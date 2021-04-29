90歲現役健身教練瀧島未香所描繪的夢想

瀧島未香65歲開始接觸健身，完全源自丈夫無意中的一句話。

「當時不僅身體肥胖，褲子的尺碼也差不多比現在大一倍。不過我還是固執地不肯承認自己胖。沒想到有一天丈夫對我說『你胖了啊』，那時候我才意識到這樣下去不行，於是開始去健身房鍛煉了。」

瀧島未香是一位從未接觸過健身運動的家庭主婦，但她很快就被健身所吸引，5年間成功地減輕了15公斤體重。

87歲出任健身教練

她是為了減肥才開始去健身的，這個目標已經圓滿實現。不過，此後她還是一直堅持上健身課，79歲起跟隨個人教練訓練軀幹的肌肉力量，8年後迎來了意想不到的轉機。

教練中澤智治（Power Aging法人代表）有一天突然將未香選拔為健身教練，對她說：「今天請您當教練。」

回顧當時的經歷，中澤表示：「未香非常喜歡訓練，那種熱情是發自內心的。更何況她還很善於表達。在指導她訓練的過程中我越來越強烈地感覺到，就讓她這麼一直當學生太可惜了，於是我半強迫式地讓她當了健身教練。一開始她自己有些畏縮不前，但是做起來後卻比我想像得還要好。」

在當前的疫情蔓延下，她每月一次教授1小時的線上課程，帶領20名40多歲到60多歲的男女學生練習她自己設計的「未香體操」，並進行軀幹肌肉訓練。

未香周身洋溢著令人難以置信的青春活力，她的課程具有強烈的感染力，通過豐富的表情和聲音緊緊抓住了學生的心。





未香從65歲開始健身，87歲擔任健身教練。

她的人生完美體現了自己的信念：「年齡不過是數字而已。」是呀，不管開始做什麼，人生都不存在為時過晚。