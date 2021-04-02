一球擊命林威助：日本棒球路、阪神虎與中信總教練的抱負

一球擊命林威助：日本棒球路、阪神虎與中信總教練的抱負文化 運動 臺灣香港
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
阪神倚重的左打大砲
一到4月，又是傳統的職業棒球開幕季節。2021年的日本職棒中央聯盟阪神虎，出現一位新人左打大砲佐藤輝明，從春訓比賽時，就頻頻打出全壘打，其打擊能力就受到媒體關注，用「怪物新人」來形容他。
身為關西的名門球隊，阪神虎幾乎在每個時代都有屬於自己的一代強力左打，從80年代的掛布雅之、巴斯，到了90年代，則是有歐馬力。進入2000年代後，則是有金本知憲與檜山進次郎等人，都是阪神虎的代表左打。
2021年的現在，畢業於近畿大學的佐藤輝明被受到阪神虎期待。而在約20年前的2003年，來自台灣的林威助，同樣也是位畢業於近畿大學的一流新星，被阪神虎視為重點新星栽培。
而在2021年球季起，林威助也被予以重任，擔當中信兄弟的總教練。在2月中，記者來到位於台灣南部屏東縣的中信兄弟春訓基地，南國的熱帶天氣已經來到25度，球員們在球場上揮汗如雨進行隊內賽與重量訓練。
在就任總教練後，林威助每天都在場邊緊盯球員的狀況。深受日式棒球教育影響的他，一言一行都有著日本人規矩跟記律。被問起對日本職棒的憧憬是從何而來時？林威助稍微歪了一下頭後，緩緩地說「看衛星電視」。
從衛星電視收看NHK
1979年出生於台灣台中市的林威助，小時候就是看著當時日本NHK衛星轉播的棒球長大，「看到甲子園，球迷非常多。」同時也會看錄影帶的「二郭一莊」來欣賞日本職棒比賽，也憧憬著王貞治等旅日好手創下的偉大紀錄。
原本對於日本棒球只是憧憬，林威助小時候就加入棒球隊打球。一到了國中後，國中教練發現林威助資質不錯，就跟他說，有位台北的朋友跟日本福岡縣柳川高校的理事長是好友，可以推薦他去九州留學。
林威助回憶：「當下是很有興趣，但那時我父親身體有些不好，所以先放棄了。」林威助先去唸了當地高中，夢想延後一年後，旅日機會又造訪。林威助很慎重地去跟父親商量，最後父親也認為既然是兒子的夢想，父親也會支持他。
「我覺得棒球不是能打長久的，但是學習文化、語言等，這是去國外留學才能實際體驗的」林威助給自己立下個留學目標，至於打棒球的話「有機會去參加甲子園的吧，應該是很幸福」林威助就在這個念頭下決定赴日。
學生時代的苦練勤打
1995年時，林威助一個人來到九州福岡縣南方的一個小城市柳川，就讀柳川高校。柳川高校在九州是知名的棒球強豪，不過當時柳川還是相當鄉下，林威助笑著回憶：「那時第一印象就是，真的太鄉下了，我是不是來錯地方了？」
筆者順口回應「自己在福岡大學交換留學過」，林威助更笑著說「福岡也是很大城市了。我們這邊那時真的是很鄉下」。
同屆的隊友都小他兩歲，起初林威助完全不懂日文，當初被學長罵也不知道什麼原因，在每天練完球後，晚上就拿著單字本開始苦背日文單字、一直寫。然而，當時人生地不熟，說不會思鄉是騙人的，林威助坦言「有好幾次想回台灣」。
但漸漸地，林威助也發現在鄉下打球的好處：因為沒有娛樂，所以能夠異常專注。他笑說高中「沒有什麼放假」，平日練習、週末去比賽。不過跟隊友勤說日文、天天心無旁鶩地鍛鍊下，林威助棒球基本功突飛猛進、打擊成績也突出，受到不少日本職棒球隊關注。
「今天有球探來看你喔！」林威助回憶唸高中時他的球技就受到職業注目，總教練曾這樣跟他說過。不過，當時日本職棒仍規定非日本國籍者要唸滿5年教育才能打職棒，林威助因此決定就讀關西的近畿大學
近畿大學的成人洗禮
前往關西就讀大學，來到大阪大城市，對林威助棒球人生又是新的洗禮。「當初去近畿大學棒球隊報到，看到學長他們練習，真的就是一群大人」，林威助回憶起剛加入近畿大學時，看到學長們精準地練習時，會不自主發抖。
原因在於，大三、大四的學長的身體健壯、技術成熟，幾乎已經是可以進去職業棒球的「準完成體」，加上近畿大學甫剛拿下冠軍，匯聚一流棒球人才在隊上。林威助當初甚至懷疑，自己能不能夠站穩先發陣容。
不過遇強則強，林威助也拿出異於常人的適應力與練習。在大一就爭取到了固定先發，在關西學生棒球聯盟拿到最佳九人的成績。「我在高中的打球成績算不錯，但是近畿大學那四年的改變，真的太大了」林威助回憶，四年大學生涯讓他體認到不同於一般學生三級棒球的強度。
但隨之而來的膝蓋傷勢，開始干擾林威助的棒球生涯，甚至後來大三有段時間無法正常出賽，只能以代打出場。就在2002年的大四，林威助還是遞交了日本職棒選秀申請，「在柳川唸高中時，就有意識到將來要以職棒為目標了」，在2002年11月20日的品川新高輪王子飯店，林威助被阪神虎隊第七指名選入。
進入阪神：不可思議
原先因為膝蓋有傷勢，林威助對自己能否被選中也很懷疑。想不到當阪神虎叫到他名字時，當下宛如電流竄過，「現在想想還是蠻不可思議的」，林威助對筆者說。
指名林威助進入阪神虎的，正是名總教練星野仙一，林威助至今對他依舊感恩，他說「星野的鐵拳制裁很有名，但他是真的很為球員著想的人」。當時包括他跟教練團都鼓勵他，要他先好好養傷在打球。
新人年，林威助都在養傷，一度有點失志，認為「自己沒有辦法貢獻，一度很不安」。好在防護員也一直鼓勵他，不斷設立目標讓他達到，讓他認為有機會可以出賽，終於到2006年，林威助開始固定在一軍出賽，2007年單季15支全壘打，讓他進入阪神虎固定先發。
那時林威助固定站外野，阪神的「老大哥」金本知憲也在隊上，成為他學習的對象。「金本前輩會分享說他在廣島時代很瘦、打球的Sense也不好。他就靠後天的努力、不斷練壯自己」，這樣經驗分享來激勵年輕球員。
林威助後來學習到不少身體訓練方式，他認為金本前輩的「練好身體就能保護好自己不受傷」，是讓金本成為「世界鐵人」的本錢。林威助在阪神留下454場出賽、270支安打與31支全壘打，平均兩成六四的打擊率。
跟阪神虎OB保持聯繫
在阪神虎打球十年後，在生涯後期，林威助回到台灣加盟當時的兄弟象。在生涯的後期，開始接任領導職務2018年時，先成為中信兄弟二軍總教練。
「當下我覺得二軍練習的量是不足的，硬體設備也沒那麼好」，但在這一兩年，中信兄弟在春訓的硬體設施上有了很大的進步。林威助認為，他會開始加強練習量，要去創造「有壓力的二軍」，時時給一軍威脅。
林威助認為，當「堅持」成為習慣，漸漸地就會改變未來，「每一天多努力一點點，成果真的是會出來」。一軍總教練的責任更大，每場勝敗都是壓力，林威助想徹底實踐日本式的細膩「每個小細節跟戰術我都會要求練好」。
雖然離開阪神虎，但在就任中信兄弟總教練後，林威助始終跟阪神虎OB們保持聯絡。他笑說「我會把我們投手投球畫面傳給藪（惠壹）看、還有安藤（優也），讓他們給意見，他們還認為黃恩賜投得很不錯」野手的守備部分，林威助也會跟藤本敦士聊聊，讓他給點想法。
回顧18年的旅日生涯，對林威助人生改變太大。他認為，要感謝的人真的很多，國中時的林武郎顧問、柳川高的末次秀樹總教練、大學跟職業棒球的教練與前輩們「每個階段我都碰到很好的前輩，我是很幸運的」。有起有落 但都適時碰到貴人，飲水思源外，林威助持續活用在日本學到的棒球精神，搭起台日體育橋梁。
標題圖片：2021年就任中信兄弟一軍總教練，比賽前目光如鷹的林威助。（中信兄弟球團提供）