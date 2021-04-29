90歲現役健身教練瀧島未香所描繪的夢想

90歲現役健身教練瀧島未香所描繪的夢想生活 運動 醫療健康
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瀧島未香65歲開始接觸健身，完全源自丈夫無意中的一句話。
「當時不僅身體肥胖，褲子的尺碼也差不多比現在大一倍。不過我還是固執地不肯承認自己胖。沒想到有一天丈夫對我說『你胖了啊』，那時候我才意識到這樣下去不行，於是開始去健身房鍛煉了。」
瀧島未香是一位從未接觸過健身運動的家庭主婦，但她很快就被健身所吸引，5年間成功地減輕了15公斤體重。
87歲出任健身教練
她是為了減肥才開始去健身的，這個目標已經圓滿實現。不過，此後她還是一直堅持上健身課，79歲起跟隨個人教練訓練軀幹的肌肉力量，8年後迎來了意想不到的轉機。
教練中澤智治（Power Aging法人代表）有一天突然將未香選拔為健身教練，對她說：「今天請您當教練。」
回顧當時的經歷，中澤表示：「未香非常喜歡訓練，那種熱情是發自內心的。更何況她還很善於表達。在指導她訓練的過程中我越來越強烈地感覺到，就讓她這麼一直當學生太可惜了，於是我半強迫式地讓她當了健身教練。一開始她自己有些畏縮不前，但是做起來後卻比我想像得還要好。」
在當前的疫情蔓延下，她每月一次教授1小時的線上課程，帶領20名40多歲到60多歲的男女學生練習她自己設計的「未香體操」，並進行軀幹肌肉訓練。
未香周身洋溢著令人難以置信的青春活力，她的課程具有強烈的感染力，通過豐富的表情和聲音緊緊抓住了學生的心。
未香從65歲開始健身，87歲擔任健身教練。
她的人生完美體現了自己的信念：「年齡不過是數字而已。」是呀，不管開始做什麼，人生都不存在為時過晚。
每天的功課：步行4公里，慢跑3公里
未香的一天非常忙碌。
睡眠時間有三四個小時就夠。每晚11點左右入睡，淩晨3點之後醒來。在天還沒亮時起床，出門步行和慢跑。
「4點左右出門，先步行4公里，再慢跑3公里左右。最後再倒著走1公里。只要不下雨，每天堅持不懈。兩個小時一轉眼就過去了。」
讓身體得到充分的運動，7點後就是早飯時間了。
「烤竹莢魚或鮭魚、納豆、雞蛋、豆腐、韓國泡菜、米糠醃菜。一定要有納豆，而且要吃兩盒。」
攝入足量的發酵食品和富含蛋白質的食品，是一份營養均衡的食譜。
早飯後打掃、洗衣服等做其他家務，有時做做伸展體操。
看電視時也挺胸收腹，後背呈一條直線。在家中走動時總是踮起腳尖。她並沒有刻意勉強自己，而是越這樣做收效越明顯，這讓她非常開心，於是不知不覺中就形成了習慣。
午飯後專心訓練
午飯吃得比較簡單。
「吃一根香蕉，喝一瓶乳酸菌飲料。午飯就吃這些。吃得太多會想叫睡覺。」
可能是早飯吃得比較豐盛吧，午飯吃這麼多就夠了。
午飯後專心訓練。
有時跟隨中澤教練進行一對一訓練，有時自己做教練，線上指導學生健身。
沒有課的日子裡，未香也必定會鍛煉身體。不放音樂，集中精神做伸展體操，然後進行肌肉訓練，有條不紊地練習兩個小時。
晚飯前肚子已經很餓了，晚飯就吃得比較豐盛。飯前還要喝一杯葡萄酒。
「紅葡萄酒和白葡萄酒都很喜歡喝。喝過葡萄酒後，慢慢進食晚餐。經常食用的是加入雞肉的蔬菜湯。把白菜、蘑菇、馬鈴薯、胡蘿蔔、蒟蒻煮好後，加入雞肉。蔬菜中煮出的水分甜美可口。我非常喜歡吃應季的蔬菜，冬天會放很多蔥。」
一日三餐，未香都非常注意食物的均衡搭配，拒絕攝取含有添加劑和防腐劑的食物。她的這種飲食方式和開始健身前比起來沒有什麼變化。也就是說，她在生活中並不節制飲食。喜歡吃的東西儘管吃就好。
「所以，我想吃的時候，就是蛋糕也會去吃的。一開始想著剩一半明天再吃吧，吃著吃著就無法克制自己，最後還是把整個蛋糕全部吃完了。」
總是順其自然，從不勉強自己，這就是未香的生活方式。這一點不僅體現在飲食上。
晚飯後的時間終於可以自由支配了，但是也幾乎沒有無所事事閒著發呆的時間。
專心研究中澤提出的訓練課題，學習手機或電腦的操作方式，還刻苦學習英語課程。
她做這些並不是出於責任感，而是一心想和世界上儘量多的人建立聯繫，因此主動投身其中。
日本年紀最大的健身教練的夢想
「我是為了減肥才開始健身的。瘦下來之後就想把臀部肌肉練得像巴西人那樣緊實，接下來又想練成倒三角形身材…不知不覺中就成了健身教練。這樣的人生是我完全沒有預料到的啊！」
作為日本國內年紀最大的健身教練，未香有著自己的夢想。
有一天，有人看過她的視訊後，給她發來了這樣的訊息：「我本來想去死的，可是看到精神抖擻的未香，心情就發生了改變。今後我要積極生活下去。」
讀了這條訊息，未香想了很多。
「我做的事情也許對減少蟄居族和『孤獨死』有幫助。我按照這個思路制定了目標。在日本全國47個都道府縣的範圍內，讓許許多多的人都能看到我的訓練課程。只是讓他們觀看就可以了。因為總會有人動心，然後加入我們的訓練。這樣既可以讓大家保持身體健康，同時我自己也能以健身教練的身份迎來百歲生日。」
可能有人會說：「100歲的健身教練？不可能！」不過，看到未香露出孩子般天真無邪的笑容，我感覺這並非天方夜譚。
正如她以切身經歷證實的那樣，年齡不過是個數字而已。
標題圖片：瀧島未香
攝影：山本雷太