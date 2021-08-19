探訪日本的外國菜：「銀杏團地」的越南菜名店「THANH HA」

雖然現在越南餐廳並不少見，但應該沒有像THANH HA這樣特色鮮明的店吧。其實，這和它的店址有關。THANH HA位於以居民國籍多樣化而知名的「銀杏團地」。

店內的食客群體也是多種多樣。在越南人中混雜著一群喜歡異國風味的日本人，還能看見美國人和菲律賓人的身影，似乎是年輕的美軍士兵和他們的女朋友。這些人隨意地打開冰箱，從裡面拿出透心涼的冰鎮罐裝啤酒「SAIGON」。只要能做到這一點，便是這家小店名副其實的老顧客。

在美食品種眾多的日本，能夠品嘗到外國風味，並且接地氣的大眾餐廳正在增加。上述這家能夠吃到牛肉河粉的「THANH HA」便是其中之一。一把拉起厚重的捲簾門，出現在眼前的就是「越南」。女店長一句帶著口音的「歡迎光臨！」氣勢十足。越南菜的招牌食材香菜的香味撲鼻而來。店內整面牆上擺放著無數的當地食材，極具特色。

女店長THANH HA說，湯汁是越南河粉的關鍵。在牛肉、豬肉、雞肉中加入蔬菜，熬制10個小時，得到的湯汁味道醇厚，與她老家西貢（現在的胡志明市）的味道一模一樣。清脆爽口的香菜和豆芽，配上口感順滑的河粉，吃起來讓人心情舒暢。

一碗冒著白色熱氣的越南名菜「牛肉河粉」被送到了我面前。我往湯上放了大把香菜，先用勺子舀了一口湯，既清淡又香醇。當我吸食著河粉，將牛肉送入口中時，手中的筷子已經再也停不下來了。汗水直冒，身體由內而外地感到酣暢淋漓。

居民國籍多達10種的國際化團地

銀杏團地是跨越橫濱市泉區和大和市的大型公營團地，擁有80棟公寓。上世紀80年代左右，外國人開始在此生活。1980年，在大和市南林間，成立了「推進落戶服務中心」，開始説明因內戰和之後的政權變更而遠離祖國的越南人、柬埔寨人、寮國人等在此落戶。其中許多人最終選擇住在銀杏團地。如今，銀杏團地的外國居民約占兩成，國籍超過10種。銀杏團地成為日本實現多國籍化過程中的一個先行者。





在這處團地裡，有一個長期致力於促進日本居民和外國居民和諧相處的男人。他就是從1973年入住此地並擔任自治會會長一職的遠藤武男。

「戰後，我和美軍有過一些交流，喜歡外國文化。所以，我是自發地和團地裡的外國居民開始交流的。最初的交流契機是因為越南人的足球隊。」

2006年，由團地裡的越南人組成的足球隊參加了在日越南人的足球錦標賽。比賽場地剛好就是銀杏團地裡的運動場。來自日本各地的足球隊乘坐大巴進入團地，營造出了些許節日狂歡氣氛。憑藉主場優勢，銀杏團地的足球隊大獲全勝。欣喜若狂的年輕人們在團地旁邊的田地裡舉辦了慶功宴。但是，很快便引來了幾輛警車。原來是附近居民因為不滿他們的嘈鬧聲而報了警。

向這群束手無策的年輕人伸出援助之手的，正是自治會會長遠藤武男。

「我覺得他們很可憐，於是提供了集會的場所。他們可高興了，我們的交流就從這裡開始了。」

當時，在銀杏團地，日本居民和外國居民之間糾紛不斷。因倒垃圾、噪音、在陽臺上曬肉乾等問題引起糾紛，還有人向親近外國人的遠藤發洩不滿。武藤還有過被找碴說他偏袒外國人，並差點被日本人毆打的經歷。那時候，他得到了外國人的幫助。





不同文化之間的鴻溝難以跨越，而在其中起到橋樑作用的正是食物。

「我覺得，通過飲食文化，可以縮短人們之間的距離，所以開辦了廚藝教室。這個辦法成功了。在開設中國人的水餃教室時，竟有50個日本人參加。沒能報上名的人還抱怨了呢。團地裡還有很多秘魯人，根據他們的要求，我們還開設了製作味噌湯的教室。越南菜？當然也教過了！」

以前，團地裡經常有人抱怨越南人做菜時氣味刺鼻。遠藤也曾為解決這個問題而奔走斡旋。不過，每次進入越南人的家中，他也感到難以忍受，因為「這個氣味的確很刺鼻」。

但是，遠藤苦笑道：「後來忽然發現自己已經習慣了，甚至有點懷念起那個氣味。不過，唯獨香菜，直到現在也還吃不慣。」

越南菜成了銀杏團地的當地美食。在名店THANH HA裡，筆者在牛肉河粉之後，又點了很受歡迎的「越南豬皮卷」和「越南法棍」。

越南豬皮卷是一種添加了豬皮的春捲。豬皮的脆硬口感與加入花生的甜味會讓人吃上癮。越南法棍是一種越式三明治，近年在東京都內也頗受歡迎。這家店的越南法棍是在自製的厚片法棍中夾入許多蔬菜和叉燒肉。因為這款越南法棍吃起來很健康，所以不難理解為什麼有很多女顧客都是沖著它而來的。





在大快朵頤著不斷端上來的美食的同時，筆者還和女店長THANH HA閒聊起來，從而知曉了她波瀾壯闊的一生。

「我30年前來到日本。越戰結束後，國家發生了巨變。我們這些生活在西貢的人不得不逃離那裡。」