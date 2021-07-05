水道縱橫的高科技城市江戶的水務狀況：《守貞漫稿》（7）歷史 社會 文化
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在地下埋設上水道直通水井
標題圖片是守貞描繪的江戶市民的生活區。右下方有一口井。這家大概是面朝大路的菜店，店頭擺放著長蘿蔔等蔬菜。蔬菜進貨後需要清洗，可能就要用到這口井。
在長屋鱗次櫛比的地區圖裡也畫有水井。畫裡穿過木門就能看到一口井，昭示著水井是平民生活必不可少的基礎設施，柴米油鹽的日子也是圍著水井展開的。
守貞不僅描繪了風景中的水井，連其內部結構也都留下了詳細記載。
平時百姓們看到的都是冒出地面的井口，其實地底下還深埋著圓柱形的結構物。最底部還伸出了一個竹筒，與「樋」，即上水道（供水管道）相連。守貞的畫上也有「水道之樋」的文字。大家一聽到水井，都容易想到汲取地下水的裝置，但事實上江戶是通過上水道將郊外的水引入水井裡存儲起來的。
家康剛剛入主江戶的時候，從海岸到現在的日比谷公園、皇居外苑一帶還是被叫做「日比谷入江」的淺灘，即便在低處挖井，水裡的鹽分也很重，不適合飲用。為了發展江戶城市，就必須確保充足的生活用水，因此幕府從家康的時代就開始修建水道了。
「樋」，有石制和木制，幹線道路以石制為主。幹線道路的末端和狹小的區劃地，用的則是木樋做支線。
東京禦茶水的東京都水道歷史館展示有發掘出來的木樋和水井底部的桶。跟守貞畫的「江戶井」一模一樣。木樋除了圖片上的四方形的，似乎還有圓柱形等多種形狀，不過大多還是四方形的。順便一提，水道歷史館的鄉土給水所公園裡還展示有石樋，是將發掘出土的遺構搬移至此重組復原的。
一根樋大約長度2到3公尺左右，需要把它們連接起來，鋪遍整個江戶的地底形成水道網，可見江戶是完成了一項宏大的工程。
「上水（清水）」在樋裡流動，被引流至各處挖鑿的水井底部並儲存起來，這些儲存的水則供平民共同使用。
井水除了可供飲用，還是生活用水，用來洗衣洗澡、淘米、煮飯和冰鎮蔬菜等。
江戶後期有個百人一首的惡搞版《地口繪手本》（梅亭樵父），其中就有一副描繪了長屋媳婦淘米的畫。雖然這幅畫上只畫有一個人，但通常水井是長屋居民共同的廚房兼洗衣處，因此各家媳婦都聚集于此，家長里短地八卦聊天。日語裡「井戶端會議」這個詞就源於此，就是婦女們聊八卦的意思。
雖然除了江戶之外，名古屋、仙台、金澤等城市裡也都有上水道，但只有老江戶們才愛吹噓江戶的嬰兒出生後第一次浸泡的「產湯」用的是水道水。江戶平民愛顯擺的個性可見一斑。
江戶的水質管理非常嚴格
因為水井是市民共同使用的公共設施，所以水井的清掃和管理也是全民總動員，每年舊曆的7月7日被定為「浚井日」。屆時大家會將井水汲幹，將井底淤積的落葉、垃圾等落入水井的東西都掏出來丟掉，再清洗水井內壁等，大家齊心協力給水井做一次大掃除。
打掃水井是一份危險的工作，所以有專幹這一行的淘井師傅，到了那一天，各地會統一在淘井師傅的指導下開展大掃除。無論男女老少都有參與勞動的義務。那時不同于現代只要擰開水龍頭就能獲取清水。為了保持水井的衛生，需要大家的共同努力。
前文說過樋在江戶的地底縱橫交錯，那麼它的分佈情況是怎樣的呢？《上水記》（幕府關於上水的官方記錄，1791年成書）中對埋在地底的樋留下了詳細記載。
下圖描繪了龍閑橋一帶的情況。也就是現在首都高速神田橋立交橋附近。
淺藍色的部分是江戶城的護城河，河邊道路中央部分畫的灰色粗線條表示的就是地底下的樋。這條樋是護城河端的幹線道路的樋，所以是石制的，是作為「萬年石樋」，即半永久性水道而建設的。
這類水道網是以「四谷—麹町—江戶城」和「四谷—虎門—江戶市中」這兩個系統為中心而鋪設的。
神田附近有一座禦茶水的「掛樋」。這就是大家熟悉的歌川廣重浮世繪中的風景。
掛樋是類似橋樑的建築物，是引流的水道。一個距東京巨蛋最近的車站叫「水道橋」，這個地名也就是這麼來的。
以前這裡還有管水的「見守番屋」，番屋裡有「番人」。番人最重要的職責就是水質管理。
他們的工作是打撈順水漂來的垃圾等，還要設置「禁丟垃圾」之類的告示牌，對違法丟棄垃圾的行為進行監控，以維護水質。在現在就該叫做水務局員工吧。
這裡的水是要供給神田、日本橋等江戶經濟中心地區的，所以維護水質是第一要務。
完備的引「水」基礎設施和重視資源的態度，這些都是日本自古就有的。
標題圖片：《守貞漫稿》，國立國會圖書館藏