在臺灣扎根的日本人系列：「技術與經營兼具」的美容師、妝髮設計師、沙龍店店長 鵜林理惠

在臺灣扎根的日本人系列：「技術與經營兼具」的美容師、妝髮設計師、沙龍店店長 鵜林理惠生活 臺灣香港
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熱衷美髮造型的年少輕狂時期
鵜林理惠踏入美容的世界是在高一的寒假。當年她在美容院打工，原本只是幫忙掃地清潔，老闆發現她有才能後，就請她擔任幫客人洗頭的工作。後來成為當地美容工會理事長的隨行助理，與理事長一同參加了工會舉辦的時裝秀和音樂會。
「在美容院裡，髮型與穿著很自由。時裝秀的後台都是專業的模特兒。因為接觸了美容而瞥見華麗的世界並產生了憧憬。」
從那時開始不論是睡著還是醒著，頭腦裡是跟髮型有關的事。說服父母之後，她從高中退學，直接報名美容專業學校。畢業後，在老家當地的美容院實習。進去後隨即展露頭角，數度入圍髮型設計競賽。3年後，得知東京的人氣美容院要在神戶開店，隨即前往應徵，在面試會場裡連雇用條件都不問就懇求面試官錄用她。
「沒有薪水也沒關係，一直負責洗頭也沒關係。拜託讓我在這間店學習。」
對方接受了她的請求。在新的店鋪裡，鵜林全力投入工作。每天都很開心。
因阪神大地震迷失了自己的未來
好景不常，幾年後發生了顛覆她價值觀的大事件，即1995年的阪神大地震。當天正與同事前往神鍋高原(兵庫縣豐岡市)滑雪的鵜林，突然的強烈搖晃來襲。她跟同事的住處都在大阪，準備踏上原路回家，道路卻中斷了，地圖也派不上用場。反復迂迴繞行，一逕朝遠方的燈火行駛。
進入市區後，瀰漫著瓦斯味跟哭喊聲。那時還沒有手機，沒辦法與家人取得聯繫。開了十幾個小時後，終於到達可以看到大阪市區的岸邊。但是眼前的橋樑在浪濤拍打下眼看就要崩塌。在大家共同決意之下，將命運交給開車的同事。就這樣死盯著對岸的燈火，踩下油門飛速通過了那座橋。
美容院休息了3個月。休業期間薪資有保障，展現總公司在東京的企業才有的經濟實力。另一方面，因為地震的影響而倒掉的個人經營店舖實在不少。親眼見證了經營者規模的不同所造成差異。
「在阪神大地震前，我犧牲睡眠全力投入工作。但是地震後讓我體會到，就算抱著夢想而努力也有可能在一瞬間全部歸零。」
看不見未來的自己，悵然若失的鵜林辭去了美容院的工作。為了維持生計跑去卡拉OK店求職，卻沒被採用。高中中輟的學歷成了求職的障礙，讓她非常震驚。但是她從悔恨中奮發圖強，考取了大學入學資格檢定（現在稱為高中畢業程度認定考）。之後進入龍谷大學的社會人士學程，專攻經營學，因為在地震時她深感經營的重要性。當時的她23歲。
大學畢業後，她以顧問的身分從事與美容院經營相關的工作。在偶然的一個機會下，接到曾任顧問的美容院聘請，又再次以美容師的身分回到美容業現場。進去後，她被指派為區域統籌的主管，一方面教育後進的員工，一方面要負責擴增至7間店。鵜林將以前學到的美容師技術與經營顧問的知識並用，開花結果。雇用她的老闆上野清信可說是鵜林的恩師。
「上野先生教導我要珍惜與每一位顧客的緣分，並誠心對待。他還教我要思考到底是為誰還有為了什麼而剪髮。」
在臺北開美容院
鵜林在2004年造訪臺灣，開啟了與臺灣的緣分。那是一趟三天兩夜的旅行。當時被稱為「華流」的臺灣偶像劇達到全盛期。臺北的街道雖然充滿著新興建築的工程所產生的塵埃，但是城市整體很有氣勢。鵜林窺探了臺北最時尚的美容院，發現與日本的流行前端還有很大的距離，並認為臺灣女生其實可以變得更加美麗動人。在那之後，她不斷造訪臺灣，並在2006年決定要將生活據點移到臺北。
「我想通了沒有後悔的人生是什麼樣子。就是想用中文工作看看。剛好在那時，一位以前生意上有往來過的人找我到臺灣指導美容用品的使用方法。」
一開始是在某間日本人經營的美容院幫忙。第一次在海外生活每天都過得很辛苦。因語言的隔閡還有文化的差異而身心俱疲，曾經有一陣子體重掉了8公斤。2007年秋天結束了與美容院的工作合約，居留簽證也到期。但鵜林心想自己中文還未達到運用自如的程度，所以心中燃起了火花，不能就這樣打包回家。
為了留在臺灣，就只有成立公司這個方法了。好險在2007年底，臺灣修改了法律，就算只有外國資金也可以成立新公司。但因行政機關第一次處理這樣的案件而嫌麻煩，申請文件被到處推來推去無法順利辦理。同時簽證又一直下不來，讓她心灰意冷，還跑去土地公廟祈求神明能夠幫忙。經過各種迂迴曲折的考驗後，終於在2008年5月，於捷運大安站附近的鬧區開了夢寐以求的美容院「RED CHESS」。其中一位投資者，就是前文提到幫店取名的大畑大介先生。
從專業技術、待客禮節、清潔方式到經營店鋪的基礎概念，鵜林以專業美容師的身分親自指導店員。另外，她還親切地與員工一起研究休假等福利制度，甚至還一起討論個人職涯計畫。不僅將營收數字透明呈現給員工，也與他們打成一片。有時還會顯露出後悔哭泣的樣子，「鵜林理惠」的所有樣貌如實呈現在員工面前。
「員工就像我的家人，我跟他們相處的時間比跟家人還要多。為了就是想讓美容師的生活更加富足，讓他們的努力都得到回報。隨著歲月流逝，事物會損毀，但人的精神會傳承下去。」
正因為有過阪神大地震的經驗，加上恩師上野先生的薰陶，才造就了鵜林珍惜「人才」的經營哲學。而員工們也都為她赴湯導火，充滿對「RED CHESS」的愛公司精神。在人才流動快速的臺灣社會，到現在開店已經13年了，還有兩位員工是開店時的元老。
在臺灣美容界深受好評
鵜林的技術倍受信賴，加上店內的氣氛溫馨舒適，漸漸累積了不少粉絲。開店才經過半年，就成了人氣店家，預約甚至要排到一個月以後。一年過後，從助理開始做的員工也都培育有成。只是店內只有五個座位，客滿的時候員工們找不到可以活動的地方，空間明顯變的狹小。
兩年後的2010年，新的資金確定後，決定將店鋪遷移到現在的地方。雖然房租貴了4倍，希望能夠持續提供充分的空間讓年輕員工發揮才能。從這群懷抱夢想，努力工作的年輕員工們身上，鵜林似乎也看到了自己當年剛出社會的身影。
員工們終於慢慢擁有了自己的熟客。越來越多臺灣藝人或從日本來臺拍攝的藝人前來預約髮型設計，媒體也相繼前來採訪。鵜林在2015年取得日本專為亞洲人臉型研發出的「Step Bone Cut（小臉補正立體剪髮）」的講師資格，並積極為臺灣美容師舉辦各種技術研修活動。
2016年，在橫濱會議中心舉辦的美容業界一大盛事TWBC（TAKARA世界展演會）上，鵜林以臺灣代表的身分，與日本美容界的大師們一同登場。她因為毫不吝嗇地將自身所保有的技術還有知識跟經驗都傳承給臺灣美容界而被表揚。人生路上又多了一枚勳章的她，今後會朝什麼方向發展呢? 鵜林笑笑的回答：
「對於未來沒有想太多。只是誠心的感謝能與這片土地的人們結緣，並活在當下。」
圖片全由鵜林理惠女士提供
標題圖片：向美容師開辦的講座中，介紹自己的技術的鵜林理惠女士