「電通年輕人研究部」給Z世代畫像

年輕人就是先行半步的未來

「大約10年前，作為電通公司內部智庫性質的組織，組建了年輕人研究部，Wakamon由此誕生。我們著眼於年輕人既是『最先發生變化的人』又是『離未來最近的人』這一點，希望通過瞭解年輕人的現狀來考察研究未來。這就是設立Wakamon的意圖所在。到目前為止，我們取得了很多認知，這些認知當然會體現到敝公司所在的廣告行業之中，有的還關聯到很多企業的產品開發或專案開發。」

說這話的，是電通年輕人研究部的策劃人兼廣告文案撰稿人用丸雅也。年輕人研究部的員工年齡跨度很大，從應屆畢業生到入職約20年的老員工都有。成員各有實際所屬部門，只是通過Wakamon這個「虛設部門」協同工作。

「由於我們團隊裡有各個部門的人，大家可以將在Wakamon獲得的研究成果帶回所在部門，用於本職工作。我們的調研資料會定期在公司內部共用，也會以出書、向社外媒體投稿或者通過本公司媒體《電通報》以內容提供方式向社會發佈相關資訊。」

開展定量與定性相結合的調查

「Z世代」這個詞原本出自美國。1960-1974年間出生的美國人被稱作「X世代」，1975年至1990年代前半期出生的被稱作「Y世代」，順延下來又將20世紀90年代後半期至21世紀00年代前半期出生的人稱作「Z世代」。Z世代出生即身處網際網路已廣泛普及的社會，是「數字原住民世代」，一般認為他們持有的價值觀與之前世代有很大不同。

為了考察研究Z世代的內在（行為背後的動機和原因）和價值觀，Wakamon採用了各種各樣的方法。

「首先是開展定量調查。我們每兩年開展一次1萬人規模的『年輕人全面調查』，每個月利用電通公司運營的面向大學生社團活動的通信類應用程式circle-app實施『大學生定點調查』，將此兩者結合使用來收集資料。另外，我們覺得在資料之外，還應該實際把握年輕人的真實感受。因此，我們在2017年構建了一個企業與Z世代的共創平臺『βutterfly（蝴蝶）』。在βutterfly平臺，作為活動的一個環節，每月設定一個主題，諸如戀愛、健康、飲食之類，請在校大學生以《〇〇的未來形態》為題提交報告。Wakamon的成員和大學生們以該報告為基礎一起討論，研究〇〇的下一步發展，並將其系統知識化（即收集個人擁有的知識、經驗、案例、訣竅、技能等並使之系統化，變成對組織有用的資訊）。」

他說，通過類似的調查得到的認知，有時讓他瞬間感覺自己 「向未來先行了半步」。

「比如，以前我們調查研究了『活動的未來形態』，請大家提出了意見。綜合大家的智慧總結起來就是，今後舉辦活動，預計有可能從現在的讓一些有傑出才能的人士站上舞臺、大多數觀眾在觀眾席聽享內容的形式，轉變為坐在觀眾席的每一個人都成為主體來享受活動樂趣，即觀眾席變成舞臺。的確，隨著SNS普及，現在類似於『以活動為題在SNS上交流』變得司空見慣了。此外，擁有特殊興趣愛好的人們更容易聚集在一起，因此個人舉辦活動的門檻也降低了。我感覺那時的預測如今已經變成了現實。」





過去，Wakamon的業務以廣告相關專案為中心，但最近，來自企業的想要修改員工招錄方法的諮詢和委託在急劇增加。由於疫情關係，2020年員工錄用的方式不可避免地發生了變化，我們舉辦了由各都道府縣派出一名學生參加的名為「47 INTERNSHIP」的線上實習活動。學生們不需要移動負擔就能獲得與企業接觸的機會，企業也能從有各地特色的學生那裡得到不同的新鮮回饋，活動受到雙方好評。