香味：屹立於新橋上班族激戰區的40年台灣菜名店

熙來人往的新橋車站前，一直以來都被稱為是上班族的天國，自然也是美食激戰區。穿越新橋車站旁1965年建立的老建築「新橋車站前大樓」後，一間開業許久的台灣料理店矗立在廢校改建的公園旁。

昭和風味建築賣台灣料理

該間台灣料理店名為「香味」，上方掛著略為褪色的暗紅布簾，外觀的灰色水泥牆呈現十足地昭和年代古老風味。走進店內，大部分都是用紅色裝飾，連每到菜名都是紅邊白紙手寫，上方的菜名「菜脯蛋」、「蚵仔煎」、「蔭豉蚵仔」等，光是看菜名就有種來到台灣的感覺。 一看到客人進店，63歲的店主人，第二代的河田泰宗出來介紹菜色，面對不同的客人，河田泰宗總是能隨機應變介紹最好的菜色、流利地推銷當季最棒的台灣料理。不少日本客人經過他介紹後，都紛紛改吃他推薦的時下台灣菜，由此可見他的經驗老道。 太太河田碧同樣跟他來自台灣，在一旁負責備料跟煮菜。夫妻兩人攜手同心經營20餘年，擄獲不少死忠客人的心。牆上掛著不少明星前來用餐的合照與簽名，從台日混血的渡邊直美到日本女子團體製作人秋元康等，都是這間店的常客。 店內不只可以品嘗到道地的台灣料理，也有不少台灣的觀光風景介紹，享受美食之餘還可以認識台灣的各地景點，算是做足了觀光外交。特別是在2020年新型冠狀病毒蔓延的時刻，無法去台灣觀光的日本客人紛紛來店內用餐，順便回憶台灣景點。



因緣際會來到日本的父親 河田泰宗本姓許，家鄉位於台灣中部的最大城市台中市，「香味」則是由第一代的父親河田正明在1986年於新橋開業。不過說起父親來到日本的過去，卻是有些因緣際會。 「原先父親只是在台中做計程車生意的」河田泰宗回憶，1960年代時，日本經濟飛躍發展，不少日本人開始有錢出國旅行，可以通日文又有邦交的台灣，當時成為不少日本人來台的首選。 當時在東京，台灣的僑民也在各行各業經營的有聲有色。其中一位老台僑蔡火欽，在回來台灣旅遊時，正好由河田正明的計程車負責規劃行程，他一路帶蔡火欽與其他日本客人遊玩寶島。一路行程下來蔡火欽甚為滿意，臨走回日本前，蔡火欽跟河田正明拋下了句「願不願意跟我來日本闖闖？」 就這樣，河田泰宗父親在1960年代時帶著一家人跟著蔡火欽一起來東京發展，並在蔡火欽家族的「東和產業」下工作。當時東和產業經營版圖甚廣，在新橋與有樂町有小鋼珠店外，也經營不少餐廳與酒家，河田正明從中學習不少餐廳經營技巧。 就在工作20多年後，擁有餐廳經營經驗的河田正明決定自己獨立，並在新橋開設「香味」店面。初期由河田正明夫妻，與小兒子、也是河田泰宗的弟弟及弟媳一起經營，而河田泰宗的太太河田碧同樣來自台中，家鄉更是開小吃店，擁有多年台菜好手藝，也負責掌廚。 師承建築大師郭茂林精神 然而，在店面開始營業的當初，當一家忙於店生意時，河田泰宗卻是跟家族走上完全不同於飲食業的道路——成為一名優秀的建築師。 原來，在當初河田正明帶著一家人來日本工作時，大兒子河田泰宗是唯一一位留在台中的。原因在於，當時尚在戒嚴的國民政府，一但年滿15歲的男子，為了避免逃避兵役，原則上都不許去國外、更遑論移民或是依親。因此，當時滿15歲的河田泰宗，就留在台中跟祖父母一起生活。

隨後，河田泰宗也在台灣就讀私立大學建築系、服完兵役後，來到東京投靠父親。不過當時河田泰宗志向成為優秀的建築師，他在日本大學念完研究所後，先去建築事務所上班、後來又在台灣建築大師、設計出霞關大樓的郭茂林旗下公司KMG上班。 河田後來擔任郭茂林的秘書，兩人私底下都用台語交談。他回憶郭茂林是位風趣幽默的老長官，高爾夫球打得很好外，也相當隨和不擺架子。他說，從郭茂林身上學會做人做事都要「誠懇」的態度，內外都要表裡如一，才會獲得他人尊重。 後來郭茂林的事務所不只在日本，在台灣也有很多著名的建築案子，包括目前聳立在台北車站前的新光三越高樓（前鐵道飯店）與台北市的都市更新計劃等。河田泰宗當時跟著郭茂林忙進忙出，每次從日本回到台灣洽公，總有衣錦還鄉之感。



曾擠滿新橋的台灣上班族

新橋被稱為日本上班族的天國，其實在80年代時，新橋也是擠滿了許多台灣商人。當時台灣經濟起飛，不少台灣商人拎著一卡皮箱，從台灣飛來羽田機場後，直接來新橋洽公，在80年代末期時，河田家的「香味」生意仍相當好。 不過，就在「香味」經營幾年後，日本碰到泡沫經濟，開始走向衰敗，生意也開始出現影響。隨後，河田泰宗弟弟決定跟弟媳離開日本回台灣，讓店內的接班開始出現問題，就在那時，河田泰宗被詢問是否有意來店內幫忙，當時建築的景氣也正在下降中，河田泰宗想了想後，最後決定跟太太河田碧作為第二代繼續接棒經營。 然而，從一任風光地建築師轉為餐廳經營，剛開始讓河田泰宗很不適應。「建築師其實都是蠻有自尊的，但是餐飲業就是要以客為尊、服務至上」，河田泰宗笑說，過去回台灣洽公，當地政府官員的歡迎排場跟招待都無微不至，結果經營店面時，反而要他跟顧客彎腰介紹，一度讓他覺得反差感很大。 剛剛接手「香味」時，河田泰宗一度在銀座開了間別的店面，走中高檔位的台灣沙茶火鍋。不過生意起起伏伏，剛開始河田泰宗也不太會介紹菜色。 他仍記得有位日本客人點了10000日圓套餐後，聽到河田跟店員用中文與台語溝通，突然皺眉頭，面露不悅。結果菜上桌後，該位客人一口都不吃，直接買單走人，河田泰宗當時也覺得不高興，就直接跟他說：「不好意思，但請你以後不要再來了」。



傳承台灣人味道至為重要 不過後來，河田泰宗也反思了一下，認為身為店主，有必要以謙虛地態度介紹菜色。因此後來他不僅熟讀菜單、試做台菜外，也了解每個季節的台灣菜色，後來也親自擔任採買工作。從原先出資的老闆直接跳到第一線，開始親力親為。 接著，河田泰宗也因應日本人的飲食口味，開始作出變化。比如台灣人最常吃的滷肉飯，幾乎都是肥肉，但日本人不愛吃肥肉，他就改比例，增加瘦肉30%。萬一有台灣客人來吃，也可以隨時給全肥肉的滷肉飯。

而店內名菜「炒海瓜子」亦是，店內雖然平常是用東京灣本地大顆粒海瓜子，但為讓客人吃的更滿足，所以也提供較高價的北海道更大顆美味可口的白貝，價格也沒改變。對於客人也開始拿出服務態度、每次都詳盡介紹菜色。 河田泰宗笑說：「偶爾還是會有客人來會搞錯，會點青椒肉絲、回鍋肉那種中華料理。但我就一個個跟他們介紹我們台灣菜」。有的客人一聽後，馬上點了他介紹的菜，吃過後大為稱讚。幾十年下來，河田泰宗累積不少餐飲經驗，也曾以薑母鴨、大腸麵線等料理參加日本TBS電視節目錄影，持續推廣台灣小吃。

