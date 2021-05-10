改編自集團恐攻事件的《忠臣藏》，何以如此擄獲日本人的心？

改編自元祿時代（1688年～1704年）實際發生過的襲擊事件的劇碼《忠臣藏》，其不只是在歌舞伎與人形淨瑠璃的世界有名，也曾改編成電視劇及電影，創造出許多暢銷作品。這齣復仇劇碼，究竟為何如此擄獲日本人的心呢？

改變時代設定而上演的襲擊事件 1702年（元祿15年）12月14日凌晨，位於江戶本所（今東京墨田區）的吉良義央（多以其官名「上野介」稱為吉良上野介）宅邸受到47名浪人（流浪武士）襲擊，吉良以及28名家臣遭到斬殺。此事件對當時的江戶人而言相當敏感，因為自從幕府在江戶設立以來，百年之間可說是天下太平。在這樣的時代，竟然發生了武裝浪人軍團襲擊德川家家臣宅邸的事件，若換作是今天，便可稱為集團恐怖攻擊事件。 前一年3月，江戶城裡曾發生赤穗藩藩主淺野長矩（多以其官名「內匠頭」稱為淺野內匠頭）砍傷吉良的事件，後來淺野被命切腹，赤穗藩遭到廢藩。吉良乃是江戶城裡教導禮法規矩的指導者，淺野曾屢次受到吉良騷擾，如被欺騙、被辱罵等等，以今天的說法就是職權騷擾。淺野便是受不了職權騷擾，才拔刀砍傷吉良的。 關於職權騷擾的原因眾說紛紜，有說是淺野給的指導費太少，有說是發生了關於製鹽方法的糾紛，有說是淺野不願讓吉良觀賞自己珍藏的畫軸，也有說是源自女性或男色問題的，真相未明瞭。赤穗藩遭到廢藩，淺野家的舊家臣大石良雄（通稱大石內藏助）等47人為了替主上復仇，而襲擊了吉良宅邸。這些替主上復仇的浪人們的行為被認為是武士道的楷模，因而受到人們所讚揚。 此事件在12天後便被改編成歌舞伎上演了。那是沒有電視、報紙、網路的時代，人們想知道真相，戲班便以戲劇形式演給人們看。由於實際上的真相不得而知，作者便驅使想像力，創造出了生動有趣的故事。但在3天後，這齣戲便被禁止上演。雖然一般大眾很想知道為什麼會發生這麼大規模的復仇事件，但幕府並不希望這起發生在幕府腳下的襲擊事件廣為流傳。對於不想承認的事就實施媒體管制、試圖加以遮掩，這在任何一個時代都是當權者的常套手段。 後來，赤穗事件的故事也曾上演，只是時代設定改成鎌倉時代或室町時代。接著，就在事件發生的47年後，也就是1748年，人形淨瑠璃的劇碼《假名手本忠臣藏》登場，這是一齣共有11段，演出時間長達10小時以上的大戲，成為赤穗事件在淨瑠璃與歌舞伎中的鐵板劇碼。 畢竟都過了半世紀，可能是當權者也不再嚴格管制了吧。即使如此，劇中時代依舊被修改成14世紀《太平記》的時代，登場人物的部分，吉良上野介被改名為高師直，淺野內匠頭也成了塩冶判官。但其實大家都知道，這個故事是改編自元祿時代的赤穗事件。主角大星由良助其實就是大石內藏助，正因為是講述忠義家臣「內藏助」的故事，劇名才取為「忠臣藏」。 《假名手本忠臣藏》在歌舞伎與人形淨瑠璃的世界屢次上演，即使是在戲劇人氣不旺的時代，只要上演這齣劇碼觀眾就一定會買單，因此在歌舞伎的世界裡，這齣戲被比喻為萬靈藥「獨參湯」。其後，不只是歌舞伎，諸如小說、講談、浪曲、音曲、電影、電視劇、歌謠曲等各個領域，都出現以《忠臣藏》為題材的作品，並創造良好成績。

讓日本人愛到心坎裡的普遍主題 為何《忠臣藏》會如此受歡迎呢？原因之一當然是因為其描繪了武士道的美學，另外就是，這齣戲裡出現了許多日本人相當喜愛的主題。 第1個主題是所謂的「判官贔屭」，也就是同情弱者的意思。判官指的是平安時代末期武將源義經，他在討伐平家的行動中雖然取得最大功績，卻因為與兄長源賴朝不睦，而成為受到驅逐的悲劇主角。日本人對這種悲劇主角，往往心生同情，想要為其加油打氣。《忠臣藏》巧妙地刺激到了這種心理，劇中淺野被吉良欺負的場面，以及赤穗浪人所經歷的艱難辛苦，都使得觀眾對一味忍耐的浪人產生共鳴，而想要支持這些弱者。最後浪人成功斬殺吉良，也帶來了艱辛忍耐終於得到回報的成就感，這就是「判官贔屭」式的感動。即使是在現代，這種為弱者加油打氣的心理也是人人都有。 第2是「團體戰」。劇裡的主角並不是單一一位英雄，這種弱者集結起來成為強大力量的劇碼，正是日本人所喜愛的。所以日本人特別喜歡團隊合作，諸如橄欖球、棒球這類運動自不在話下，動畫與遊戲裡，集結夥伴力量與敵人戰鬥的故事也相當受到小孩子的喜愛。電視劇裡，除了表面上大英雄的活躍之外，背後還有無名功臣的努力，這種故事也容易受歡迎。《忠臣藏》雖然是以1名浪人為主角的故事，背後卻一直都存在著其他46人。 第3，是「凋零者的美學」，日本人最愛這個套路了。浪人們即便成功斬殺吉良，故事也不是以喜劇收場，浪人最後被幕府命令切腹，因為他們是肇事的罪人，理應處以極刑。即使如此，他們仍值得武士的聲譽，不貪生怕死、勇於捨身取義，這正是武士的精神。 第4是「獻身」。《忠臣藏》裡，有許多女性與部下為這些捨身取義的浪人獻身般地付出。 第5是「勸善懲惡」。在《忠臣藏》的故事裡，吉良被描繪成反派角色，但史實上它其實是個好人，他會騎農耕用馬的赤馬視察領地，傾聽農民的聲音，因此在領地三河頗受領民愛戴，被尊為「赤馬老爺」。他同時也是在茶道與美術領域具有高深造詣的一流文化人。但這些都不重要。故事裡描繪的吉良，既貪得無厭、貪贓枉法，而且又好色。故事裡的反派如果不壞得徹底，那就不有趣了。不只是吉良，那些未參與襲擊行動而逃跑的赤穗浪人，例如前家老大野知房（通稱大野九郎兵衛）也被描繪為狡猾卑鄙的角色，在《假名手本忠臣藏》裡還成了倒向敵方吉良的間諜角色。史實裡他其實是名優秀的經濟官僚啊……。 類似的主題，不只是日本人，全世界的人應該都頗為喜愛吧。