破譯樂理：席捲J-POP樂壇的「Just The Two of Us」經典和弦進行

「Just The Two of Us(和弦)進行」是從2018年左右,在日本愛樂人間開始受到廣泛認知的詞語。〈Just The Two of Us〉是1980年由薩克斯風演奏家,小格羅佛‧華盛頓(Grover Washington Jr.)推出的暢銷樂曲。這首歌邀請到與馬文‧蓋(Marvin Gaye)並稱的靈魂樂歌手比爾‧威德斯(Bill Withers)演唱,獲選為葛萊美獎最佳節奏藍調歌曲。本歌在日本另起了個歌名為〈水晶情人們〉,收錄於專輯《Winelight》,作為「融合爵士樂」或「軟爵士樂」的經典作之一,極為暢銷。

這首40年前流行的歌曲中用到的和弦進行,近來在J-POP裡也常能聽到,所謂「Just The Two of Us進行」遂在10多歲至20多歲的愛樂人間廣受矚目。本文訪問到了身為音樂製作人、作曲、編曲家,同時也以樂團團長參與巡迴演出、多方活躍的橫山裕章,為讀者解說這個現象:究竟現在J-POP的最前線,發生了什麼?





──首先請告訴我們,〈Just The Two of Us〉的和弦進行有何特徵?

這首歌用到D♭maj7、C7、Fm7、E♭m7、A♭7這個和弦進行,從C7到Fm7之間轉調一次,變成小調,又在E♭m7和A♭7之間轉為大調,這種大小調之間的游移轉換就創造了一種漂浮而無可捉摸的感覺,比起單純開朗或單純陰沉的和弦進行,容易抓住閱聽人耳朵。再加上這個和弦進行可以反覆使用,從A段旋律、B段旋律到副歌,幾乎單用這種和弦進行就能寫成一首歌。這種反覆迴旋悅耳的特性,也是它獲得人氣的理由之一。

──小格羅佛‧華盛頓和Richard Tee(鍵盤手)等演奏家,以及負責作詞作曲的拉爾夫‧麥克唐納(Ralph MacDonald,打擊樂手兼作曲家)都是爵士樂領域的人,不知道這是否影響了這個和弦進行的誕生?

其實以前也存在過與這種和弦進行相似的進行,比如謝麗爾‧林恩(Cheryl Lynn)的〈Got to Be Real〉(1978年暢銷歌)也用到了反覆來回於大小調之間的和絃。鮑比‧考德威爾(Bobby Caldwell)的〈What You Won’t Do for Love〉(同樣發表於1978年)也可說是類似的和弦進行。「Just The Two of Us進行」並不是完全原創,而是在各種組合中產生的。

不過,Richard Tee彈奏Rhodes Piano(一種電子琴)時,使用了SMALL STONE這種phaser效果器,創造出一種閃亮音效,還有他的和弦配置,都是這首歌的重要特徵。另外,比爾‧威德斯所唱的,從開頭的「I see the crystal raindrops fall」之後充滿戲劇性的歌詞,也是這首曲子的優點。所以說,這首歌是只有在那個時代的那些成員,才能創造出來的,這點無庸置疑。