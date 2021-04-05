馬拉度納與日本人：超級巨星推動了日本足球界的進化

2020年11月25日，足球界最負盛名的英雄人物迪亞哥·馬拉度納與世長辭，享年60歲。這位在1986年墨西哥世界盃上一舉成名的超級巨星，對當時還非常落後的日本足球界產生了巨大影響，本文將回顧馬拉度納與日本足球的淵源。

馬拉度納的離世，讓整個世界悲痛欲絕。他的一生和日本淵源深厚，對這個國家的許多人產生了深遠影響。筆者也不例外。如果幼年時代不知道馬拉度納，真說不好自己是否還會成為足球寫手。 1979年在東京舉行的世青賽上，馬拉度納第一次奪得了世界冠軍。阿根廷在頭一年舉辦了世界盃，並第一次奪冠，而馬拉度納因為太過年輕未能入選國家隊。後來終於在東京將此前的失意一掃而盡。 馬拉度納從小生長在首都布宜諾斯艾利斯郊外的貧民窟，15歲時成為該國職業聯賽史上最年輕的正式球員，被譽為「黃金少年」。據說，當時為了見證他真正走向世界，許多阿根廷人淩晨4點就起床圍在了電視機前。 後來，馬拉度納曾3次踏上日本的綠茵賽場。1982年、1987年和1988年分別作為博卡青年隊、南美明星隊和拿坡里隊的一員，參加了邀請全球著名球隊對戰的全錄超級足球賽（Xerox Super Soccer），同日本國家隊和日本足球聯賽選拔隊進行過較量。助威喇叭的「嘩嘩」聲響整個賽場，馬拉度納在與其超級巨星身份不太相稱的褐色草坪上展示了各種精彩球技。

