守貞眼中的江戶遊女們：《守貞漫稿》（9）文化
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花魁與太夫的區別
三都（京都、大阪、江戶）都有幕府許可的游郭。京都的島原、大阪的新町，以及江戶的吉原。生長於上方的守貞或許對島原、新町並不陌生，但吉原卻是未知的世界。而來到江戶，就能窺見到吉原不同於京阪的獨特世界。
守貞首先將目光投向京阪與吉原之間最高級游女的差異，留下了繪畫和文字解說。
右圖為《今世京師島原及大阪新町太夫職遊女之扮》（京阪）
左圖為《今世江戶吉原遊女之圖》（江戶）
兩邊都是一樣的絢爛奢華，但腰帶的系法、髮髻的盤法，以及梳子簪子的樣式，東西兩地的流行似乎不同。守貞用插圖和文字詳細記錄了兩者的不同。
島原和新町叫「太夫」，吉原叫「花魁」，稱呼不同。很多時候太夫和花魁都是混用的，皆指游郭的頭牌，最早三都其實都叫「太夫」。但在吉原，稱太夫的越來越少，寶歷年間（1751-1764）這種稱呼實質性地退出了歷史舞臺。
有一種說法認為在那之後，因級別低的下級遊女們愛稱呼游女中的大姐頭為「咱們家姐姐」，慢慢地這個叫法的就縮略成了「Oiran」，變成頭牌遊女「花魁」的發音了。
雖然不知真相究竟如何，但不管怎樣，最終在吉原，花魁的出現取代了太夫的叫法，而另一方面京阪一帶太夫依然存在，因此稱呼也沒有改變。
守貞似乎對這些東西也如數家珍，記錄到：「（江戶）昔日稱太夫。而今寫作花魁，念作Oiran。」隨從也不同。太夫和花魁在游郭遊街時，會有年輕的遊女相隨，京阪一帶叫做「引舟」。與此相對的，江戶則由稱為「禿」的少女跟隨花魁左右。
引舟是15歲以上的「新造」（後文詳述），而禿則是從更年幼的時候就賣到游郭的女孩，然後從中選出有望成為賣座遊女的潛力新人，讓她們侍奉花魁左右，學習儀態和禮儀、讀寫等技能。
另外，系腰帶的方法也不同。雖然兩者都把結打在身前，表達「一夜妻」的意思，但太夫腰帶是把結橫打在身前，代表「心」字。據說想表達的是「心結可不是那麼好解開的」的意思。而花魁的腰帶則是垂在身前，一般認為這樣系只是為了看著更華美。
最高級的花魁一夜13萬日圓
遊女也是分等級的。吉原的話，能成為花魁的只有上級遊女，下面依次是下級（新造）、禿。構成一個森嚴的階級社會。
江戶遊女的級別
|上級
|昼三
|客人為豪商和留守居（留守居是官職，是各藩派駐江戶的辦事人員，一般由中上級家臣擔任——譯注）等。費用最低也要13萬日圓
|座敷持
|客人為商人等。擁有個人單間和招待客人的房間。費用5萬日圓起
|部屋持
|客人為幕臣和藩士等。擁有個人單間，但裝潢相對簡樸。費用2萬5000日圓起
|下級
|振袖新造
|無個人單間，起居都在一個大房間裡。招待客人的房間是共用的「廻部屋」
|留袖新造
|待遇同振袖新造，但不能晉升到上級
|番頭新造
|過了年紀（通常為27歲左右）依然留在吉原的新造。不接待客人，主要工作是伺候花魁
|禿
|遊女見習生，15歲以下的少女。15到17歲時升為新造
表格為作者參考各種資料製作
江戶文化評論家永井義男指出，花魁是高嶺之花，想要跟其中最高級別的「晝三」共度良宵，最低要花大概1兩1分（大約13萬日圓，按照1兩約10萬日圓，1分約2萬5000日圓計算）。
而且一般需要共度3個晚上，才能被承認是熟客。成為熟客後，接下來就要送出「床花」紅包，游女會向恩客撒嬌討要腰帶和簪子，恩客當然會欣然允諾。其間也會給樓裡的服務員小費。拿到現在來說，恐怕得豪擲百萬日圓級別的錢才能行「床入」之禮，成為入幕之賓。平民是高攀不起的。
不過，共度3個晚上才得到承認的說法是通過戲本廣為流傳的一種都市傳說，似乎只要能一擲千金，花魁也會跟第一次見面的恩客行床入之禮。或許因為江戶平民中很難有敢在游郭豪擲十多萬日圓的男人吧，所以才誕生了這種傳說。
雖然從禿晉升為新造...
平民買得起是下級遊女，新造。雖然沒有詳細資料，但按照上級遊女最低檔收費是1分（約2.5萬日圓）來看，下級遊女應該更低。
新造是完成見習的禿成長到15歲之後的級別。15歲作為遊女出道的女孩叫做「留袖新造」，17歲出道叫做「振袖新造」。
振袖新造是花魁候補，其中有人將來有望晉升為上級遊女，所以雖然同為新造，品級卻要高一些。《吉原振袖新造之扮》中，描繪了她們的青澀模樣，與花魁相比，服裝和頭戴的簪笄都要更簡單些。
妓樓1層有「張見世」（恩客評選遊女的櫥窗），新造就坐在張見世的格子欄後面等待恩客翻牌。吉原的主要街道「仲之町」一眼望去，一排全是張見世。
恩客在張見世挑選遊女後，就會被接引到2樓。這叫「登樓」。
2樓烏泱泱擠滿了遊女、恩客和仲居等。一般來說，先得跟遊女對飲一番，但也有跳過酒宴直奔「床入」的客人。這種客人據說被稱為「床急客」。花魁在青樓最裡面單獨有自己的房間，所以這裡描繪的是新造和禿，房間應該是共用的「廻部屋」。
不知守貞在吉原是如何尋歡作樂的。雖然只是推測，但或許前往江戶單身赴任的他也有相熟的遊女。守貞描繪遊女的畫裡充滿了熱情，讓人感受到他對遊女們的喜愛。
標題圖片：《今世官許遊女 褻之扮》（《守貞漫稿》。）「官許」是幕府官方許可的意思。「褻之扮」不是外出時的裝扮，而是在室內居家時的裝扮