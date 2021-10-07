守貞眼中的江戶遊女們：《守貞漫稿》（9）

花魁與太夫的區別

三都（京都、大阪、江戶）都有幕府許可的游郭。京都的島原、大阪的新町，以及江戶的吉原。生長於上方的守貞或許對島原、新町並不陌生，但吉原卻是未知的世界。而來到江戶，就能窺見到吉原不同於京阪的獨特世界。

守貞首先將目光投向京阪與吉原之間最高級游女的差異，留下了繪畫和文字解說。





右圖為《今世京師島原及大阪新町太夫職遊女之扮》（京阪）

左圖為《今世江戶吉原遊女之圖》（江戶）

兩邊都是一樣的絢爛奢華，但腰帶的系法、髮髻的盤法，以及梳子簪子的樣式，東西兩地的流行似乎不同。守貞用插圖和文字詳細記錄了兩者的不同。

島原和新町叫「太夫」，吉原叫「花魁」，稱呼不同。很多時候太夫和花魁都是混用的，皆指游郭的頭牌，最早三都其實都叫「太夫」。但在吉原，稱太夫的越來越少，寶歷年間（1751-1764）這種稱呼實質性地退出了歷史舞臺。

有一種說法認為在那之後，因級別低的下級遊女們愛稱呼游女中的大姐頭為「咱們家姐姐」，慢慢地這個叫法的就縮略成了「Oiran」，變成頭牌遊女「花魁」的發音了。

雖然不知真相究竟如何，但不管怎樣，最終在吉原，花魁的出現取代了太夫的叫法，而另一方面京阪一帶太夫依然存在，因此稱呼也沒有改變。

守貞似乎對這些東西也如數家珍，記錄到：「（江戶）昔日稱太夫。而今寫作花魁，念作Oiran。」隨從也不同。太夫和花魁在游郭遊街時，會有年輕的遊女相隨，京阪一帶叫做「引舟」。與此相對的，江戶則由稱為「禿」的少女跟隨花魁左右。

引舟是15歲以上的「新造」（後文詳述），而禿則是從更年幼的時候就賣到游郭的女孩，然後從中選出有望成為賣座遊女的潛力新人，讓她們侍奉花魁左右，學習儀態和禮儀、讀寫等技能。

另外，系腰帶的方法也不同。雖然兩者都把結打在身前，表達「一夜妻」的意思，但太夫腰帶是把結橫打在身前，代表「心」字。據說想表達的是「心結可不是那麼好解開的」的意思。而花魁的腰帶則是垂在身前，一般認為這樣系只是為了看著更華美。