寬政改革後禁止混浴？江戶錢湯閒談：《守貞漫稿》（10）歷史 生活
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開國給錢湯帶來的影響
根據《守貞漫稿》記載，江戶錢湯首次出現在文獻上是天正19年（1591年）。《Sozoro物語》裡有最早的記載：「卯年夏，有伊勢與一者，于錢瓶橋邊立一錢湯風呂。」
伊勢出身的商人與一在錢瓶橋（東京都千代田區大手町）開了江戶第一家錢湯。當今東京代表性的商務區過去居然曾有過錢湯。
只不過，「氣息不暢，不能言語，煙致目不能視」——熱得人呼吸困難，燒水的鍋釜煙太大，眼睛都睜不開，很是受罪。看來水溫是相當的高。後來，對水溫進行了適度調整後，才慢慢在平民中流行開去。
店前掛著「弓箭」圖樣的招牌也大獲好評。玩的是諧音梗，日語裡「張弓射箭（念作Yairu）」和「泡澡（念作Yuiru）」讀音相似。
不過這種搞怪招牌最終退出歷史舞臺，天保之後（1830年起）就固定為掛深藍色底子加「男女」「湯」字樣的布簾了。
最早湯錢（泡澡費）為大人10文左右，不過根據天保12年（1841年）天保府命（老中水野忠邦推行的天保改革）的規定，改為大人8文、小孩6文、幼兒4文（招牌和錢湯請參看標題圖片）。
此外，據守貞記載，文久2-3年（1862-1863年），由於柴火價格高企，費用漲價到了大人12文。
文久2年（1862年）受開國影響，一時物價上漲，還有櫻田門外之變、薩摩藩士斬殺英國人的生麥事件等血腥事件頻發。
不僅如此，慶應元年（1865年）漲到16文，翌年8月漲到24文，價格不斷攀升。
政局不安對錢湯的經營也產生了影響。《守貞漫稿》便記錄了這一時代的錢湯。
浴池與現代錢湯相比意趣大不相同
守貞描繪的江戶錢湯格局圖保留至今。
入口處有土間（進門處的玄關部分，與地面等高，低於木地板架設起來的正屋部分，地板一般是三合土，故稱為「土間」——譯注）和高坐（又稱「番台」，是收款櫃檯——譯注），分左右兩邊，左為男浴室「男湯」，右為女浴室「女湯」。脫衣所、洗浴場、浴槽（浴池）的分佈與現代錢湯基本相同。
不同之處在於格局圖中浴池前面有個「石榴口」。翻開《廣辭苑》查「石榴口」，有這樣的解釋：「江戶時代錢湯浴池的入口。用木板將浴池入口上部擋住，要彎著腰進去。」換而言之，洗浴場與浴池之間並不是連成一片的寬敞空間，浴池是在一個單獨隔開的小房間裡。
為何稱為「石榴口」，守貞表示「謎也（不明其因）」。不過據說1615年發行的《骨董集》中有「無開關之門者，謂之石榴風呂」的記載。
守貞記錄了東西兩地石榴口設計的不同。左邊是大阪，右邊是江戶。
「風呂屋」原本發祥于上方，後來傳到了江戶，因此石榴口最早是左邊那樣的。塗著朱漆的破風造型，飾有花卉雕刻，雍容華貴。與此相對，江戶則「似華表」。日語裡的「華表」本來念「Kahyou」（如此讀音時與中文「華表」同義——譯注），但有時也可念作「Torii」，這時便解作「鳥居」。確實看著也像鳥居。
石榴口的木板門上畫有繪畫。雖然具體內容不明，但似乎是風景畫和人物畫。說到「錢湯繪」，大家熟悉的都是富士山，但富士山其實是大正時代（1912年起）之後才開始流行的，因此一般認為江戶時代尚不存在富士山的壁畫。守貞也完全沒提及過富士山的畫。
比守貞早出生50年左右的山東京傳1802年寫的《賢愚湊錢湯新話》中也描繪了江戶錢湯的樣子。
上圖從洗浴場的角度詳細描繪了石榴口的狀態。下圖則是俯視浴池的角度，還可以透過低矮的入口看到外面洗浴場的木桶的一角。
值得注意的地方是石榴口，還是上方風格的破風造型。換而言之，我們可以認為直到享和年間（1801-1803年），江戶還有破風造型的石榴口，但後來由於某種原因逐漸式微，50年後鳥居形狀的石榴口成為了主流。
總之，浴池天花板低，還又窄又黑。並不是現代這種光線可從窗外射入的寬敞明亮的錢湯。可即便如此，對平民而言，這裡依然是偷得浮生半日閑的好去處。
寬政改革禁止男女混浴
守貞是這樣記錄的：
「有書雲，江戶早年男女混浴，不別槽。松平越中守老職時有別槽之官命。如此寬政以來禁混浴。」
事實上，錢湯從江戶初期到中期為止一直都是混浴的。松平越中守（松平定信）就任老中後，堅決推行寬政改革（1787-1793年），頒佈了禁止混浴的「町觸」政令。
對標榜禁欲和禁娛的松平定信而言，混浴會擾亂風紀，不可坐視不管。
松平定信政治鬥爭失利，被趕下了老中的位置，之後似乎也有錢湯想自主恢復混浴，但等待他們的是水野忠邦天保改革的再次取締，男湯和女湯就此完全分開。這就樣，雖然最初是混浴，但隨著時代的變遷，最終變成了男女分浴並固定了下來。
也有些錢湯因為店面狹窄，不能分隔浴池，「偶有僅女湯無男湯者」，就是說出現了女性專用錢湯。這就不能欣賞到女性裸體了，江戶的男人們似乎很是憤慨。
古典落語《湯屋番》中有一個場面，講的是一個商人家的紈絝子弟去錢湯打工，然後開始做白日夢，幻想等店打烊後悄悄改成女湯專用，然後自己坐上了櫃檯的寶座。雖然是個搞笑故事，但也不得不說反映了當時的男性心理。
只不過，這個混浴禁止令在有些地方就變了味。
靜岡縣下田了仙寺收藏的畫裡，就有幕府末期下田的混浴風呂場面。描繪了上方破風造型的浴池和男女在同一個洗浴場的場景。了仙寺是幕府決定開國，簽訂《日美和親條約》的地點，據說因為這個淵源，外國人留下了這幅下田風俗圖。
別管江戶男人的憤怒，一些地方依然保留著混浴的傳統，直至現在。
標題圖片：《守貞漫稿》國立國會圖書館藏