在臺灣覺醒的溫柔感性──童謠〈大象〉作者，詩人窗道雄的一生

在臺灣覺醒的溫柔感性──童謠〈大象〉作者，詩人窗道雄的一生歷史 文化 教育 家庭
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移居臺灣的契機
窗道雄於1909年11月16日生於山口縣德山町（今周南市），本名為石田道雄，家中有祖父母、雙親與兄長，其後又有一位妹妹出生，一家總共7口。祖父閑居，一家生計由身為養子的父親一肩扛起。當時父親從住在臺灣的友人處得知有份薪資不錯的工作。
窗道雄在3歲時，父親先到臺灣，安頓下來後，再與母親、孩子們一起住在臺灣。但沒想到某天夜裡窗道雄還在睡夢中，母親便帶著哥哥與妹妹先行出發了。身為次男的窗道雄獨自被留在祖父母家中，這是為了讓父親記得寄生活費給祖父，所做的保險措施。當時年僅5歲的窗道雄無計可施，只能大哭。半年後祖母也過世了，老家只剩下窗道雄與祖父2人。昔日親愛的母親與哥哥、妹妹的聲息杳然無蹤，寂靜的老家使窗道雄相當寂寞，治療他這份寂寞的，是老家附近山裡的大自然。透過與花草昆蟲接觸，他逐漸療癒身心，同時也培養了豐沛的感性。在這個童年最傷心的時期，以五官所感受到的一切，正是他作為詩人的原點。
讀完小學3年級後，他終於得以前往家人所在的臺灣，轉學進入臺北城南小學校4年級，一家人時隔4年終於得以相聚。但窗道雄無法順利融入，解開心結花費了不少時間。畢業後，他進入臺北末廣高等小學校，後又進入臺北工業學校土木科就讀。臺北工業學校1年級時，他寫的作文受到稱讚，之後便愛上了寫作；5年級時和其他學校的學生共同創辦了同人誌《腳步》，開始發表詩作。
受到北原白秋認可，進入童謠的世界
1929年，窗道雄年19歲，臺北工業學校畢業後便進入臺灣總督府道路港灣課任職。當時正在建設從臺北到高雄的縱貫道路，他也跟著往返官府與現場，參與道路與橋樑的測量、設計、施工等工作，第一份負責的工作是新竹的客雅溪橋。他和同事高原勝巳結為可暢談人生的知己，受到高原的邀請，他進入臺北聖潔教會受洗。不知不覺中，窗道雄已在臺灣的土地扎下了根。
1934年，窗道雄24歲那年，一件事改變了他的人生。他在書店裡發現兒童雜誌《小朋友之國》正在徵童謠，便試著投稿，結果投稿作品中的〈馬纓丹的籬笆〉與〈假如下雨〉2篇受到評審北原白秋青睞，獲選為特選。窗道雄一直都想以自己的詩作挑戰兒童文學的創作，這個結果超乎他的想像，想必他在欣喜之際，也獲得了某種確信。首次創作的童謠，便這樣決定了他的未來。
他開始埋首創作童謠與童詩，並投稿至《動物文學》、《童魚》等各種雜誌。此時，北原白秋門下的詩人與田準一邀他前往東京，這意味著他已做為童謠作家備受看好。窗道雄開始回顧、整理自身的人生觀與對事物的看法，接著在1935年，於《動物文學》發表了散文詩〈愛動物的心〉。
「路邊的石塊有石塊的使命，野草也有草的使命，石塊以外的任何事物都無法成為石塊，任何東西也都無法取代野草。（中略）所以，世上萬物在價值上都是平等的，每一樣東西都是尊貴的，都理當可依他自己所喜歡的形式而存在。」（〈愛動物的心〉）
我們可以得知，「每一樣東西都是尊貴的」，不論是人類、生物與無生物，盡皆平等而尊貴，這種貫串窗道雄人生的基本理念，在此時已然形成。
隔年，他辭去總督府的職務，專心致力於創作。1937年，28歲的他與水上不二等人創辦同人誌《昆蟲列車》（1939年廢刊），在此他探討童謠研究，發表〈有關童謠平易近人的性質〉、〈童謠圈──童謠隨論一二〉等文章，內容在理論上相當成熟。但此時卻因膽囊炎引發眼疾，只得放棄前往東京。與此同時，時代正發生劇烈變化。同年，中國發生盧溝橋事變，不久便擴展為中日間的全面抗戰。日本通過國家總動員法，接著1941年太平洋戰爭爆發，想必當時臺灣也被迫進入臨戰狀態、嚴陣以待。
在此之間，1938年，窗道雄迎接了短暫的幸福。進入臺北州廳土木科再次任職，隔年與出身鹿兒島的永山壽美結婚，長男出生，取名為「京」。但1940年後，雖持續在文學雜誌《文藝臺灣》上發表詩、童謠與散文詩，投稿數卻逐漸減少。1942年，中途島海戰之後，戰爭形勢變得更加險峻，窗道雄部分詩作也開始有了戰爭意識。同年11月2日，北原白秋過世，窗道雄還沒來得及悲傷，便接到了徵兵令，於隔年1月21日應召入伍，在南方戰線從軍，最後在新加坡迎接終戰。
埋首工作的編輯時代裡誕生的童謠〈大象〉
1946年復員後，在神奈川縣川崎的工廠找到守衛的工作，但在前文提到的與田準一幫助下，他開始在兒童雜誌《小朋友之國》（後來的Childbook）擔任編輯，也負責教科書等書籍的出版作業，常常加班到深夜。但在1951年，41歲的他受到音感教育家酒田富治委託創作童謠，即興寫了6篇，其中1篇便是〈大象〉。童謠詩人前輩佐藤義美看了完成後的樂譜集，把其中一句稍微調整後，便推薦至NHK，由作曲家團伊玖磨為其作曲。其後，1952年，這首歌在NHK廣播播出後，迅速成為全國家喻戶曉的童謠。
大象
大象，
你的鼻子怎麼那麼長？
這首戰後代表性的童謠，在日本，人人都琅琅上口。後年，窗道雄對於這首歌說道，是動物喜悅以動物生存的歌曲。然後被講道「你的鼻子怎麼那麼長」這句壞話的小象，以非常驕傲地回答「媽媽也一樣長」，是因為能以作為大象為榮而活著，這樣的註釋。這充分體現了窗道雄26歲時發表的「每一樣東西都是尊貴的」的精神。
後來窗道雄維持著這份理念，嘗試僅憑文字與文體來傳達自己的所思所感。59歲那年，他發表第一本詩集《辣味的天婦羅（てんぷら ぴりぴり）》，轉向自由詩的創作，後來又在83歲那年，也就是1994年獲頒國際安徒生兒童文學獎。獲獎的第一個理由為，不僅人類，對於像象那樣的大型動物，或像蚊子那樣微小的蟲子，世間萬物的所有東西都平等地具有存在意義，讓聽到的、讀到的、見到的人們，在安靜下、感到幽默下、有時還感到痛苦中訴求。這種精神就是跨越國界與人種，而廣受歡迎的理由。窗道雄在那之後依舊努力不輟、持續寫詩，最終在2014年（平成26年）2月28日過世，享嵩壽104歲。
筆者認為，他的「每一樣東西都是尊貴的」的理念，是以德山老家的回憶為基底，後於其人格養成期，也就是在臺灣的生活裡逐漸形塑而成的。從9歲到33歲，他在臺灣生活了24年，或許便是由此培養出跨越語言、人種、風土的全球性的視野；同時又透過與宗教的邂逅，發展成宇宙式的價值觀。窗道雄最棒之處，在於他的理念與人生一致，先是面對眼前的事物，其後經歷痛苦的摸索，最終研磨出晶瑩剔透的日文結晶。石田道雄，正是在臺灣變成了詩人窗道雄。
參考文獻
阪田寬夫《窗先生》（新潮社，1985）
谷悅子《窗道雄 童謠與詩》（創元社，1988）
伊藤英治編《窗道雄全詩集》（理論社，1992）
伊藤英治、市河紀子編《續‧窗道雄全詩集》（理論社，2015）
除了臺北動物園的圖片之外，均有筆者攝影、提供
標題圖片：2009年夏，正在畫線條畫的窗道雄。這年他100歲，出了2本詩集。