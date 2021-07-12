覺醒的野球小子──大聯盟第4年的大谷翔平賽季「二刀流開眼」的理由

轉隊到美國大聯盟（MLB）第4年的大谷翔平（洛杉磯天使），終於領悟到「2WAY – PLAYER（二刀流選手）」的真諦，本賽季投打成績俱佳，吸引當地許多媒體關注，同時也讓大開眼界的棒球迷們不斷讚嘆。曾經動過右手肘和左膝共兩次手術的大谷，如今邁向前所未有的境界理由為何？常駐美國的資深日本體育記者為您解析。

受到當地媒體和球迷的高度矚目 大谷的活躍也被美國媒體以振奮人心的賽事來描述報導。 美聯社以「百年以後貝比魯斯再創投打秀」作為標題來報導；大聯盟官方網站和CBS體育台以「創造歷史」來快訊；洛杉磯時報則對第1局丟4分但在重新調整狀態後最終獲得勝，以「從大災難跳躍到極樂世界」作為標題進行賽事報導。 和大谷一起在球場上對戰的對手或隊友們都知道，在技術水準極高的大聯盟中能夠存活是一件難度非常大的事情，因此都不經意表達對大谷尊敬。 受到大谷極大刺激的德州遊騎兵總教練克里斯·伍德沃德不瞞自己驚訝說道：「真是不得了的選手。又投又打能夠這麼卓越的大概就只有大谷一人」 生涯3000安打、600全壘打，被認為是準美國棒球名人堂的隊友內野手普荷斯（Alberto Pujols，現洛杉磯道奇）以最高級稱讚說道：「他能夠做到這個程度，真是令人無法可想、不可思議。」 他的捕手搭檔的鈴木清（Kurt Suzuki，日裔3世）也將大谷稱之為「絕無僅有的運動選手」，並對他的罕見棒球才華感到驚訝。

即使在棒球母國又是在「國民娛樂」眼光被慣壞的眾多球迷的美國裡，大谷的存在感真是一瞬間變高。每當大聯盟官方網站上傳大谷的影片，球迷紛紛留下「他是至今真正讓我興奮開心的選手」「可以看出大谷本身也在享受棒球」等留言。 此外，比如擦棒界外球（foul tip）直擊捕手的時候，他也會向捕手說聲：「抱歉，你還好吧？」；當投球時接殺了正面飛球時也會向打者微笑說聲「Sorry」，讓球迷覺得「這小子很有禮貌」，大谷的性格魅力也開始受到大家廣傳。 由於疫情關係，2021年春季時，天使主場還在實施觀眾入場限制（已取消）。但總有一天滿場時，他會成為最能炒熱氣氛的超級巨星。今後的明星賽選拔、球員商品等銷售紀錄，都有望成為新的話題。

看破大谷能力的梅登總教練 最該說的，就是大谷身為二刀流選手的資質，不是一開始就被認可的。他在2018年剛加入天使隊時，美國球界還抱持懷疑的態度。 即使當時他能夠投出時速100英里（約161公里）以上的速球，加上能轟出430英尺（約131公尺）的全壘打的潛在能力，但能夠將兩者維持下去幾乎是不可能。縱使能在日本職棒（NPB）適用，但二刀流在大聯盟生存是不可能的…。起初大多數人都是這樣認為。 實際上，在2018年球季，以打者身分的成績被大眾認可，獲選為該季新人王，但以投手身分卻中途缺席，季後右手肘還動了Tommy John手術（手肘內側副韌帶重建手術）。專心以打者身分出場的2019年的9月又動了左膝蓋骨的手術。2020年以投手身分只有先發兩場的，以打者身分的打擊率則為1成90，7支全壘打，與24打點的低調成績坐收。 即使大谷如此，仍持續鼓勵他以二刀流繼續奮戰的，就是執教第二年的總教練梅登。2020年的首個賽季，由於大谷還在復健中，加上又遇到疫情關係，行動和練習時間都受到限制，最後梅登放棄投打同時啟用但另一方面，早已看出了大谷的特殊能力的梅登也不斷地計算等待大谷能力開花的時刻。 迎來的2021年賽季時，大谷進入大聯盟的第4年，以身體完全健康的狀態下迎接春訓。在3月的熱身賽中，梅登總教練幾乎每天都來確認大谷的健康狀態。並適度給了投手和打者二刀流的機會。過去3年裡大家共識，登板投球的前一天和後一天為休息日。但梅登解除了這一限制。同時也解除了以投手登場當天設定DH（指定打擊）出場限制，直接以「第1棒／投手」「第2棒／投手」來測試，準備迎戰球季。 開幕不久的4月4日第4戰（對戰芝加哥白襪隊）中，大谷就以「第2棒／投手」的身分出賽。以先發投手投完第1局後，接下來的打席就轟出中右外野方向的特大全壘打。雖然沒有拿下勝投，但已經最大限度為引導出大谷潛力，開啟了他的新嘗試。 5月11日（對戰休士頓太空人隊）的比賽中，大谷以投手身分登板雖然沒獲得第2勝，但主投7局只失1分，並奪得10次三振，防禦率壓低為2.10。同時也滿足「投球局數在20局以上，又同時以先發野手身分出場20個場以上（1場比賽3次打席以上）」的條件，因此從純粹的「投手」身分，改為去年正式引進的「二刀流（2WAY-PLAYER）」選手登錄在正式名單中。 梅登總教練本人也對大谷的表現讚賞「光看他就覺得很有趣」，並且還接表示：「他的球技都富有活力。讓人興奮，總是充滿笑容，非常樂在其中」

大谷不僅能投能打，跟193公分高的身材有點不搭嘎的一身快腿也出現積極的跑壘功夫，備受注目。（時事）