唐鳳的新世紀社會提案：用羈絆串起福島地方創生的希望

唐鳳的新世紀社會提案：用羈絆串起福島地方創生的希望社會 文化 生活
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福島對話串起台日交流
東日本大地震（三一一大地震）在2021年屆滿十年。2021年2月22日，日本東北的福島縣，出現一場別開生面的新世代交流對話。台灣的數位政委唐鳳以線上交流的方式，跟福島縣當地的學生們分享她自己的經驗。
早在先前，唐鳳就已經在1月初時錄製短片，跟福島縣當地學生們親切致意。特別與眾不同的是，在短片中，唐鳳全程用日文來致意。
她首先先對「東日本大地震的犧牲者默禱，並對失蹤及流離失所的人，表示最深切的同情。」並提及2021年是東日本大地震十週年，「能在此對肩負著福島未來重任的世代說幾句話，我覺得非常的有意義。各位經歷過痛苦，並且承擔為下世代創造繁榮社會的重責大任」
未來縱使是充滿不確定性，唐鳳也認為不論是誰「相信未來也將會遭遇各種挑戰與困難吧！但是我相信不論是什麼樣的悲傷或痛苦，只要與大家一起分享，一定都能克服。」
分享在唐鳳的人生哲學中，是相當重要的關鍵字。任何事情如果沒有適度地透明公開共享，誠實以對，就很難找到之後的交集，兩方之間的誤 會也就會愈來愈深。這種誤會會發生在家庭、學校、公司，乃至社會，最後擴大到國家與國家。
而對於故鄉也亦然，為了能對自己的故鄉社會，有更多關懷，唐鳳也不遺餘力地透過交流來傳達，不論是各行各業，每個人都有能力對社會創新提供自己的貢獻。
台日擁有的共同價值觀
2月22日的交流活動上，唐鳳一開始給了相當有趣的提議：「每個人要不要簡單花幾分鐘介紹自己？因為我也很有興趣從你們身上學習到一些東西！」當然，日本的學生還是相對害羞了些，只有簡單說了名字後，繼續他們的提問。
然而，如果學生能介紹自己的家庭故事，想對自己的家鄉福島做些什麼，有什麼想法等？想必對於當天的線上交流有更多催化作用。
唐鳳也在論壇一開始坦言：「台灣跟日本擁有類似的地理條件，多山、多颱風、多地震。然而，台日都在獨自的世界地理坐標，可以在分享自己國家的價值觀同時，也能不給壓力地做出貢獻」。
這樣的原因也是在於，台日在世界上並沒有以領導者之姿，去指示或是要求其他國家。她說：「綜觀過去一個世紀，人們總是相信『人定勝天』，然而現在的定律讓大家知道，人類要隨著適應自然而變動，而人類也才會變得更加謙虛。」
唐鳳也指出，隨著尊重自然，人類才會知道跟他人也要有適度尊重體諒，這是台日擁有的共同價值。保持謙卑並且學習互相成長，讓台日雙方在地方創生的交流上，創造了強大地能量。
堅信福島復興的正能量
十年以來，不只福島縣的人們，許多各地日本人都不斷地透過災後復興，去重建東北各縣市。而日本的地方創生，也在這十年內，於東北地區發揮了強大力量。
唐鳳在過去對於東北災區的復興就相當關心，還曾在前往日本時，在東京的超市買了東北當地的柿子，吃下去後用日文回應「真好吃」。在這句「好吃」的背後，驅動的正是好幾年來東北地區人民的努力。
唐鳳曾說：「日本的首相對福島的支持是很高的，他都會自己吃柿子，讓我也想到這個。因此我在東京超級市場真的看到『支持福島重建』的字眼，如果連地方超級市場都是這樣，就代表這是通用的」，2月22日論壇，她依舊提到此事。
地方創生不單是守望相助，更是一種重新給予當地活力的契機。過去許多鄉下地區，因為人口外流、或是天災等等，造成不少人對這些地區印象變負面，但唐鳳認為「如果有一兩樣農產品、透過加工或服務，將其符號化，變成『梗』，能吸引大家來的話我覺得這是很重要的」。
唐鳳過去也笑說「運用農業來製造情感的羈絆，我覺得這方法論非常好，也是值得台灣學習的」台灣在過去遭逢很多災難，在復興上也跟日本學習很多。
好比過去的莫拉克颱風造成小林村被掩埋，唐鳳就舉例，當地的原住民跟許多有志人士，一起重新打造小林村特產梅子的品牌，共同走出過去的悲傷，「參與地方創生，創造一個新的品牌，新的『梗』，這個過程很有意思的是，這就是大家的共同分工治理」。
互相學習不強迫誰屈服
在10年來的福島復興上，唐鳳對於日本的社區營造尤其認同，她說：「我想這些年來的各種活動，已經讓世界上的人們看到福島新的面容」。筆者在過去2019年也曾造訪南三陸町、南相馬市與石卷市，當地人對於未來積極，攜手同心的面容，確實印象深刻。
不過，唐鳳也認為，媒體在對福島的資訊傳達上，有著「先快後淡」的傾向，「全世界當初在傳達福島的災情與避難狀況等，是非常快速的。不過對於之後的輻射除汙、監測與避難解除等消息，卻報導的很少，因此造成許多世界的人們對福島是停留在過去的階段」。她也認為，這個沒有對錯，而是國際媒體的特性即是如此。
然而，要解除這個疑慮，不必靠著單一的教條式宣傳，而是潛移默化地去慢慢推動，唐鳳說：「不用特別為了一個目標去說服他人，而是如果有個群體已經慢慢朝向某個未來前進，如果跟這些人取得連結並一起努力，自己身邊的人自然會感受到變化」，福島這十年來的努力，已經慢慢讓外界看見，並且重新取得認同。
在台灣來說，目前民間對於日本東北地區的農產品等都還有半信半疑的狀況。也正因為要消除這些疑慮，因此在地方創生之餘，透過不斷地交流與公開的訊息，讓台灣人逐漸化解疑慮，也是地方創生的重要之處。
用「羈絆」跨越任何交流
唐鳳過去曾說，日本的地方創生，特色就在說會想要把關心當地的人事務，創造對當地心情上有「羈絆」的朋友。「能夠把這些人一起組織起來，但是這個組織不會把它叫做『政治動員』，而是『創業』，對吧？」實務上就是一種自發進行的自治工作。
這樣的觀念如果持續下去，就可以創造對當地保持同理的永續關懷，而在對福島學生們的交流上，唐鳳也鼓勵這些學生們，不用害怕被其他團體排斥，「把自已當作是群體跟群體間的文化的親善大使」，一定可以創造更多的交集。
在與福島學生們的交流中，從小學生到大學生等，縱使跨越世代，卻也創造了共享的空間。有小學生問，未來想從事太空相關工作，請問唐鳳有什麼建議時，唐鳳也笑說：「如果有確定的夢想，要先確保足夠做夢的時間，每天一定要睡飽8小時」。
但唐鳳也接著說，「很多人會覺得台日間距離很遠，但那是物理上的距離，如果從外太空上看，其實每個國家都很近。我想從宇宙視野來看，不只要對數學與物理、天文有作涉略，在文學跟藝術上也要相當熟悉。要從事宇宙的工作，一定有跨分野的廣泛知識較好」
唐鳳始終認為，只要參與自己想像的未來創造，未來就不會這麼不確定。在跟福島學生的交流上，唐鳳也不吝於分享自己的看法，並希望學生們多關心自己當地身邊事務，儘量參與。
「我知道福島之前有跟台灣有直飛班機喔，我很樂意將來重新開放旅遊後再去當地跟你們交流」，讓這些學生相當感動。震災十週年，唐鳳持續鼓勵下一代關懷家園，用社會創新來讓福島當地持續展現新的自信，也讓台日彼此價值觀更緊密，走向下個十年共有的美好過程。
標題圖片：2021年2月22日，在福島縣的當地網路交流上與學生們暢談的唐鳳（時事）