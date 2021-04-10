搶救臺灣鳳梨大作戰！在日本全國展開的擴大販售支持圈

搶救臺灣鳳梨大作戰！在日本全國展開的擴大販售支持圈政治外交 生活 飲食 臺灣香港
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2021年2月26日，中國海關總署宣布暫時停止進口臺灣鳳梨。表面上的理由是「檢疫出有害生物」，如同20年澳洲堅持獨立調查新冠肺炎病毒來源，激怒中國政府，結果換來對進口澳洲產葡萄酒等設限，同樣地，此舉被認為是中國政府的一種「經濟制裁」。
臺灣鳳梨的外銷地有97%是中國，勢必使經濟受到嚴重打擊，但是中國片面宣布禁止進口，不只是臺灣國內，許多國家也紛紛加入支持行列。在日本，像是西友（SEIYU）等大型連鎖超市增加臺灣鳳梨的販售量，SNS上「一起吃臺灣鳳梨吧！」的支持活動隨即擴大開來。
臺灣鳳梨和日本的淵源
在日本不太為人所知的，是臺灣自古以來就盛產鳳梨。根據專門研究華僑和臺灣的八尾祥平的論文「從鳳梨產業看舊日本帝國圈的跨境移動」，19世紀中期臺灣各地種植可直接食用的鳳梨。甲午戰爭後，臺灣成為日本的殖民地，在日治時期實現了鳳梨產業的近代化。
即使在二次大戰後，臺灣因波茨坦宣言脫離日本的統治，鳳梨依然盛產。然而，1960年代臺灣進行工業化，農家面臨人手不足的問題。之後，臺灣鳳梨的產量逐漸減少，連帶影響到銷往當時最大出口國日本的出口量也減少。在這樣的背景之下，取而代之的是現在日本人所熟悉的菲律賓鳳梨稱霸日本市場。
接下來，把目光移到近年的動態。根據日本支援果樹種植事業的公益財團法人・中央果實協會發行的《世界主要果實生產概況2020年版》，臺灣鳳梨的總產量在2019年是43萬1000噸，產量第1的菲律賓在19年則是274萬8000噸，單就亞洲地區來看，臺灣的鳳梨產量在菲律賓、印尼、中國、印度、泰國、越南之後，排名第7。
不變的是銷往日本的出口量少。依據財務省的貿易統計，20年臺灣鳳梨的出口量大約2143噸，相當於日本年間進口鳳梨總量的約1.3%。
鳳梨禁令讓情況逆轉
這樣的狀況在中國祭出鳳梨禁令後，發生劇烈變化。根據臺灣當地的《Taiwan News（臺灣英文報紙）》的新聞，臺灣農委會主委陳吉仲在廣播節目上說：「直到21年3月4日為止，日本業者已經預約下訂6000噸以上的臺灣鳳梨」，同篇報導也指出這個數量創下鳳梨銷往日本的出口新紀錄。
而日本的超市被認為是達成這項新紀錄的主要推手，尤其是媒體大幅報導大型連鎖超市西友販售臺灣鳳梨的情形，引起熱烈討論。
向西友的公關人員詢問後，回覆是：「販售臺灣鳳梨一事是從去年度就開始的，因大受顧客好評，於是今年大幅增加供應量。」現在以關東為中心的大約200間店鋪已開始販售。
在中國發表鳳梨禁令後，日本民眾的迴響及銷售狀況特別好，該超市公關說：「旗下超市收到很多民眾的熱切詢問，足以窺見顧客的高度關注」。以及，針對報導指出，近來因臺灣鳳梨的關注度大幅提升，造成搶購一空的狀況，表示：「接下來會委託產地增加出貨量。」今後也會把著力點放在增加供應量。
除了西友以外，從伊藤洋華堂（Ito Yokado）、永旺（ÆON）、大榮（Daiei）、丸悅（Maruetsu）等大型連鎖超市到當地超市，日本全國各地的超市正擴大販售臺灣鳳梨。另一方面，像是樂天為首的網購平台，也打著口號「支持臺灣！」「搶救臺灣農民！」等，明確表態支持的網路店家也持續增加。
SNS出現擴大販售的支持圈
助長臺灣鳳梨熱銷風潮的另一個主因，是在社群平台（SNS）上展開的支持活動。在臺灣，以蔡英文總統為首的政治人物發文大力推銷臺灣鳳梨的魅力，在日本也逐漸形成了擴大販售支持活動，來呼應他們的貼文。
若是觀察SNS的動態，可以看到為數不少的發文附上了「#吃臺灣鳳梨吧」的主題標籤，從日本的政治人物、名人到一般民眾都在關心臺灣鳳梨，範圍相當廣泛。
其中，帶動這股支持活動的人，是製作「販售臺灣鳳梨店鋪一覽」（東日本版／西日本版）的「はる。」（@halspace）。他把販售臺灣鳳梨的超市資訊收集起來，在Google地圖上能夠搜尋到可購買的店鋪。
「はる。」在登上臺灣最高峰的玉山，結下緣分以來，對臺灣產生興趣，也在當地有過短期留學的經驗，並且在留學期間被臺灣鳳梨的美味感動，他在Facebook裡也參加了與臺灣相關的社團，成員以日本人為主，在那裡注意到因中國停止進口而遭受打擊的臺灣鳳梨成了熱門話題。
「（臺灣鳳梨）成為話題的當下，雖然新聞報導列出了開始販售臺灣鳳梨的超市，但是那間超市實際上沒在販售，相反地，完全沒出現在新聞上的超市卻有庫存，因此在SNS上討論『哪裡買得到臺灣鳳梨？』時，呈現混亂狀態。所以，我心想與其把出現在SNS上的目擊情報用文字統整起來，列出清單，還不如利用Google地圖的功能，在地圖上把販售店鋪可視化的話，可以幫助那些想在附近店家購買的人，於是製作了鳳梨販售地圖。」
在此情況下誕生的鳳梨販售地圖引起了很大的迴響，聽說「幾乎是每天，都會收到像是『參考地圖，買到臺灣鳳梨了』的感謝話語。」此外，透過媒體報導，他也收到了臺灣駐日經濟文化代表處的訊息，內容是「感謝日本人幫忙更新買得到臺灣鳳梨的超市資訊」。
就連現在，透過SNS或電子郵件，可以說幾乎每天都會出現哪裡在販售臺灣鳳梨的目擊情報，天天必須更新資訊。在21年3月25日18點的時刻，以首都圏為中心，就有大約530店鋪可以買得到臺灣鳳梨。
「這次的契機是因為中國禁止進口而引起話題，但假如是其他國家禁止進口臺灣鳳梨，我也會做同樣的事情。我想有很多人是因為這起事件對臺灣鳳梨感興趣，希望大家一定要品嘗一次。」
從實體店鋪、網路商店到社群平台（SNS），臺灣鳳梨的支持圈能夠如此廣泛地展開，有很大的意義是回報臺灣在311東日本大地震時給予的莫大援助。即使過了10年，這是日本人依然感念至今的證明。
臺灣鳳梨是什麼味道？
那麼，臺灣鳳梨到底吃起來是什麼味道呢？為了實際品嚐臺灣鳳梨，我參考「販售臺灣鳳梨店鋪地圖」，搜尋附近可以買得到的店鋪。一確認附近有間超市在販售，我立刻起身前往，也買到了臺灣鳳梨。不過，在賣場看到堆積如山的菲律賓鳳梨，但臺灣鳳梨只剩下一顆，看樣子臺灣鳳梨一定是缺貨。
這張照片是與菲律賓鳳梨的外觀比較。菲律賓鳳梨外形就如一般想像的鳳梨形狀，相比之下，臺灣鳳梨較小顆，也有獨特的顏色和外形。
實際上切開來看，如下圖。
雖然外形有明顯差異，但果肉幾乎是一模一樣，可食用部分的總量則是菲律賓鳳梨多一些。若考慮到價格，臺灣鳳梨一顆要價734日圓，而菲律賓鳳梨則是302日圓，臺灣鳳梨算是高價位的水果。
實際試吃比較的話，菲律賓產的就是熟悉的鳳梨味道，沒有好壞。相對地，臺灣產的是吃完後唇齒留香，殘留著鳳梨的味道，而且香甜多汁，留下深刻的印象，與菲律賓鳳梨顯然不同，臺灣鳳梨擁有與其價格相符的上等品質。
現在缺貨情形依然持續，一般臺灣鳳梨盛產期從4月開始，為期2、3個月，所以還有一段時間吃得到當季鳳梨，各位讀者也一定要親自品嚐看看。
標題圖片：在首都圈的超市裡上架如山的臺灣鳳梨，2021年3月（編輯部攝影）