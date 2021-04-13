唐鳳的新世紀社會提案：用羈絆串起福島地方創生的希望

福島對話串起台日交流





東日本大地震（三一一大地震）在2021年屆滿十年。2021年2月22日，日本東北的福島縣，出現一場別開生面的新世代交流對話。台灣的數位政委唐鳳以線上交流的方式，跟福島縣當地的學生們分享她自己的經驗。

早在先前，唐鳳就已經在1月初時錄製短片，跟福島縣當地學生們親切致意。特別與眾不同的是，在短片中，唐鳳全程用日文來致意。

她首先先對「東日本大地震的犧牲者默禱，並對失蹤及流離失所的人，表示最深切的同情。」並提及2021年是東日本大地震十週年，「能在此對肩負著福島未來重任的世代說幾句話，我覺得非常的有意義。各位經歷過痛苦，並且承擔為下世代創造繁榮社會的重責大任」

未來縱使是充滿不確定性，唐鳳也認為不論是誰「相信未來也將會遭遇各種挑戰與困難吧！但是我相信不論是什麼樣的悲傷或痛苦，只要與大家一起分享，一定都能克服。」

分享在唐鳳的人生哲學中，是相當重要的關鍵字。任何事情如果沒有適度地透明公開共享，誠實以對，就很難找到之後的交集，兩方之間的誤 會也就會愈來愈深。這種誤會會發生在家庭、學校、公司，乃至社會，最後擴大到國家與國家。

而對於故鄉也亦然，為了能對自己的故鄉社會，有更多關懷，唐鳳也不遺餘力地透過交流來傳達，不論是各行各業，每個人都有能力對社會創新提供自己的貢獻。

台日擁有的共同價值觀





2月22日的交流活動上，唐鳳一開始給了相當有趣的提議：「每個人要不要簡單花幾分鐘介紹自己？因為我也很有興趣從你們身上學習到一些東西！」當然，日本的學生還是相對害羞了些，只有簡單說了名字後，繼續他們的提問。

然而，如果學生能介紹自己的家庭故事，想對自己的家鄉福島做些什麼，有什麼想法等？想必對於當天的線上交流有更多催化作用。

唐鳳也在論壇一開始坦言：「台灣跟日本擁有類似的地理條件，多山、多颱風、多地震。然而，台日都在獨自的世界地理坐標，可以在分享自己國家的價值觀同時，也能不給壓力地做出貢獻」。

這樣的原因也是在於，台日在世界上並沒有以領導者之姿，去指示或是要求其他國家。她說：「綜觀過去一個世紀，人們總是相信『人定勝天』，然而現在的定律讓大家知道，人類要隨著適應自然而變動，而人類也才會變得更加謙虛。」

唐鳳也指出，隨著尊重自然，人類才會知道跟他人也要有適度尊重體諒，這是台日擁有的共同價值。保持謙卑並且學習互相成長，讓台日雙方在地方創生的交流上，創造了強大地能量。