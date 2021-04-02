一球擊命林威助：日本棒球路、阪神虎與中信總教練的抱負

對於許多台灣的棒球人來說，能有機會去日本打職業棒球，是職業生涯中相當美好的旅程。在過去30多年來，有許多台灣棒球員前往日本打球，也順勢帶動了台灣小孩前往「棒球留學」，前阪神虎球員、現在中心兄弟總教練林威助正是其中的留學先驅。

阪神倚重的左打大砲 一到4月，又是傳統的職業棒球開幕季節。2021年的日本職棒中央聯盟阪神虎，出現一位新人左打大砲佐藤輝明，從春訓比賽時，就頻頻打出全壘打，其打擊能力就受到媒體關注，用「怪物新人」來形容他。 身為關西的名門球隊，阪神虎幾乎在每個時代都有屬於自己的一代強力左打，從80年代的掛布雅之、巴斯，到了90年代，則是有歐馬力。進入2000年代後，則是有金本知憲與檜山進次郎等人，都是阪神虎的代表左打。 2021年的現在，畢業於近畿大學的佐藤輝明被受到阪神虎期待。而在約20年前的2003年，來自台灣的林威助，同樣也是位畢業於近畿大學的一流新星，被阪神虎視為重點新星栽培。

而在2021年球季起，林威助也被予以重任，擔當中信兄弟的總教練。在2月中，記者來到位於台灣南部屏東縣的中信兄弟春訓基地，南國的熱帶天氣已經來到25度，球員們在球場上揮汗如雨進行隊內賽與重量訓練。 在就任總教練後，林威助每天都在場邊緊盯球員的狀況。深受日式棒球教育影響的他，一言一行都有著日本人規矩跟記律。被問起對日本職棒的憧憬是從何而來時？林威助稍微歪了一下頭後，緩緩地說「看衛星電視」。



從衛星電視收看NHK

1979年出生於台灣台中市的林威助，小時候就是看著當時日本NHK衛星轉播的棒球長大，「看到甲子園，球迷非常多。」同時也會看錄影帶的「二郭一莊」來欣賞日本職棒比賽，也憧憬著王貞治等旅日好手創下的偉大紀錄。 原本對於日本棒球只是憧憬，林威助小時候就加入棒球隊打球。一到了國中後，國中教練發現林威助資質不錯，就跟他說，有位台北的朋友跟日本福岡縣柳川高校的理事長是好友，可以推薦他去九州留學。 林威助回憶：「當下是很有興趣，但那時我父親身體有些不好，所以先放棄了。」林威助先去唸了當地高中，夢想延後一年後，旅日機會又造訪。林威助很慎重地去跟父親商量，最後父親也認為既然是兒子的夢想，父親也會支持他。 「我覺得棒球不是能打長久的，但是學習文化、語言等，這是去國外留學才能實際體驗的」林威助給自己立下個留學目標，至於打棒球的話「有機會去參加甲子園的吧，應該是很幸福」林威助就在這個念頭下決定赴日。



學生時代的苦練勤打 1995年時，林威助一個人來到九州福岡縣南方的一個小城市柳川，就讀柳川高校。柳川高校在九州是知名的棒球強豪，不過當時柳川還是相當鄉下，林威助笑著回憶：「那時第一印象就是，真的太鄉下了，我是不是來錯地方了？」 筆者順口回應「自己在福岡大學交換留學過」，林威助更笑著說「福岡也是很大城市了。我們這邊那時真的是很鄉下」。 同屆的隊友都小他兩歲，起初林威助完全不懂日文，當初被學長罵也不知道什麼原因，在每天練完球後，晚上就拿著單字本開始苦背日文單字、一直寫。然而，當時人生地不熟，說不會思鄉是騙人的，林威助坦言「有好幾次想回台灣」。

但漸漸地，林威助也發現在鄉下打球的好處：因為沒有娛樂，所以能夠異常專注。他笑說高中「沒有什麼放假」，平日練習、週末去比賽。不過跟隊友勤說日文、天天心無旁鶩地鍛鍊下，林威助棒球基本功突飛猛進、打擊成績也突出，受到不少日本職棒球隊關注。 「今天有球探來看你喔！」林威助回憶唸高中時他的球技就受到職業注目，總教練曾這樣跟他說過。不過，當時日本職棒仍規定非日本國籍者要唸滿5年教育才能打職棒，林威助因此決定就讀關西的近畿大學



近畿大學的成人洗禮 前往關西就讀大學，來到大阪大城市，對林威助棒球人生又是新的洗禮。「當初去近畿大學棒球隊報到，看到學長他們練習，真的就是一群大人」，林威助回憶起剛加入近畿大學時，看到學長們精準地練習時，會不自主發抖。 原因在於，大三、大四的學長的身體健壯、技術成熟，幾乎已經是可以進去職業棒球的「準完成體」，加上近畿大學甫剛拿下冠軍，匯聚一流棒球人才在隊上。林威助當初甚至懷疑，自己能不能夠站穩先發陣容。

不過遇強則強，林威助也拿出異於常人的適應力與練習。在大一就爭取到了固定先發，在關西學生棒球聯盟拿到最佳九人的成績。「我在高中的打球成績算不錯，但是近畿大學那四年的改變，真的太大了」林威助回憶，四年大學生涯讓他體認到不同於一般學生三級棒球的強度。 但隨之而來的膝蓋傷勢，開始干擾林威助的棒球生涯，甚至後來大三有段時間無法正常出賽，只能以代打出場。就在2002年的大四，林威助還是遞交了日本職棒選秀申請，「在柳川唸高中時，就有意識到將來要以職棒為目標了」，在2002年11月20日的品川新高輪王子飯店，林威助被阪神虎隊第七指名選入。

