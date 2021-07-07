破譯樂理：席捲J-POP樂壇的「Just The Two of Us」經典和弦進行

「Just The Two of Us（和弦）進行」是從2018年左右，在日本愛樂人間開始受到廣泛認知的詞語。〈Just The Two of Us〉是1980年由薩克斯風演奏家，小格羅佛‧華盛頓（Grover Washington Jr.）推出的暢銷樂曲。這首歌邀請到與馬文‧蓋（Marvin Gaye）並稱的靈魂樂歌手比爾‧威德斯（Bill Withers）演唱，獲選為葛萊美獎最佳節奏藍調歌曲。本歌在日本另起了個歌名為〈水晶情人們〉，收錄於專輯《Winelight》，作為「融合爵士樂」或「軟爵士樂」的經典作之一，極為暢銷。

這首40年前流行的歌曲中用到的和弦進行，近來在J-POP裡也常能聽到，所謂「Just The Two of Us進行」遂在10多歲至20多歲的愛樂人間廣受矚目。本文訪問到了身為音樂製作人、作曲、編曲家，同時也以樂團團長參與巡迴演出、多方活躍的橫山裕章，為讀者解說這個現象：究竟現在J-POP的最前線，發生了什麼？





──首先請告訴我們，〈Just The Two of Us〉的和弦進行有何特徵？

這首歌用到D♭maj7、C7、Fm7、E♭m7、A♭7這個和弦進行，從C7到Fm7之間轉調一次，變成小調，又在E♭m7和A♭7之間轉為大調，這種大小調之間的游移轉換就創造了一種漂浮而無可捉摸的感覺，比起單純開朗或單純陰沉的和弦進行，容易抓住閱聽人耳朵。再加上這個和弦進行可以反覆使用，從A段旋律、B段旋律到副歌，幾乎單用這種和弦進行就能寫成一首歌。這種反覆迴旋悅耳的特性，也是它獲得人氣的理由之一。

──小格羅佛‧華盛頓和Richard Tee（鍵盤手）等演奏家，以及負責作詞作曲的拉爾夫‧麥克唐納（Ralph MacDonald，打擊樂手兼作曲家）都是爵士樂領域的人，不知道這是否影響了這個和弦進行的誕生？

其實以前也存在過與這種和弦進行相似的進行，比如謝麗爾‧林恩（Cheryl Lynn）的〈Got to Be Real〉（1978年暢銷歌）也用到了反覆來回於大小調之間的和絃。鮑比‧考德威爾（Bobby Caldwell）的〈What You Won’t Do for Love〉（同樣發表於1978年）也可說是類似的和弦進行。「Just The Two of Us進行」並不是完全原創，而是在各種組合中產生的。

不過，Richard Tee彈奏Rhodes Piano（一種電子琴）時，使用了SMALL STONE這種phaser效果器，創造出一種閃亮音效，還有他的和弦配置，都是這首歌的重要特徵。另外，比爾‧威德斯所唱的，從開頭的「I see the crystal raindrops fall」之後充滿戲劇性的歌詞，也是這首曲子的優點。所以說，這首歌是只有在那個時代的那些成員，才能創造出來的，這點無庸置疑。