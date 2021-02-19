從打狗到高雄：是京都還是東京造就了高雄之名？

台灣的南方大城高雄，從2018年起再度成為政治熱區。到了2020年補選市長時，因為政治人物的地名超然解釋，再度掀起地名由來討論。然而，原名打狗的高雄，無論是從京都的高雄山，或是東京的高尾山，取名都各自有其觀點。放在今日討論，則是更生趣味性。

高雄百年京都也慶賀

2020年9月1日，是高雄市從「打狗」更名為「高雄」的百年紀念日。為了慶祝，高雄市立博物館特別打造了全新的常設展，並舉辦盛大的開幕典禮，典禮上，日本京都市長門川大作，以及京都右京區長北川洋一特別跨海拍攝一段影片，向全場滿滿觀眾，恭賀這個屬於「高雄一百」的好日子。 為什麼是京都市長及右京區長聯袂祝賀？因為在京都右京區有一座「高雄」山，在一百年前高雄改名時，當時治理臺灣的臺灣總督府選了這個與高雄原名「打狗」（Takao）日文讀音相同而漢字不同的名字，成為高雄全新的名稱，日本雖然還有其他地方叫做「高雄」，但以京都右京區高雄山最為有名，所以一般人都認為高雄之名就是來自京都。

在2020年的高雄市長補選中，高雄之名由來也被討論過，曾有人說高雄的命名是希望此地「又高又雄」，瞬間將高雄地名炒熱，教育部也立即在臉書中推出「歷史小教室」，說明高雄原名「打狗」，是當地馬卡道族語的閩南語音譯，因發音接近京都附近的高雄山（Takao），後來才被改名為「高雄」。可見京都之說也被官方認可。 實際上，當初臺灣總督府為何將「打狗」改成「高雄」，並沒有官方的正式說明。一百年前的改名，背後因素是臺灣地方制度的大變動，原本臺灣最高行政區域是「廳」治，經過長期討論及規劃後，臺灣總督府於1920年8月10日以府令第四十七號公佈新的行政區域調整，將原來12廳改制為成五州二廳，並從9月1日起正式實施。 五州二廳以西部為主的台北州、新竹州、台中州、台南州、高雄州，以及東部的花蓮港廳、台東廳。除此之外，隔了一個月的10月1日，也首次有台北、台中、台南三「市」的成立，這可說是臺灣行政制度改變最大的一年。

日治時全新誕生的高雄州 在上述五州二廳中，相較其他早已有雛形的台北四州，「高雄州」變化較大。高雄州面積大約是今日的高雄市及屏東縣，與清代「鳳山縣」吻合，但從清代以來，行政、經濟中心均在今日的鳳山，此次改制不僅政經中心由「鳳山街」移至靠近高雄港旁的「高雄街」，連行政區名稱也由「鳳山」變成了「高雄」，因此高雄市政府將此次改制更名視為大事，在2020年滿百歲之際，全市動員慶祝「高雄一百」，活動還將維持整整一年，直到2021年。 1920年更名的行政區域不僅僅是「高雄」，臺灣總督府除了改變行政區域，同時也針對全臺當時被認為不雅的地名進行更名，新名的取法規則是將原有地名尋找音近的漢字取代，亦有使用地景為名，或地名簡化並賦予日本風味讀音等等。因此，除了「打狗」變成「高雄」外，「打貓」也變成「民雄」、「阿緱」變成「屏東」，「蕃薯寮」改為「旗山」等。因此今年不只是「高雄一百」，也是「民雄一百」、「屏東一百」，只是其他地方都沒有慶祝，當地居民自然也不清楚這段歷史。 但「高雄」名稱究竟是不是來自京都呢？歷史學上有種說法叫「層壘造成的歷史」，就是很多事情，在日積月累後，日後的解釋取代了最早的源頭。因此要了解這個問題，就該正本溯源，從事件起源找起。

