「我遊故我在」—日本女泳將池江璃花子的奇跡復出

不久，她以游泳選手身分開始嶄露頭角，從中學開始參加全國性游泳大賽。國三時，她在日本游泳錦標賽上取得好成績，入選備戰世界游泳錦標賽的日本國家隊。這是時隔14年再次出現中學生入選日本國家游泳隊。

「我利用單槓做懸吊、引體向上等動作，不是別人逼我做，而是我自己想做，或者說自然而然就那麼做了。」

家人對她也很支援。比如，請木匠在家中的房間裡安裝了單槓，供她玩耍。

「我的哥哥和姐姐都在練游泳，我說自己也想學便開始了。雖然我已記不清當時自己究竟是被游泳的何種魅力所吸引的……」

池江的游泳生涯始於3歲。時至今日，她創造了無數輝煌戰績，擁有廣泛的知名度，名氣已經遠遠地超出了游泳圈。

自對外公佈患病消息以來，時間已經過去兩年多了。眼淚止不住是正常不過。可以說，這正象徵著她一路走來的足跡。

很多日本人應該也有同感。曾經讓眾多民眾為之扼腕歎息的她此次奪冠，震驚了所有人，真是可喜可賀。而她憑著這一佳績，也獲得了代表日本征戰東京奧運混合泳接力賽的資格。

在與白血病魔長期鬥爭中，她一度覺得自己連重返賽場都是件非常遙遠的事情。

4月4日，是日本游泳錦標賽賽程的第二天，池江璃花子在其第一個參賽項目——女子100公尺蝶式中奪冠。確認了自己的成績之後，她以手掩面強忍著淚水，好長時間沒從泳池裡走出來。

里約奧運賽場參賽7個項目的驚人之舉

2016年，她剛上高中。那一年，她的名字超出游泳界，變得廣為人知，勢頭正夯。

那年的日本游泳錦標賽，同時也是里約奧運日本國家隊的選拔賽。她參加了蝶式、自由式等多個項目的比賽，合計打破了7次高中生紀錄，1次日本紀錄，連奪佳績，共在4個項目上獲得了奧運參賽資格。

而在當年5、6月份舉辦的日本全國性游泳比賽上，也因表現出色深受好評，最終決定她將挑戰7個奧運游泳項目。這是日本游泳史上個人參加奧運比賽項目的新記錄。

里約奧運上，包括預賽、半決賽、決賽在內，她一共遊完了7個項目的12場比賽。其中，她在最拿手的女子100公尺蝶式預賽中創造了日本新紀錄，並在半決賽、決賽中再次刷新紀錄，最終獲得了第5名（比賽當天為第6名，後因排名靠前的一名運動員被發現使用興奮劑，她的排名提升一位）。

雖然沒能奪得獎牌，但她受到了不遜於獎牌得主的關注。原因是，誰都能看出來，年僅16歲的池江是一名「前所未有的傑出天才」。

過去也曾出現過15、6歲就有優異表現的游泳選手，但一般都是在蛙泳或仰泳項目上。而池江主攻的是蝶式和自由式，是競爭激烈的國際性項目。人們覺得她有實力能與世界頂級高手同場競技，因此被寄予了厚望。

而且，就像里約奧運她一個人參加7個項目的比賽所顯示的那樣，能在一屆奧運上參加多個項目的游泳比賽，更證明了池江的不凡之處。

在國外，時常會出現泳壇超級明星，他們每天參賽，隔幾十分鐘就參加不同項目的游泳比賽，然後輕鬆登上領獎臺。可是，日本至今尚未出現過這樣的選手。

人們相信她一定能改寫日本游泳的歷史。正因為她有這樣的潛力，所以國民才尤其寄以極大的期待。



16歲的池江璃花子參加里約奧運，在其拿手的女子100公尺蝶式中獲得第5名。此外，她還參加了全部7個項目的比賽，顯示了非凡實力，2016年8月7日（時事）

那之後，她的成長也不負眾望。

2017年的日本游泳錦標賽上，她參加了女子50公尺、100公尺、200公尺自由式，50公尺、100公尺蝶式等5個項目的比賽。4天的賽程中，她遊完了10場比賽並全部奪冠，成為日本游泳錦標賽歷史上首位五冠王。

2018年的日本游泳錦標賽上，她參加了女子50公尺、100公尺自由式，50公尺、100公尺蝶式，400公尺自由式接力、400公尺混合泳接力等6個游泳項目的比賽，並全部奪冠，成為日本首位六冠王，還榮獲了大賽MVP。單算奧運標準泳道（泳池長為50公尺）比賽項目，包括自由式和蝶式在內，截至2018年她先後28次打破日本記錄。這也是個驚人的數字。

一方面，這得益於她優異的身體機能。但推動池江快速成長的更重要因素，是她對游泳的熱愛勝過一切。她從小就喜歡參加游泳比賽。

2016年的一個小花絮，就很好地說明了這一點。

從里約奧運回國的當天，池江從羽田機場直飛廣島。第二天開始參加日本全國高中綜合體育大賽，之後接連幾周又參加了青年奧運、日本國民體育大賽等賽事。不管從事何種體育運動，大賽之後誰都會想休息一下。可是她的比賽日程之緊湊，直讓人驚呼「絕不可能」。

當我瞭解到那個日程，我問池江「你不覺得累嗎」。池江是這樣回答我的。

「覺得累不累這個事情呢…剛遊完比賽的時候，我也會覺得好累。但整場比賽結束之後，卻講不出太累了這種話了。因為我心中充滿了對後面比賽的期待。啊，回來後又盼望著下一場比賽。」

在各種意義上來講都「異於常人」的池江，在順風順水的2018年結束、新的一年開始後不久之時，是這樣講述自己未來抱負的。

「馬上就要上大學了，我很期待2019年。」

當然，2020年的東京奧運也早已在她的計畫視野之內。