漫步東京尋找「台灣認同」的黎明（二）：重返「台灣議會設置請願運動」的歷史現場

「高砂寮」：隱藏裏東京的「台灣學運搖籃」





第一批接受日本國民教育的台灣青年，從1910年代開始陸續踏上接受近代高等教育的留學之路而來到日本。台灣總督府培養台灣統治人才思維的產物，一個是在東京小石川茗荷谷成立了今日「拓殖大學」前身的「台灣協會學校」，另一個，則是在學校門口對向的山坡上，興建了一棟提供旅日台灣留學生集中居住的學生宿舍「高砂寮」。

早年留學日本的臺灣學生中，絕大多數旅日的第一站都是「高砂寮」。攤開歷代寮生名簿，不難發現其中的大物歷歷，從一代雕刻家黃土水、活躍於台灣地方自治運動的律師蔡式榖、日治時代最重要的台灣政治領袖楊肇佳、到台灣人中少數成為日本高階官僚，並在戰後創辦台灣人的學校「延平學院」的朱昭陽等人，都是高砂寮的寮生。

高砂寮在19年建成在茗荷谷的山丘上，可以眺望遠山和東京晚海景，寮內除了寢室之外，有規劃完善的自習室、討論室以及社團活動空間，有公眾澡堂之外，甚至有一個餐餐提供道地台灣家鄉味的食堂。

在步入1920年代以後，受到當時相對開放的政治氛圍與自由學風的影響，高砂寮一定程度地也與同個時期日本各地的「學生自治寮」一樣，成為了台灣學生接觸與思辨新思想的啟蒙空間。高砂寮的學生自治團體時常舉辦各種公共議題討論活動和讀書會，當時活躍於東京的台灣學生，乃至熱衷台灣公共事務的社會人士蔡培火、林獻堂等人，也都常出現在高砂寮大大小小的活動與聚會之中。

二零年代的高砂寮，不僅儼然成為了遙遠帝都裡充滿著台灣話與台灣味的「台灣飛地」，更是在東京文明思潮蓬勃交錯的大時代，成為了孕育新生的「台灣認同」的搖籃。

1920年11月28日，兩百多位台灣留學生在麹町富士見町教會發起「反對六三法」的政治集會，會議上林呈祿提出了「台灣議會」的新政治議程，開啟往後作為台灣民族運動主旋律的「台灣議會請願運動」。在那個留學日本仍然尚未普及的年代，旅日學生總數也不過數百名之譜，他們之中有很大一部分，是居住於高砂寮的學生。

不過這些台灣史上第一代的「學運青年」們可沒那麼「有禮貌」，高砂寮先後在1921年、1928年以及1930年因為「墮落到成為政治運動的策源地」而被迫關閉了三次。1928年3月時，可憐的日籍寮長甚至被數十名台灣留學生「蓋布袋」後住了一個月的院，連接獲報案趕來的警察都被打到受傷掛彩。

「高砂寮」事實上一直以廢墟之姿被保存到2013年。這棟戰後改名為「清華寮」並轉由「中華民國」政府所有的學生宿舍，在1972年日本與中華人民共和國建交後發生了所有權「國家繼承」的法律糾紛後，因爲產權不清而遭到長期棄置，直到2007年才因為發生不明火災後在2013年正式拆除。

如今的高砂寮原址，在去年正式蓋起了一棟全新落成高級養老院，因為戰後台灣複雜的身世而意外遺留在歷史裡的斷垣殘瓦，終於徹底消逝在吹拂時代的風中。