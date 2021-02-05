隔離日記：台日的檢疫方式是否影響了防疫成敗？

睽違一年回到台灣

2020年2月中，當時新型冠狀病毒已經開始漸漸從中國開始擴散，筆者懷著忐忑不安的心情前往日本東京。搭飛機時，已經有不少乘客戴上口罩。不過在抵達東京時，日本當地對防疫還是相對放鬆，搭乘羽田機場輕軌前往濱松町時，仍有一半以上乘客是沒有戴口罩的。

不過就在隨後一年多，疫情在全世界造成巨大影響，連日本也無法例外。從2020年1月14日發生從武漢傳入的首例以後，日本一年後已經超過35萬例，台灣則是1月21日發現首例，但至今仍控制住疫情。兩者雖然發現首例的時間點差不多，但是數字上已經有相當大差距。

這一年在日本，筆者最深刻感受到的，除了日本的街頭失去活力之外，更無法感受到日本四季特有「旬」的景色：春天賞櫻、夏天的煙火大會、秋天的楓葉、冬天的聖誕熱鬧等，這些人與人接觸的活動，因為日本政府要求的「自我約束」下，幾乎消失蹤影。

而就在一年後，筆者獲得機會，能回到自己的國家。面對台灣，這個獲得世界稱讚的防疫之國，到底是在什麼環節上做到能確保感染危險性最低？而當中，是有什麼方式是可以讓其他國家參考的？筆者就自身的經驗作出以下論述。

搭機前就徹底調查





這次回到台灣，在日本時就能感受到台灣政府異常嚴謹。

當還在東京的機場時，就必須先在網路上填寫台灣衛生福利部疾病管制署（CDC）的「入境檢疫系統」表格，等到疾管署確認班機跟姓名都沒有問題後，就會發送簡訊給乘客，確認可以登機。乘客再出示畫面給登機櫃檯後，才能真正進行Check In。

等到抵達台灣後，在進入海關前就會有檢疫官在前面要求出示台灣疾管署所核發的證明。隨後就會有其他檢疫官開始核對每一個乘客的身份，並且當面告知14天居家檢疫的規範，還有何時可以正式出來，如果違反規定，可能會有高額罰鍰等。

這些都是由檢疫官當面告知，因此一但違反，說自己不知道規定的話，很難自圓其說。

在正式經過一連串檢查後，終於領到行李並且出關。行李被噴得一層濕，想必是被噴過一層消毒劑。出關後，所有人必須搭上政府指定的防疫計程車，第一次看到所有人都排隊搭計程車的畫面，令人印象深刻。





計程車公司職員會再要求填寫一連串居家住所資料，住在台北市的人價格都統一1000台幣（約3700日圓），多的部分國家會補貼給司機。在搭車前，工作人員會大喊名字跟該乘客前往的地區，突然有種在當兵時等待分發的感覺。

司機在一路上不苟言笑，是因為台灣計程車沒有跟日本這樣用塑膠布隔著，他們不能隨意跟乘客聊天。但抵達隔離場所時，司機在下車後突然微笑說著「希望您14天隔離順利，提前祝您農曆新年快樂」，讓人突然感受到台灣人的溫情。



