩提樹等。而且這些植物上都沒有噴灑農藥。通風良好的大廈樓頂夏季可以緩解炎熱，冬季也沒有那麼寒冷。 田中當即回答道，「我們的樓頂可以借給你啊」。但是，對藤原來說，紙漿會館的樓頂空間有點狹小。於是藤原提議，「田中先生你自己來做做看怎麼樣」。 田中想，「從江戶時代開始就只是消費的銀座大街，要是在這裡能采到天然的蜂蜜，還是挺有趣的」。雖然也有人說「繁華商街養什麼蜜蜂，很危險的」，但田中各處游走，向人們解釋「只要自己的蜂巢不被襲擊、自己不被攻擊，蜜蜂是不會蟄人的」，最終他得到眾多人的支持。就這樣，除3名專職員工之外，主廚、西點師、調酒師、俱樂部的媽媽桑等在銀座工作的夥伴作為志願者加入進來，成立了「NPO法人銀座蜜蜂專案」。