用光觸媒滅殺冠狀病毒：初創公司Kaltech的躍進彰顯日本復興關鍵

由日本研究人員發現的光觸媒

新型冠狀病毒疫情讓人們再度聚焦到日本研究人員在半個世紀前發現的一項技術。它就是光觸媒技術。

通過光促進化學反應的物質被稱為光觸媒。以二氧化鈦為首，在光照下會產生很強的氧化能力。光觸媒技術就是利用這一點，將材料表面的有害物質和異味成分分解成無害的水和二氧化碳。

在世界上首次發現此原理的是，當時就讀於東京大學研究所的藤島昭（原東京理科大學校長）。當時藤島觀察到二氧化鈦在水中遇光時會產生氧氣的化學反應，並於1972年在英國著名的科學雜誌《自然》上發表了一篇關於二氧化鈦的光觸媒反應的論文。

此後，光觸媒技術便被普遍應用於自清潔，無需人工干預即可淨化建築物和住宅的外牆及屋頂等。其中最具代表性的是，於2002年竣工的丸之內大廈（東京站丸之內出口）的外牆，以及在2013年竣工的東京站八重洲出口的白色穹頂的塗裝都使用了二氧化鈦。

如今，在藤島先生發現近半個世紀後的2020年，光觸媒又煥發出了新的光彩。

新冠病毒滅活率達99.9%

2020年10月中旬，初創公司Kaltech舉行的新聞發佈會上的內容震驚了眾多媒體。

該公司宣佈，通過在殺菌除臭機中使用了一種獨特的光觸媒，「成功地使新冠病毒失活」。據Kaltech介紹，在與日本大學醫學院和理化研究所的聯合實驗中，該公司將殺菌除臭機置於一個漂浮著新冠病毒飛沫的120升箱子內運行後，「99.9%的新冠病毒在20分鐘內被滅活了，也就是說被滅菌了。」





讓筆者在內的媒體人都感到的驚喜中有兩點耐人尋味。

第一，儘管此次實驗是在一個封閉的空間內得到的實驗結果，與Kaltech的殺菌除臭機的實際使用環境會有所不同，但是它清楚地表明瞭光觸媒作為一種抑制冠狀病毒技術的可能性。

第二，這個成果是由一家剛成立不久的初創公司Kaltech取得的。它是由曾任夏普工程師的染井潤一社長與志同道合的原夏普同事在2018年4月一起創辦的公司。

為什麼染井社長和他的團隊要退出夏普這個擁有充足人力資源和資金的大公司，赤手空拳去挑戰開拓光觸媒的可能性呢？為什麼他們不在大公司研發，而要成立一家初創公司呢？

很多媒體人士都有上述的疑問，而答案中似乎隱藏著日本復興的關鍵，例如日本大企業遭遇的壁障和初創公司的作用等。