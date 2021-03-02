在臺灣覺醒的溫柔感性──童謠〈大象〉作者，詩人窗道雄的一生

以童謠〈大象〉、〈升上一年級後〉等作品聞名的詩人窗道雄（1909-2014），在2月28日迎接了第7回忌日。他以孩童日常使用的語言歌詠事物的真理與本質，並於1994年獲頒國際安徒生兒童文學獎，其擁抱宇宙、滿懷關愛的世界觀吸引了許多讀者。而其實，他的詩心發芽綻放之地，正是日治時期的臺灣。

移居臺灣的契機 窗道雄於1909年11月16日生於山口縣德山町（今周南市），本名為石田道雄，家中有祖父母、雙親與兄長，其後又有一位妹妹出生，一家總共7口。祖父閑居，一家生計由身為養子的父親一肩扛起。當時父親從住在臺灣的友人處得知有份薪資不錯的工作。 窗道雄在3歲時，父親先到臺灣，安頓下來後，再與母親、孩子們一起住在臺灣。但沒想到某天夜裡窗道雄還在睡夢中，母親便帶著哥哥與妹妹先行出發了。身為次男的窗道雄獨自被留在祖父母家中，這是為了讓父親記得寄生活費給祖父，所做的保險措施。當時年僅5歲的窗道雄無計可施，只能大哭。半年後祖母也過世了，老家只剩下窗道雄與祖父2人。昔日親愛的母親與哥哥、妹妹的聲息杳然無蹤，寂靜的老家使窗道雄相當寂寞，治療他這份寂寞的，是老家附近山裡的大自然。透過與花草昆蟲接觸，他逐漸療癒身心，同時也培養了豐沛的感性。在這個童年最傷心的時期，以五官所感受到的一切，正是他作為詩人的原點。

1916年進入岐陽尋常高等小學校就讀時，與祖父的紀念照 讀完小學3年級後，他終於得以前往家人所在的臺灣，轉學進入臺北城南小學校4年級，一家人時隔4年終於得以相聚。但窗道雄無法順利融入，解開心結花費了不少時間。畢業後，他進入臺北末廣高等小學校，後又進入臺北工業學校土木科就讀。臺北工業學校1年級時，他寫的作文受到稱讚，之後便愛上了寫作；5年級時和其他學校的學生共同創辦了同人誌《腳步》，開始發表詩作。