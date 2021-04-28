臺灣細道~基隆與過往的海濱沙灘：從中正路、正義路到中正公園

所謂道可道，非常道。晃蕩於古道上，懷想著曾行於其上的無數人生。時間這個永遠的旅人將各種歷史經驗體現在街道上，至今我們還能看到什麼樣的記憶痕跡呢？臺灣細道連載篇這次帶領我們循著150年前的海岸線走訪臺灣北部著名的港口．基隆。

多次成為戰爭的舞台 在山上可看到清朝末期的砲台，顯現基隆在早期就以軍事港口之姿擁有重要的地位。1896年，日軍於此設立「基隆要塞指揮所」，並於1903年正式設立「基隆要塞司令部」。從現在的正濱國中跟三軍總醫院基隆院區眺望的景色，在日本時代被稱為「基隆旭丘」，是有名的「臺灣八景」之一。 從中正路往南走，隨處可見修復良美的日式建築。右側的建築，戰後成為中華民國政府的「要塞司令部校官眷舍」；左側山腰上則有「基隆要塞司令官邸」，此處最初為流水伊助興建的自家宅邸，其因經營交通事業而成功。此外，祥豐街上則有「基隆要塞司令部」；1947年，中華民國陸軍以此地為據點，發號施令，釀成二二八事件，將基隆街道染成血紅。

再稍微往前走幾步，可看到鬱鬱蒼蒼的樹木，其樹蔭之下有座西洋式的墓地。此為1884年因越南屬地而引起的中法戰爭中，欲進軍基隆的法軍為那些因戰爭犧牲的士兵所設置的墓地。當時的總司令名為庫爾貝，所以這附近的海濱在日本時代被命名為庫爾貝海濱，並且設置了慰靈碑。中法戰爭進行了8個多月之久，據說多數的法國人於此地身亡的原因為瘧疾等傳染病，庫爾貝也在其中。在金子常光所繪製的基隆鳥瞰圖『基隆市大觀』也出現了「庫爾貝墓地」的標記。(可參考照片)

走著走著頭上出現縱橫交錯的高架道路，車子川流不息。被埋葬於此的法國人在墓中長年聽到的海濱浪濤聲，現在只能用想像才能喚起了。再往前走，可看見前方有座很大的墓碑。碑上刻著「民族英雄墓」。墓誌文寫著「法國艦隊侵略基隆，清朝巡撫劉銘傳力退法軍。當地人士撿拾聚集戰役中犧牲的清朝士兵屍骨並為之建造墳塚，日後被日本毀壞，日方竟為了慰靈敵軍庫爾貝而踐踏了同胞的心情。在此秉持著民族正義，設立此民族英雄碑。」而在紀念碑的附近，開著一間很大的中國風餐廳，賣著四川料理和牛肉麵。想必是著眼於到此參觀紀念碑的中國觀光團，讓他們參觀完後進去餐廳享用午餐吧。也許是正值新冠肺炎疫情，這餐廳關著門，附近稀疏無人。