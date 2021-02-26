唐鳳的新世紀社會提案：數位民主如何激勵年輕人及女性發聲?

唐鳳的新世紀社會提案

2020年，日本書市掀起了探索唐鳳的熱潮，接連有好幾本唐鳳的書籍出版之後，也在報章雜誌、電視上掀起更多的討論。在眾多屬於唐鳳的標籤中，「IT大臣」「天才」「跨性別」等，都是較為熟悉的說法，但是在母國台灣，「唐鳳式的數位民主」，卻是令人意外的受到注目。nippon.com將對這位最受到日本關注的外國人之一，蒐羅數位政委唐鳳「給日本人的建言」，跟各位大眾分享。

引領數位民主進傳統政治 究竟，唐鳳與數位民主，有著怎麼樣的交集呢？ 在還沒有擔任台灣數位政委時，唐鳳就關注民主議題。2016年5月25日，在巴黎第十五屆國際公共管理年會中，當時還是知名公民黑客（對公共議題提出解方的程式設計師）的唐鳳發表了演講，名為〈重新創造民主〉。 彼時她尚未成為台灣的數位政委，她是以公民黑客的視野，對日趨僵化的民主社會提出了建言。 在她的眼中，民主的精神固然為世人讚揚，但實踐民主的程序與方法，卻仍有未盡之處。如果說，民主政治是一個超大型的軟體專案，她身為自由軟體程式設計師，清楚看到這其中有可以改善（debug）的地方。 在過去，民主政治寄託於意識形態與代議政治，選民透過定期的選舉選出執政黨，期待他們能執行選民的意志，為全民創造福祉。 不過，因為當前的現實情境多元且複雜，從跨國的環保議題，到國內的貧富不均，都有矛盾對立的聲音。近年來在民主國家的執政黨，要回應所有選民的期待，變得越來越困難。 社會運動催生數位民主

長期忽略民意的結果，當社會中的負能量累積到一定程度，就會爆發出大型的街頭運動，對執政黨發出警訊。2014年，在台灣發生的，由年輕人主導的太陽花運動，主張對中國保持距離，反對《海峽兩岸服務貿易協議》。這場近年最大規模的群眾運動，最後召集了50萬人參與遊行，且佔領立法院長達24天，就是一個前例。 在太陽花學運後，當時的國民黨做出的反省是：「如果能設立一個網路提案平台，讓國民提案，讓政府有關部門回應，這樣，是不是能夠紓解民怨呢？」 因此，在同一年，台灣政府參考美國白宮連署網站「We the people」，成立了一個公共政策網路參與平台（JOIN），希望在此以「網路代替馬路」，讓民意在網路上面流通，以避免下一次大規模的群眾運動發生。 但是，就如同美國白宮的連署網站，這個平台立意雖好，但比較偏向由民眾單向的「網路請願」，似乎缺乏政府與民眾面對面的意見交流。這種情況，在唐鳳進入內閣後，有了改變，開始優化這個平台。 唐鳳在2016年10月進入民進黨政府擔任數位政委後，她秉持著先前對數位民主的信念，運用這個JOIN平台，進行了種種關於數位民主的實驗，並且回應各個年齡的國民的提案， 特別是，還沒有投票權的年輕人。 在過去採訪唐鳳時，記得她曾說：「投票的話永遠是多數贏、少數輸。但透過精緻討論而達成的共識，當讓每個人知道『我的意見也是結論的一部份』時，就沒有所謂全贏，也沒有人全輸，這就是『對話式民主』的力量。」

讓青少年成為提案活力

一直以來，在台灣，尚未有投票權的20歲以下年輕人，對於公共政策幾乎沒有發聲的權利，也就是說，這些年輕人是被排除在民主程序以外的族群。 唐鳳回顧自己的青少年時代，她在14歲離開學校後，就參與制定全球網路協定的計畫，「在網路上，只要你有一個IP，只要你覺得自己的權益會因為這項政策的制定受到影響，你就有權利發言」。身為網路之子，這種超越年齡、國界、性別的網路民主，是她所熟悉並且在其中成長的環境。 如何讓這些年輕人，也能夠對公共政策發聲，並且有可能改變現況呢？ 在公共政策參與平台（JOIN）上，各年齡層的國民都可以提案，只要這個提案聯署人數超過5000人，政府相關部門就必須以書面回應。其中若是具有指標性的提案，符合聯合國17項永續發展目標（SDGs），而且是跨部門的業務，將會由唐鳳召開協作會議，由各方利益關係人參與，與政府相關部門討論出可行的改善方案。 在2017年，有一位高一女生王宣茹，在這個JOIN的平台提出了環保的主張，「全國應該漸進的禁用免洗餐具」，獲得超過五千人連署，由唐鳳召開了跨部會協作會議中。 在會議中，台灣的環保署派出5位官員，相關的利益關係人（stake holder），包括：免洗餐具業者、環保團體、附議的社會人士（從小吃店老闆到家庭主婦）、衛生福利部代表、財政部開放政府聯絡人，總共有20位。最後，環保署制定了「逐年禁用塑膠吸管」的政策。這樣一來，估計在珍奶王國台灣，一年可以減少一億支塑膠吸管，是非常驚人的進展。 也許是受到這個提案的鼓勵，近幾年來，年輕人在JOIN平台上的提案數量大增，攸關自己教育權益的提案，尤其受到重視。 JOIN也有個好處，就是開會也有完整但逐字紀錄或直播，唐鳳說：「縱使在聽的時候，因為網路感受，可能有一陣子訊號不是很好，但是最後我們講的每一個字，都會收到大家公開可以看到的地方。」如此一來，也避免了過去民眾常指責政府「黑箱作業」，不公開透明疑慮。

學生替教育政策提供建言

在大學以前的國民義務教育的領域中，學生一直沒有話語權，例如，要幾點上學，該上哪些科目，進入大學有哪些方式，這些都由大人決定。 為什麼在這麼重要的教育政策中，受教的主體（學生），卻完全沒有表達自己意見、影響政策的機會呢？ 如果，這是一個過往決策的瑕疵（bug），唐鳳正透過一個數位的網路提案平台（JOIN），來修復這個瑕疵。 2020年12月，在台灣的公民提案平台（JOIN）上面，出現了一則高人氣的連署案。一名署名Angus的提案人主張，「應該把國高中上課時間改成上午9:30到下午5:00」，獲得10296票高人氣聯署。 「真的很希望這個提案可以通過，不然每天早上都精神不濟」「早上到校後同學都很疲憊，想要趴在桌上睡覺，不過學校規定不准睡覺」「高中生要搭一個多小時公車，冬天早上5點多就要起床，根本是惡夢……」仔細看看，下面有1748位贊成提案的留言，數量驚人。 從眾多附議的人描述的情境來看，可以推估，來自國高中生的聲音不小。目前台灣的國中生，每天早上7:30要到校，下午5:00才能放學，每天在學校的時間長達9.5小時。 日本及美國的中學生，在校時間是6～6.5小時， 比較起來，台灣中學生在校的時間，每天整整多了3個小時。 如果再加上許多人有課後補習，有許多學生不但不能回家吃晚飯，一放學就要直奔補習班，繼續晚上的課程，最後，要等到晚上9:00～10:00才能回到家。

這是怎麼看都不合理的事實。所以，這一次，由Angus發動的提案，獲得了廣大的回響。 究竟，這樣來自年輕學生的聲音，會被政府聆聽並且改變現狀嗎？也許有機會。目前這個提案將已經列入3月由唐鳳召開協作會議的議程，進一步的結論令人期待。

從許願池化身議案排程

唐鳳曾說：「在成立Join連署平台之前，我們沒辦法那麼快地知道社會上有什麼議題。但現在『Join』讓我們有一個互信、成長的地方」，現在該網站的使用自然人已經超過500萬，持續成長為公民發聲的平台。 這幾年來，JOIN平台成為越來越受注目的政策許願池，平均每天有1.1萬人次造訪。其中，教育相關的議題，尤其是熱點。 更進一步來看，這個平台激勵著社會上所有少數、弱勢的族群，能有扭轉公共政策的機會。可以說，這裡是讓弱勢者可以為自己發聲的地方。 觀察最近半年，其中幾則女性的提案特別受到矚目。 2020年8 月，台灣有一位36歲的女性，在臉書留下「我的婆婆殺了我」，留下兩個稚子，上吊自殺。在死者的最後一則臉書中，揭露與婆婆在同一個屋簷下相處的種種痛苦，這則新聞經過媒體報導後，激起台灣女性的悲憤。 過去這樣的負面情緒，心有所感的女性只能靜默地哀傷，但這次不一樣。 有一位名為Ally的提案者，在新聞發生不久之後，在JOIN平台提出了設立「姻親專法」的主張，提議「禁止姻親以話語、行為及傳統習俗干涉婚姻雙方當事人，落實婚姻自主權及婚姻內人權」，其中特別列出禁止干預的範圍包括「未來規劃、居住地、家務、工作、日常作息、生活習慣、休閒喜好」。 這個提案在45天內獲得5735個連署，雖然人氣頗高，但是最後法務部在平台上書面回函解釋，這個提案所列舉的項目，有許多已經列入「家庭暴力防治法」規範，所以，並沒有進一步調整政策。 就這結果來看，這個出自女性觀點的提案並沒有獲得回應，也就是說，這次來自提案人的許願並沒有成真。但是，能夠勇於提案發聲，或許也是女性開始正視自身處境有可能改善的一線生機。 在國會仍由多數男性掌控的當下，女性議題仍較少被關注。唐鳳過去投書紐約時報中，也指出數位科技提高的公民自主，這些公民也是過往可能權益被政府忽視的人群體。愈來愈多人發聲，不是代表要分化群體，反而由更大的粗略共識去催生少數可以進展的議題。