在臺灣扎根的日本人系列：「技術與經營兼具」的美容師、妝髮設計師、沙龍店店長 鵜林理惠

熱衷美髮造型的年少輕狂時期

鵜林理惠踏入美容的世界是在高一的寒假。當年她在美容院打工，原本只是幫忙掃地清潔，老闆發現她有才能後，就請她擔任幫客人洗頭的工作。後來成為當地美容工會理事長的隨行助理，與理事長一同參加了工會舉辦的時裝秀和音樂會。

「在美容院裡，髮型與穿著很自由。時裝秀的後台都是專業的模特兒。因為接觸了美容而瞥見華麗的世界並產生了憧憬。」

從那時開始不論是睡著還是醒著，頭腦裡是跟髮型有關的事。說服父母之後，她從高中退學，直接報名美容專業學校。畢業後，在老家當地的美容院實習。進去後隨即展露頭角，數度入圍髮型設計競賽。3年後，得知東京的人氣美容院要在神戶開店，隨即前往應徵，在面試會場裡連雇用條件都不問就懇求面試官錄用她。

「沒有薪水也沒關係，一直負責洗頭也沒關係。拜託讓我在這間店學習。」

對方接受了她的請求。在新的店鋪裡，鵜林全力投入工作。每天都很開心。

因阪神大地震迷失了自己的未來

好景不常，幾年後發生了顛覆她價值觀的大事件，即1995年的阪神大地震。當天正與同事前往神鍋高原(兵庫縣豐岡市)滑雪的鵜林，突然的強烈搖晃來襲。她跟同事的住處都在大阪，準備踏上原路回家，道路卻中斷了，地圖也派不上用場。反復迂迴繞行，一逕朝遠方的燈火行駛。

進入市區後，瀰漫著瓦斯味跟哭喊聲。那時還沒有手機，沒辦法與家人取得聯繫。開了十幾個小時後，終於到達可以看到大阪市區的岸邊。但是眼前的橋樑在浪濤拍打下眼看就要崩塌。在大家共同決意之下，將命運交給開車的同事。就這樣死盯著對岸的燈火，踩下油門飛速通過了那座橋。

美容院休息了3個月。休業期間薪資有保障，展現總公司在東京的企業才有的經濟實力。另一方面，因為地震的影響而倒掉的個人經營店舖實在不少。親眼見證了經營者規模的不同所造成差異。

「在阪神大地震前，我犧牲睡眠全力投入工作。但是地震後讓我體會到，就算抱著夢想而努力也有可能在一瞬間全部歸零。」

看不見未來的自己，悵然若失的鵜林辭去了美容院的工作。為了維持生計跑去卡拉OK店求職，卻沒被採用。高中中輟的學歷成了求職的障礙，讓她非常震驚。但是她從悔恨中奮發圖強，考取了大學入學資格檢定（現在稱為高中畢業程度認定考）。之後進入龍谷大學的社會人士學程，專攻經營學，因為在地震時她深感經營的重要性。當時的她23歲。

大學畢業後，她以顧問的身分從事與美容院經營相關的工作。在偶然的一個機會下，接到曾任顧問的美容院聘請，又再次以美容師的身分回到美容業現場。進去後，她被指派為區域統籌的主管，一方面教育後進的員工，一方面要負責擴增至7間店。鵜林將以前學到的美容師技術與經營顧問的知識並用，開花結果。雇用她的老闆上野清信可說是鵜林的恩師。

「上野先生教導我要珍惜與每一位顧客的緣分，並誠心對待。他還教我要思考到底是為誰還有為了什麼而剪髮。」