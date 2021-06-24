能逃脫「鐵達尼號」？從森喜朗前首相歧視女性言論看「沉沒」日本

東京奧運及帕運組織委員會主席森喜朗拋出的「問題言論」，及其在抨擊聲中辭職的消息，受到了海外媒體的廣泛關注和報導。自不待言，他的言論有悖於提倡「多樣性與包容性」的奧運精神，而更重要的是，這些言論暴露出了深深地根植於日本社會之中一股拒絕變革的「力量」。

文科省要求增加女性理事人數，「真的很煩」 2021年2月，東京奧運及帕運組織委員會（東京奧組會）主席、日本前首相森喜朗在日本奧會（JOC）臨時評議會上發言稱「文部科學省喋喋不休地要求增加女性理事人數，真的很煩，如果理事會裡女人多了，開會就很費時間」。此言一出，立刻引發軒然大波，並迫使他於次月辭去了奧組委主席一職。 為幫助大家理解，筆者在此做一點背景說明。此前，依據《男女共同參與社會基本法》等法律，政府提出了「所有領域的領導層中，女性比例至少要達到30%」這一目標（起初設定的時間是「2020年度以前」，後放寬為「2020至2029年期間儘早實現」）。東京奧組會和日本奧會都是文科省的下轄機構，自然會受到這個目標的約束。 森喜朗在會上貶斥這種國家大政方針，說這就是高層壓下來的任務，實際上毫無效率可言，很煩人。後來還補充說「女性競爭意識太強。一旦某個人舉手發言了，其他女性也覺得自己必須說幾句，於是就變成所有人都要發言」。 是不是森喜朗參加的什麼委員會裡面，女性成員比例提高後，實際會議時間變長了呢？又或許只是他個人的主觀意見？真實情況我們不得而知，但如果他認為「這些女人明明什麼都不懂卻又要插嘴」，那麼或許他長期以來一直覺得女性的發言如裹腳布一般又臭又長。 就算女性理事們的發言確實很多，也並非不可思議。為了實現「30%」的政府目標，文科省之所以「喋喋不休」地提醒呼籲，是因為考慮到了完全由年齡和職業等背景相近的男性拍板決策的模式存在局限性，為了組織和社會的發展，必須實現「多樣性（Diversity）」。這早已是全世界公認的常識，而並非日本政府的創意。基於這種觀點選出的女性理事之所以在會議上踴躍發言，完全是因為她們希望通過積極發揮被寄予厚望的責任，為組織做出貢獻。如果這種努力被視作為出風頭而搶著說廢話，無疑會讓她們感到沮喪洩氣，懷疑到底為什麼要任命自己。 森喜朗或許想奉承一下，又找補了一句：「我們奧組委裡也有幾位女性，她們就很懂事」。這種說法非常失禮，像是在評價說奧組委裡的女性委員，都是些只會追隨服從既有的組織的花瓶。

力挺森喜朗說出了「日本社會的真心話」 即使遭到猛烈抨擊，甚至被迫辭去主席職務，但恐怕他本人只是覺得自己說了一些「可能對女性有些失禮」的話，並不理解引發如此嚴重問題的原因之所在。但是，未能認識到問題嚴重性的還不只是森喜朗。據說日本奧會主席山下泰裕等眾多評議員都出席了那次會議，但沒有一個人出來反駁，甚至還發出了笑聲。或許其中也有人覺得那種言論有問題，但似乎沒有人認為那是日本奧會不能坐視不理的大問題。 而且，當媒體曝出這些言論，迅速引發廣泛批評後，時任經團聯會長的中西宏明不僅對該言論加以肯定，表示「這就是日本社會的真心話」，還袒護稱「瞬間就形成全面抨擊之勢的社交媒體非常可怕」等等，暴露出他本人就對這個問題的本質缺乏理解。網上也有不少人發帖擁護、力挺森喜朗，他們說「不至於罵得那麼厲害」「這是對森主席的霸淩行為」，暴露出根深蒂固的歧視女性，與這個時代可謂格格不入。 日本為什麼總也改變不了？ 從世界經濟論壇發佈的「性別差距指數」排行榜可以看到，日本每年都排在第一百幾十位（2021年3月末公佈的排行榜上，在156個國家中排列第120位）。尤其是在已開發國家和民主主義國家中，日本的男女平等程度始終沒有提升，歧視問題長期存在。儘管日本早在30多年前就已經批准1979年在聯合國大會通過的《消除對婦女一切形式歧視公約》。 該公約認為，性別刻板印象是造成歧視的主要原因，應該逐步消除這種印象，其觀點具有劃時代的意義，但究竟有多少政治家和企業家理解了這一點呢？為了提高該公約的效果，1999年又通過了《任擇議定書》（批准生效後，該國的個人可以直接向「消除婦女歧視公約委員會」上報受到侵權的事實），儘管如今已有超過100個國家批准了該議定書，但日本尚未通過。 儘管好不容易立了《男女共同參與政治領域推進法》，但相較於最初擬引入名額分配制度（議員選舉中按一定比例分配候選人和議席的制度）的目標還有很大差距。近年來，為了提高實效性，跨黨派議員聯盟曾試圖在該法修正案中加入新條款，規定各政黨有義務完成女性候選人占比數值目標，但由於自民黨和其他一些勢力的反對，只得作罷。 「選擇性夫妻不同姓」制度的採用也面臨著障礙。聯合國消除女性歧視公約委員會曾多次建議日本修改強制要求夫妻同姓的民法，而且現在過半數民眾（某些年齡段甚至超過70%）都表示支持，但由於「抵抗勢力」的阻撓，實現之日依然遙遙無期。這樣的例子不勝枚舉，所有這一切都是高齡男性和世襲議員佔據主導地位的執政黨自民黨的「力量」造成的。只要身置其中的女性議員處於被安排的身份，也就只能充當追隨從屬之角色，莫如說，她們當中有人甚至還主動站到台前扛大旗。