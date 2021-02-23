天然青春，至死無悔：台日地下音樂圈的傳說樂團透明雜誌

台灣的地下樂團透明雜誌，一度在2010年代風靡地下音樂圈。從2011年起到2016年間，每年都前往日本各大小場地表演，一度簽約日本大唱片公司。他們的音色被日本雜誌封為「懷念而純真」，有著90年代青春狂躁感，在日本也累積不少樂迷。曾經一度休團的他們，在2020年復出表演，在台日都造成討論。

睽違多年經典回歸

日本知名編劇宮藤官九郎曾在書中寫道：「我對台灣唯一的印象，是有個樂團叫透明雜誌」。 「如果是因為年輕，讓我們唱歌。那就唱吧。或許明天，我們的心就死了，那就死吧」，2020年12月5日台灣台北市內的一座小型LIVE HOUSE內，擠滿500位樂迷彼此橫衝直撞，跟著台上的主唱與清脆悅耳的樂團聲浪節奏起舞，乍看之下只是一場平凡不過的樂團演出，不過對許多更年輕樂迷來說，他們已經盼望了10年。 這個名為透明雜誌的4人樂團，雖然表演時間不過40多分鐘，該場活動是一場名為「社會演說」的小型音樂祭，總共有六個樂團表演。門票在開賣時於一分鐘內售完，許多樂迷正是為了來看透明雜誌。當樂團最後一刻壓軸出場時，全場驚喜尖叫已經爆炸、現場聽眾焦躁不安早超過一般期待。 這場表演，樂團依舊拿出暢快淋漓的樂曲震撼全場，每首歌的歌詞或多或少讓人回想起自己的青春歲月與學生生涯，不過他們已經是平均超過36歲的樂團。 而且之前，他們已經有將近5年沒有正式活動，在慢慢步入壯年時刻的2020年，樂團決定再次出來表演，立刻在台灣地下音樂圈掀起討論，2020年2月首場復出就票券就全數賣光，12月的這場也再度被樂迷稱為「傳說中的復出表演」。 這場表演，樂團也睽違多年唱了三首新歌，主唱洪申豪（猴子）在表演後跟筆者表示：「能夠唱新歌真的是我最開心的事」。樂團也在12月迎接首張專輯「我們的靈魂樂」發售10週年，特別為此重製首張專輯黑膠唱片1000張，想不到才剛預定就全部售完，特別是其中有350張是來自日本的樂迷購買，現在日本的公司也來信要求再版。 究竟是為何？一個來自台北的四人地下樂團，會受到日本地下音樂圈關注？在首張專輯發售10年後，依舊在黑膠重版時受到日本地下樂迷歡迎？

日本90年代音源衝擊

成立於2006年台北市的透明雜誌，團員包括主唱兼吉他手洪申豪（猴子）、吉他手張盛文、貝斯手薛名宏（現已離團）與鼓手唐世杰（Trix）等4位。洪申豪與唐世杰原本組了一個龐克樂團，該樂團在2005年解散後，兩人又在隔年組成透明雜誌。甩去了過去龐克的激烈印象，透明雜誌初期走向相當受到日本90年代音樂影響。 一提到90年代的日本樂團音樂，大部分都會聯想到彩虹、LUNASEA、GLAY或是B`z等連台灣都耳熟能詳的樂團。不過影響透明雜誌的，是來自福岡的樂團NUMBER GIRL。事實上，團名的透明雜誌部分正是取自該樂團的「透明少女」歌曲，透明雜誌的吉他音色溫潤卻尖亮，確實很有NUMBER GIRL吉他的特徵。 但不止日本，樂團本身也受到美國Pixies、Fugazi、Sonic Youth與Weezer等美國80年代硬蕊風格影響，進而在表演風格上呈現直率、青春、還帶有點熱血的風格。在2008年自己製作4首EP發售後，又於2010年錄製首張專輯，並開始在台北市地下音樂圈闖出名聲。 樂團也熱愛自己舉辦活動，並邀請自己喜歡的樂團一起表演、甚至偶爾還會有市集跟義賣，變成多元化活動。在2009年舉辦首次「社會演說」小音樂祭後，他們也將觸角伸到日本，邀請他們喜歡的日本地下樂團來台北表演。 地下音樂不同於主流唱片經營，必須自己錄音、自己找通路販賣，成本也需要控管。透明雜誌熱衷於這樣 DIY 的模式，玩音樂、辦表演、成立廠牌外，也結交不少台日地下音樂朋友。 鼓手唐世杰回憶：「我們和邀請來演出的樂團意外地合拍，後來彼此也成為了很好的朋友，一切都很自然。」邀請不少日本地下樂團來後，終於在2011年，換成是日本地下樂團辦表演邀請他們去東京、名古屋、大阪等三地辦單場表演。 日台地下音樂交流

剛開始來到日本，台日樂團經費很少，因此透明雜誌巡迴時都住在日本樂團團員的家中。不過日本地下音樂產業發達，讓團員們也都感到驚奇。 唐世杰回憶：「去表演時，日本音樂各式分工、規模大小都很細，讓他感受到地下音樂的也有其專業素質」、洪申豪則說：「連後台休息室都很棒、特別是我很喜歡在小的場所表演，所以日本的小LIVE HOUSE我都很喜歡」。 特別是日本樂迷們的專業，讓團員印象深刻，洪申豪說：「日本對於聽比較小眾音樂的樂迷還是相對多，台灣樂迷比較害羞，日本樂迷則樂於分享，他們會興奮地說某段音樂有Pixies的影子」。

唐世杰回憶：「日本樂迷音樂廣度更大，其實第一張專輯有很多對我們愛團音樂上的致敬 ，有些樂迷都會抓到」，日本樂迷在台下更樂於互動，特別是表演場館的工作人員還有其他表演樂團，彼此聊天才知道對方音樂了解都很深，大家在後台用簡單的英文分享、又延伸更多東西，讓他們感覺很大的共鳴。原來地下音樂也可以跨越語言。 就在2011年那次巡迴後，他們正式收到日本EMI唱片的合約，希望能夠簽約發片。在經過討論後，他們決定跟EMI只簽發行合約，並在2012年於EMI發售EP「透明雜誌FOREVER出道」。

簽約發片後遇碰撞

當時能跟日本大唱片廠牌簽約，對於台灣地下樂團來說是根本無法想像的事。EMI特別請NUMBER GIRL的經紀人齊藤匡崇來帶領他們，2012年可以說是透明雜誌在日本輝煌的一年，巡迴排滿之外，在日本的名氣也逐漸升高。 不過在當時，樂團也遇到理念上面的衝擊。張盛文說，原先跟EMI簽約時，日本的地下樂團朋友就建議，簽給日本商業廠牌不是不好，但怕他們只是衝著一個新鮮感，會不會兩年後就放棄，或許自己玩樂團跟自行發行作品自由度比較大，要他們多考量。 確實，當時日本在2010年代初期時，搖滾音樂也面臨「下個世代音樂在哪」的不安感。洪申豪說：「日本的搖滾樂在70、80、90年代，每個世代的搖滾圖騰都很鮮明，00年代時還能靠賣DVD跟演唱會一直賺錢，但到2010年代初確實有點停滯」。 洪申豪自己分析，日本應該就在當時聽到透明雜誌的音樂，認為它有新鮮的外國文化衝擊、卻又有以前日本樂團風格的純粹，這個音樂是可以被商品化的，「可能那時透明雜誌是某種音樂文化壓縮包，會讓日本樂迷想一探究竟吧 」。 然而，樂團在當時也陷入創作的低迷期，身為創作主力的洪申豪，認為當時樂團的創作能量和時間不夠。而唐世杰表示當時正在經歷一個對作品耐心的磨練期，每個人都浮浮躁躁，歌寫了很多，丟掉的歌更多，讓EMI一直要求他們來日本錄音，都拖延下去不了了之。 最後從2013年的巡迴開始，洪申豪自己單飛發行專輯，透明雜誌則斷斷續續巡迴到2016年後暫時停止活動。期間洪申豪一度離開樂團，組成其他樂團外、也以個人身份來日本表演，甚至曾在雜誌BRUTUS跟POPEYE有訪談露出，持續受到日本地下音樂關注。



十週年整裝再出發

直到2018年底，洪申豪集合團員，表達希望在2020年的首張專輯10週年舉辦紀念巡演，不論內容是好是壞，都希望有個好的結束。一年多以來不斷練習舊歌外，大家也想說寫新歌，目前已經寫了首新歌，歌詞中一句「最近又開始連載」了也引發樂迷討論，或許未來樂團將有更多動態。 先前樂團先發售1000張紀念黑膠，結果消息一出，馬上又在台日兩國掀起討論，洪申豪說：「還是有人在期待透明雜誌的音樂這件事，我還是了解的。但對於這些期待我們要不要回應、要怎樣回應？則是樂團所有人的意志。十年來我體會到了朋友始終是大於『透明雜誌』這四個字吧」。 黑膠發售在日本也掀起許多討論，張盛文說：「其實蠻開心的，真的所謂有海外爆紅的話，日本一直是很直接給我們反應的國家」。本來預計給日本的350張黑膠銷售一空，如今還要再多追加一倍數量，推特上甚至有樂迷希望他們回日本演出。 這幾年來，團員們陸陸續續都會聽到希望他們復出的聲音。2020年2月份，透明雜誌應朋友要求復出了一次，受到極大迴響。後來樂團的專場復出因為新型冠狀病毒延期，但他們還是在12月自己辦了「社會演說」，並讓樂團在自己辦的活動上歌唱，「能在自己辦的活動上唱，真的很棒！」洪申豪說。