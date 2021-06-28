江戶時代的日本是世界最先進的回收再利用社會：《守貞漫稿》（6）歷史 社會 文化 生活
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江戶平民穿的衣服幾乎都是「舊衣服」
《守貞漫稿》中描繪了以「もったいない」為座右銘的商人群像。江戶時代不像現在，不存在「地球環境問題」，但物資短缺使得當時的平民不得不對各種物品資源進行回收再利用。
平民的生活絕對談不上富裕，新品都貴得買不起。於是日用品基本都不敢做一次性使用，而是委託收廢品的業者再賣出去。
第5回中提到的棒手振裡也有很多這類賣二手物品的商販。標題圖片中畫的就是「竹馬古著屋」的棒手振。
《守貞漫稿》有記載曰：「肩挑四腳竹具。故曰竹馬。拆舊衣，賣衿（衣領）裡（內襯）及其他諸用小物。」說的是挑著竹編的四腳籃子，將服裝拆解成各類布頭，在街頭行走叫賣的行商。
衣領和內襯等布頭，長屋的太太們會購買，用來縫補丈夫和子女的衣服。對於當時的平民女性而言，針線活是必備技能。
江戶時代平民穿的衣服基本上都是這類舊衣服，要麼就是縫縫補補又3年的衣服。衣服一直穿到廢，直到再也縫補不動了，這時，舊衣服店（古著屋）就會來回收了。舊衣服店將衣服按部位拆成零布頭，或靠專業人士高超手藝翻新再賣出。絕不產生一點浪費。
據說，以往神田川南岸修建的堤壩一路看過去全是專賣舊衣服的路邊攤。現在的神田萬世橋，也就是秋葉原一帶。御宅們的聖地曾是舊衣服街。
江戶時代的日本是資源再利用的「循環型社會」
回收再利用的不止是衣服，各類日用品都是如此。
下面以《守貞漫稿》的鍋釜、傘具為例進行介紹。
修補鍋釜的師傅叫做「鑄鐵師（鑄掛屋）」。
棒手振鑄鐵師們雖然沒有「製造」新鍋釜的技術，但還是有本事用焊料補個窟窿，填個裂縫，讓舊鍋釜重新上崗的。他們是平民生活離不開的職人。鑄鐵師四處遊走，扁擔上挑的工具是鼓風機。生意上門了，鑄鐵師便就地點火，用鼓風機送風融化焊料進行修補。
日語有個「月夜失釜」的諺語。說的是即便在月明星稀的夜晚，一旦大意了，家裡的釜也可能被偷走，一定要小心。換而言之，鍋釜等金屬製品是小偷會惦記的貴重物品。因為貴重，所以不可能有點破損就丟掉，都是用壞了補，補完了再繼續用的。
傘也不能丟，只剩下傘骨後，會有回收舊傘的商販前來回收。
按照《守貞漫稿》的記載，江戶的回收價格根據破損狀況，從四文到十二文不等。另一方面，在上方（京阪），物物交換則是主流，可以拿傘骨跟商販交換陶瓷茶壺和團扇等物件。
商販收了舊傘會賣給批發商，再由批發商找兼職糊傘的浪人武士來重新糊上，然後就又變成可出售的商品了。江戶時代就是這樣一個循環型社會。與每次暴風雨後隨處可見遺棄塑膠傘的現代社會截然不同。
「還魂紙」「燭淚」的詞義
草木灰和廢紙也是回收對象。
江戶時代，各家各戶都有灶，用木材和秸稈做燃料。自然就會產生大量的草木灰。
草木灰是有用的資源，可以改良土壤，充當農作物的肥料，還能用到染料和酒的加工工藝當中。於是，專門收灰的「收灰商販」就應運而生了。據說收灰商販也是體力活，灰積少成多也頗有分量，頭髮還都會沾滿灰塵。
廢紙也是貴重物品，「收紙屑」的市場需求也很高。不過，收紙屑商販的對象不是平民，主要是從商鋪回收。因為商鋪會廢棄大量帳本類紙質資料。
商販收的廢紙會有批發商買走，再交給專業人士生產再生紙。再生紙的紙質會有所下降，所以一般用作衛生紙。在這個時代，能夠徹底進行紙張的再生回收，在全世界也是十分罕見的。
這類再生紙叫做「還魂紙」。有讓使用過的廢紙還魂重生的意思。
有趣的還是「收蠟液商販」。燈籠要用蠟燭，這是只有上級武士、商鋪和青樓用得起的奢侈品。於是就有人收購燭臺流下裡的蠟液，設法再利用。融化的蠟叫做「蠟淚」。
蠟燭流下的淚——可以說名字意境挺美的。還魂紙也好，燭淚也好都反映了不浪費東西的精神。
收蠟液的商販「人無固定裝扮」（《守貞漫稿》）。換而言之，沒有可以稱之為特定裝扮和道具的要素，所以守貞以「故無繪」處理，不過江戶流行作家山東京傳的《冷哉汲立清水記》中保留了畫像。
這是一幅用不起眼的工作托起江戶「燈火輝煌」的男性的畫像。
或許無論哪個時代，我們的社會都是靠這樣一群平凡的人們支撐起來的吧。
標題圖片：竹馬古著屋。右邊是衣服，左邊是衣服的零布頭（衣領和裡襯）。現代的舊衣服店很重視時尚感，但在那個時代重視的還是可以穿很久的耐穿度和功能性。（《守貞漫稿》， 國立國會圖書館藏）