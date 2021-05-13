村上春樹與爵士樂的「Cool」關係

村上春樹多次在採訪中表示自己的小說受了音樂尤其是爵士樂的很大影響。對於這樣的村上，次中音薩克斯管演奏家史坦蓋茲（Stan Getz）是一個特殊的存在。離開Getz，就無從談論村上文學的一大關鍵字「Cool距離」。

與爵士樂的密切關係 村上春樹格外熱愛音樂，音樂融入了他身體的每一個細胞，音樂性自然而然地反映在他作品的字裡行間。這其中如果少了爵士樂，村上文學就無從談起，他的作品就是如此與爵士樂息息相關。從這個意義來說，或許村上的作品，更適合於「聽」而非「看」。 經他組織起的語言，總有音符相伴，裡面流淌著旋律，猶如在打著節拍的背景下，鋼琴及小號等樂器演奏出旋律。這種文體特點讓他的作品讀起來非常舒暢，讀者在不知不覺間一步接著一步地被吸引到他的故事當中。其他諸如和聲、音調等所有構成音樂的元素都對村上的文字風格產生了影響。 只不過，易讀並不意味著易解。實際上村上作品的主題經常是陰鬱而沉重的，它絕非總在討好讀者，讓讀者高興，這恰恰也是爵士樂的一個特性。正如爵士樂歷史所反映的那樣，其背後湧動的是殘酷和渾濁的渦流。那其中既有統治階級的冷酷，也有美國黑奴苦苦掙扎的史實。他們的心願只有一個，那就是從奴隸制中解放出來，獲得「自由」就是最大的命題。爵士樂便是以音樂形式展現這條漫長旅程的產物。在藍調誕生並逐步向爵士樂進化的過程中，黑奴靠著歌唱和演奏，熬過殘酷的命運，摸索出一條通往自由的道路。 誠然，黑奴們被迫過著不公平又無處講理的生活，但這不僅僅局限於他們。即便在表面上看似已經獲得解放的現代社會，依然有很多人沒能完全擁有自由。他們不只是黑人，這世界還有許多人在看不見的歧視和壓迫下苦苦掙扎。問題在於雖然有人意識到了這一現實，但也不得不將苦楚壓在心底，苟且偷生。許許多多現代人都陷入到一個封閉空間，而如何找到突破口，就成為我們最大的課題。如何從這種無形的束縛中解放自我，獲得自由，就是村上作品的最大主題。這是一條通向「個體」自由之路，與爵士樂一直追求的目標不謀而合。換言之，村上作品在文體風格和主題的兩個層面都很爵士樂。

隱藏在輕快中的沉重 對村上產生過影響的爵士音樂家很多，憑藉收錄有《伊帕內瑪姑娘》的專輯《Getz/Gilberto》而一舉成名的Cool Jazz旗手Stan Getz（1927-1991年）是其中最重要的一位。這裡的酷（Cool），是指與黑人特有的音樂之間的微妙距離感之意。那麼，讓村上為之著迷的Stan Getz究竟有怎樣的魅力呢？

一言以蔽之，Stan Getz的演奏，從不會強行詮釋「此即謂爵士樂」。他演奏出來的，是洋溢自內心的抒情而輕快的樂音，同時又能深深地打動人心。Stan Getz通過次中音薩克斯管向聽眾娓娓道來，而村上肯定從中感知到了些什麼。人們常說爵士樂演奏家是通過音樂這一語言與聽眾交流，村上大概就是與Stan Getz能夠進行這種靈魂對話吧。這對他之後形成自己獨特的文風產生了不可估量的影響。 村上的文體風格也有類似Stan Getz那種輕快的魔法般筆觸，用富含旋律的語言打動讀者的心。他筆下的一詞一句都各有其含義，沒有絲毫廢話，讀來讓人完全不會感到有無聊之處。他用這種獨一無二的文筆先將讀者帶入到故事的世界，慢慢引導讀者去思考他在字裡行間埋下的社會性主題，去質疑歷史認識，進而讓讀者超越個人經驗，潛入到更深層的集體潛意識當中去。村上以小說為工具，就像操縱魔法一樣遊刃有餘地完成了這一切。

絕妙的距離感 說到爵士樂，即興演奏是其一大特徵，而要使之成為可能，就必須通曉音樂語言。蓋茨牢牢掌握了這門語言的規律，因而才有了他那天才般的即興演奏。村上也同樣，他精通小說語言及其語法，這是他通過大量閱讀而掌握的，這也是他能夠寫出即興演奏般文字的原因。而且，爵士樂的即興，顧名思義它不是事先可以準備的，而是根據現場演奏時的不同情景而自然生成的。同樣，村上寫作也是信手拈來，下筆如神，之後再經過反覆推敲，最終完成作品。這種姿態應該也是從Stan Getz等爵士演奏家的即興演奏中學到的吧。 Stan Getz並不像Miles Davis和John William Coltrane那樣為爵士樂的發展歷史帶來革新，但他自成一派，確立了獨特的風格。即便受到他人的影響，也從不會止步於模仿，而是不斷超越。他討厭一味的模仿，希望樹立自己的音樂風格。雖說爵士樂是黑人音樂，但單純地只去模仿是毫無意義的。不形成自己的風格，終歸不過是贗品。於是，一種絕妙的「距離感」由此誕生，那就是自己和他人不同這種冷靜的距離感。 這種姿態也一貫體現在村上身上。村上沒有簡單地模仿前人的手法，而是努力想要創造一些符合時代的新語言。與Stan Getz一樣，村上已經超越了既有的日本文學框架，比如他認為大江健三郎式的語言已經無法準確描述現今的時代，於是開拓出自己的一片天地。就像Stan Getz從心所欲地演奏爵士樂那樣，村上也在描寫他自己的世界。而讀者則將自身重疊於從他的字裡行間產生出的冷靜的距離感中，進而意識到自己也可以自由地去生活。這或許正是村上文學最大的魅力吧。