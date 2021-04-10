搶救臺灣鳳梨大作戰！在日本全國展開的擴大販售支持圈

2021年2月，中國政府發布公告停止進口臺灣鳳梨，此舉被認為背景在於這些年來中國和臺灣之間的對立。臺灣鳳梨銷往中國市場的出口量，實際上佔了97％，來自中國的經濟制裁讓臺灣頓時陷入困境，但日本各界卻陸續伸出援手。311東日本大地震屆滿10年，就像是用實際行動證明日本與臺灣的深摯友誼般，出現支持臺灣鳳梨擴大販售的活動，謹以此文介紹。

2021年2月26日，中國海關總署宣布暫時停止進口臺灣鳳梨。表面上的理由是「檢疫出有害生物」，如同20年澳洲堅持獨立調查新冠肺炎病毒來源，激怒中國政府，結果換來對進口澳洲產葡萄酒等設限，同樣地，此舉被認為是中國政府的一種「經濟制裁」。 臺灣鳳梨的外銷地有97%是中國，勢必使經濟受到嚴重打擊，但是中國片面宣布禁止進口，不只是臺灣國內，許多國家也紛紛加入支持行列。在日本，像是西友（SEIYU）等大型連鎖超市增加臺灣鳳梨的販售量，SNS上「一起吃臺灣鳳梨吧！」的支持活動隨即擴大開來。

臺灣鳳梨和日本的淵源 在日本不太為人所知的，是臺灣自古以來就盛產鳳梨。根據專門研究華僑和臺灣的八尾祥平的論文「從鳳梨產業看舊日本帝國圈的跨境移動」，19世紀中期臺灣各地種植可直接食用的鳳梨。甲午戰爭後，臺灣成為日本的殖民地，在日治時期實現了鳳梨產業的近代化。 即使在二次大戰後，臺灣因波茨坦宣言脫離日本的統治，鳳梨依然盛產。然而，1960年代臺灣進行工業化，農家面臨人手不足的問題。之後，臺灣鳳梨的產量逐漸減少，連帶影響到銷往當時最大出口國日本的出口量也減少。在這樣的背景之下，取而代之的是現在日本人所熟悉的菲律賓鳳梨稱霸日本市場。 接下來，把目光移到近年的動態。根據日本支援果樹種植事業的公益財團法人・中央果實協會發行的《世界主要果實生產概況2020年版》，臺灣鳳梨的總產量在2019年是43萬1000噸，產量第1的菲律賓在19年則是274萬8000噸，單就亞洲地區來看，臺灣的鳳梨產量在菲律賓、印尼、中國、印度、泰國、越南之後，排名第7。 不變的是銷往日本的出口量少。依據財務省的貿易統計，20年臺灣鳳梨的出口量大約2143噸，相當於日本年間進口鳳梨總量的約1.3%。

鳳梨禁令讓情況逆轉 這樣的狀況在中國祭出鳳梨禁令後，發生劇烈變化。根據臺灣當地的《Taiwan News（臺灣英文報紙）》的新聞，臺灣農委會主委陳吉仲在廣播節目上說：「直到21年3月4日為止，日本業者已經預約下訂6000噸以上的臺灣鳳梨」，同篇報導也指出這個數量創下鳳梨銷往日本的出口新紀錄。

而日本的超市被認為是達成這項新紀錄的主要推手，尤其是媒體大幅報導大型連鎖超市西友販售臺灣鳳梨的情形，引起熱烈討論。 向西友的公關人員詢問後，回覆是：「販售臺灣鳳梨一事是從去年度就開始的，因大受顧客好評，於是今年大幅增加供應量。」現在以關東為中心的大約200間店鋪已開始販售。 在中國發表鳳梨禁令後，日本民眾的迴響及銷售狀況特別好，該超市公關說：「旗下超市收到很多民眾的熱切詢問，足以窺見顧客的高度關注」。以及，針對報導指出，近來因臺灣鳳梨的關注度大幅提升，造成搶購一空的狀況，表示：「接下來會委託產地增加出貨量。」今後也會把著力點放在增加供應量。 除了西友以外，從伊藤洋華堂（Ito Yokado）、永旺（ÆON）、大榮（Daiei）、丸悅（Maruetsu）等大型連鎖超市到當地超市，日本全國各地的超市正擴大販售臺灣鳳梨。另一方面，像是樂天為首的網購平台，也打著口號「支持臺灣！」「搶救臺灣農民！」等，明確表態支持的網路店家也持續增加。