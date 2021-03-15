東日本大震災10週年：復興廳事務次官由木文彦專訪

東日本大震災10週年：復興廳事務次官由木文彦專訪政治外交 社會
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福島的復興從現在開始才算真正啟動，而岩手和宮城已進入完成的最後階段
――震災10年後，您如何看待受災地的復興狀況？
復興確實地著手進行當中，但依據不同地區和受災性質而有所差異。主要受到地震和海嘯侵襲的受災地，特別是岩手縣和宮城縣等地，幾乎已經接近完成的最後階段。另一方面，核災地──也就是福島縣則終於來到了正式啟動復興與再生的階段。
岩手和宮城在硬體方面的復興工程已告完成，受災居民的「心靈復興」今後將成為重要事項。我們該如何確保高齡者與孩童的健康、生命意義與教育？此外，崩壞的地區共同體又該如何重建再生？這些方面的問題接著將成為重要議題。受災當地的主力產業為漁業和水產加工業，因震災而喪失的販售通路無法完全回復，因此必須持續進行支援工作。
另一方面，由於政府指示避難，福島還有居民無法回到家鄉，影響區域約有330平方公里，大概是琵琶湖（譯註：日本最大湖泊）的一半大小。即使某些區域已經允許居民回家，真正回到家鄉的人很少，而且以高齡者居多。此外，也必須重整生活環境，使其易於居住。而在尚且無法回家的地區，將選擇可以事先清除輻射污染並整頓生活基礎建設的「重點區域」，最快在2022年春季，努力讓一部分的居民可以回家。今後將持續著手進行以上工作。
復興事業在受災地已投注31.3兆日圓的預算
――希望您能談談關於在這10年之間使用於復興事業的預算規模，以及今後展望。
包含海嘯、地震和核災的受災地，總計10年間以「復興框架」的名目準備了31.3兆日圓。此財源來自於發行「復興債」以利短期間籌集資金，其費用確定以25年間增加的所得稅等手段支應。此為日本首次採取的預算資金籌措方法。海嘯受災地區的基礎建設幾近完工，今後5年間的「復興框架」預算將大幅縮減，預計為1.6兆日圓。
在硬體設施方面，貫穿三陸地區（譯註：包含接連青森、岩手和宮城3縣的三陸海岸與其內陸的北上山地）受災地的「沿岸道路」，以及連接內陸和沿岸區域的「復興支援道路」幾乎都將在今年春季全線通車。鐵路亦全部復興完成，全線開通。關於住宅方面，受災地的公營住宅3萬戶，以及轉移至高地興建的1萬8千戶都將在3月完工。
建立復興相關事業的未來展望，依循計畫實行了復興事業。今後世界其他地區若發生同樣的巨大災難，我認為如此的日本經驗，將是十分值得參考的先行案例。
新的“社區營造”仍未完成
――日本政府如何看待受災地尚未解決的問題？
在這次的復興事業裡，地震和海嘯受災地的居民並非只是返回原本的居住地，推動復興的方式是在安全區域整備出新的土地加以重建，而受海嘯侵襲的地區則劃為事業用地、公共設施用地或農地等方式使用。
雖然加高建設基地與整備住宅用地等工程皆已完成，加高後的土地面積還有約3成尚未決定今後的用途。此外，予定轉移至高地興建住宅的居民裡，亦出現由於家庭狀況等因素而取消轉移的案例，因此，如何活用未使用土地仍是課題。所謂的社區營造，無法在1、2年的時間內完成，但今後將繼續尋求對應這些課題的方案。
若回顧核能事故受災地的狀況，當初的避難指示地區有1150平方公里，非常廣闊。雖然在這10年間已減少3分之1，但今後必須推動環境整備，讓人們可以返家定居。不僅是返鄉居民，也將接受新的移居者並支援其在當地的生活。
為了讓居民返家定居，必須有工作才能安居樂業，以政府的立場來說，推動方針在於尖端科技相關事業的招商。獲命名為「福島創新海岸構想」（Fukushima Innovation Coast Framework）的計畫，將打造推動無人機和機器人實用化的設施，以及推動實際應用氫能的產業聚落。此外，農林漁產的「風評被害」相關因應措施仍十分必要。
來自世界各國的援助喚起了日本的勇氣
――震災過後，獲得了舉世注目，許多援助紛紛湧向了受災地區。直至目前為止，日本推動復興事業之際，已獲得許多教訓和知識，向世界傳遞這些教訓與知識是否也是政府的職責所在？
10年前發生震災之際，日本獲得世界163個國家和地區、43個國際機構的援助聲明。實際上除了派遣由專家和醫師組成的團隊前往受災地之外，亦獲得援助捐款與物資，在如此大力的幫助之下，復興得以確實地進行。美國總統拜登也在擔任副總統時期前往宮城縣，拜訪當地重要人士、體育選手和藝術家，許多受災居民都受到鼓舞，獲得勇氣。來自世界各國的援助日本致上深切謝意。
現在雖處於新型冠狀肺炎肆虐的狀況之下，希望透過舉行東京奧運和帕運的機會，讓全世界的人們知道日本在東日本大震災後的復興現況。預定在福島舉行棒球賽事，而在宮城進行足球賽事。
此外，日本透過震災後的防災與復興過程，獲得了許多經驗、教訓與know-how，我們義不容辭地必須盡可能地向世界傳遞出去。2015年在仙台舉辦了聯合國世界防災大會，其後，每2年便舉行1次「世界防災論壇」，目前仍持續召開，邀集全世界的專家造訪受災地，分享日本的經驗。
以政府的立場，希望將日本得到的教訓傳達出去的主要有3點。第一，不能認為災難發生了再採取對應措施，重要的是事前的防災對策。在海嘯對策方面，除了防波提等設施的整備之外，如這次的震災一般，數百年才發生1次的重大災害，即使修築防波提仍然無法抵禦，必須提高到社區營造層級，事先進行規劃，例如避難道路的整備和避難情報的確實傳達等事項。
第二，在防災的世界裡「Build Back Better」這句話廣為人知，復原和復興之際要創造出比以往更好的事物。第三，防災若僅有「官方組織」將窒礙難行，應該加上包含民間團體的多樣主體相互參與才能見效。
此外，關於復興廳的組織構造，或是日本如何籌措復興財源等等經驗，若外界有需求也會向外傳達。
――復興廳設立了「災後10年入口網站」，是否可以說明其宗旨？
由於新型冠狀病毒的感染擴散，變得相當難以在受災地舉行現場活動。但希望能透過網路向國內外傳達復興狀況。例如舉辦「攝影大賽」公開徵集拍攝岩手、宮城、福島3縣的復興樣貌與深厚魅力的照片，還有從各種角度介紹東北的數位內容，亦連結至東日本大震災海嘯傳承館的網站，呈現出豐富的多樣性，也準備了英語版的網站。今後將舉辦「線上研討會」，並將會議現場的狀況上傳，希望能讓網站內容更加充實。
（註：進行專訪的日期為2021年2月19日）
標題圖片：在高地上整備住宅地（前方），受災自治體毋須負擔費用，2020年12月，宮城縣東松島市（共同）