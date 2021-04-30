提高東京奧運開幕機運的一帖良藥

進入2021年後，東京都及其周圍3縣再次宣佈進入緊急狀態，同時包括是否舉辦東京奧運帕運（以下簡稱「東京奧運」）在內的決策時限也即將到來。雖然全球目前新型冠狀狀病毒疫苗接種工作已經展開，但也只限於部分國家，如歐美已開發國家、以色列和中國等。在日本，醫務人員的疫苗接種才剛剛開始。在這種困難重重的情況下，需要做哪些工作來為舉辦奧運造勢？曾是東京都政府職員並參與了東京2016年奧運申辦工作、現任國士館大學體育管理學客座教授的鈴木友之先生提出了自己的建議。

舉辦奧運，支持率最低也要達到50% 《讀賣新聞》2月8日公佈的民調顯示，至今依然有許多日本民眾反對今年夏天在東京舉辦奧運。就今夏預定舉辦的奧運，33%的人認為應該再次推遲，28%的人認為應該取消，兩者合計，反對派超過六成；另一方面，有28%的人認為可在沒有觀眾的情況下舉辦，8%的人認為應該接待觀眾，兩者合計，贊成派占比36%。（《讀賣新聞》3月5日-7日進行的民調中，針對是否應該舉辦有觀眾的比賽問題，贊成與反對旗鼓相當，分別為45%和48%）。 不過，此次民調中的「再次延期」選項並不在國際奧會（IOC）的計畫之中。1月21日，國際奧委會主席托馬斯・巴赫在接受日本共同社採訪時表示：「現階段沒有理由相信奧運無法在7月舉辦，所以也不存在B方案（替代方案）。」他明確否認了包括取消在內的再次推遲的可能性。此外，2月24日國際奧會宣佈，就2032年夏季奧運的主辦城市事宜，將與澳洲的布里斯本進行「有效對話」。這也表明了國際奧會的意向，即不會改變2024年後夏季奧運的時間表。 如果上述民調中的提問，僅限在「舉辦還是取消奧運」之間進行二選一的話，贊成派的比例可能還會稍有提高，但無論如何，基本前提是舉辦奧運必須要得到50%以上民眾的支持。如果以目前的支持率強行舉辦奧運的話，那麼有恐還會在奧運期間發生反對示威活動，就像2016年里約熱內盧奧運一樣，在開幕前的民意調查中，有一半的巴西人反對舉辦奧運，示威活動給整個里約奧運蒙上一層陰影，令人至今記憶猶新。誰也不能保證東京奧運不會重蹈覆轍。 日本很多民眾反對在今年夏天舉辦奧運的主要原因是疫情的持續擴大，但我認為，在防疫方面，只要我們把能做的事情一一確實地做到位，例如不接受海外觀眾、嚴格隔離選手和賽事工作人員、每天進行PCR核酸檢測等，這樣就能將感染人數控制在一定範圍之內。正如2月份在墨爾本舉行的澳洲網球公開賽那樣，幾乎沒有出現球員和賽事工作人員感染的情況。