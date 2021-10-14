寬政改革後禁止混浴？江戶錢湯閒談：《守貞漫稿》（10）

開國給錢湯帶來的影響

根據《守貞漫稿》記載，江戶錢湯首次出現在文獻上是天正19年（1591年）。《Sozoro物語》裡有最早的記載：「卯年夏，有伊勢與一者，于錢瓶橋邊立一錢湯風呂。」

伊勢出身的商人與一在錢瓶橋（東京都千代田區大手町）開了江戶第一家錢湯。當今東京代表性的商務區過去居然曾有過錢湯。

只不過，「氣息不暢，不能言語，煙致目不能視」——熱得人呼吸困難，燒水的鍋釜煙太大，眼睛都睜不開，很是受罪。看來水溫是相當的高。後來，對水溫進行了適度調整後，才慢慢在平民中流行開去。

店前掛著「弓箭」圖樣的招牌也大獲好評。玩的是諧音梗，日語裡「張弓射箭（念作Yairu）」和「泡澡（念作Yuiru）」讀音相似。

不過這種搞怪招牌最終退出歷史舞臺，天保之後（1830年起）就固定為掛深藍色底子加「男女」「湯」字樣的布簾了。

最早湯錢（泡澡費）為大人10文左右，不過根據天保12年（1841年）天保府命（老中水野忠邦推行的天保改革）的規定，改為大人8文、小孩6文、幼兒4文（招牌和錢湯請參看標題圖片）。

此外，據守貞記載，文久2-3年（1862-1863年），由於柴火價格高企，費用漲價到了大人12文。

文久2年（1862年）受開國影響，一時物價上漲，還有櫻田門外之變、薩摩藩士斬殺英國人的生麥事件等血腥事件頻發。

不僅如此，慶應元年（1865年）漲到16文，翌年8月漲到24文，價格不斷攀升。

政局不安對錢湯的經營也產生了影響。《守貞漫稿》便記錄了這一時代的錢湯。