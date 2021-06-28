江戶時代的日本是世界最先進的回收再利用社會：《守貞漫稿》（6）

江戶平民穿的衣服幾乎都是「舊衣服」

《守貞漫稿》中描繪了以「もったいない」為座右銘的商人群像。江戶時代不像現在，不存在「地球環境問題」，但物資短缺使得當時的平民不得不對各種物品資源進行回收再利用。

平民的生活絕對談不上富裕，新品都貴得買不起。於是日用品基本都不敢做一次性使用，而是委託收廢品的業者再賣出去。

第5回中提到的棒手振裡也有很多這類賣二手物品的商販。標題圖片中畫的就是「竹馬古著屋」的棒手振。

《守貞漫稿》有記載曰：「肩挑四腳竹具。故曰竹馬。拆舊衣，賣衿（衣領）裡（內襯）及其他諸用小物。」說的是挑著竹編的四腳籃子，將服裝拆解成各類布頭，在街頭行走叫賣的行商。

衣領和內襯等布頭，長屋的太太們會購買，用來縫補丈夫和子女的衣服。對於當時的平民女性而言，針線活是必備技能。



學習針線活的町人女兒（《百人女郎品定》，國立國會圖書館藏）

江戶時代平民穿的衣服基本上都是這類舊衣服，要麼就是縫縫補補又3年的衣服。衣服一直穿到廢，直到再也縫補不動了，這時，舊衣服店（古著屋）就會來回收了。舊衣服店將衣服按部位拆成零布頭，或靠專業人士高超手藝翻新再賣出。絕不產生一點浪費。

據說，以往神田川南岸修建的堤壩一路看過去全是專賣舊衣服的路邊攤。現在的神田萬世橋，也就是秋葉原一帶。御宅們的聖地曾是舊衣服街。



